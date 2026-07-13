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EN VIVO: la escalada militar entre EEUU e Irán renueva tensión en las bolsas y el mercado petrolero

Teherán anunció formalmente que dejará de cumplir el memorando firmado con Washington, algo que ya había sucedido y que provocó la escalada militar con Estados Unidos. La nueva jornada de ataques cruzados que involucró a Bahrein, Kuwait, Jordania y Omán

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Personas caminan junto a un mural que representa un dron iraní en una calle de Teherán, este lunes, en medio de la nueva escalada de ataques entre Irán y Estados Unidos (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Personas caminan junto a un mural que representa un dron iraní en una calle de Teherán, este lunes, en medio de la nueva escalada de ataques entre Irán y Estados Unidos (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Los ataques militares estadounidenses contra objetivos iraníes entraron este lunes en su segundo día, en una nueva escalada por el control del estrecho de Ormuz que amenaza un frágil acuerdo interino y dispara los precios del petróleo. El CENTCOM informó que sus fuerzas atacaron defensas aéreas, radares costeros y capacidades de misiles y drones iraníes, mientras Teherán denunció que los bombardeos “dejaron sin efecto” los esfuerzos diplomáticos y advirtió que dejará de cumplir el memorando firmado con Washington si no cesa la guerra.

En represalia, la Guardia Revolucionaria reivindicó ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Bahrein y Kuwait, además de golpes contra Omán. Sonaron alarmas antiaéreas en Bahrein, Kuwait interceptó "objetivos aéreos hostiles" y Jordania derribó cuatro misiles iraníes. Los bombardeos de EE.UU. dejaron al menos un muerto y cuatro heridos en el suroeste de Irán, según IRNA, tras las víctimas ya reportadas el domingo en Hormozgán y Jask.

La escalada disparó los precios del petróleo en Tokio tras el anuncio iraní de un eventual cierre de Ormuz, aunque Washington insistió en que "el tráfico está fluyendo" con normalidad. El presidente de EEUU Donald Trump afirmó que ambos países habían estado cerca de alcanzar "un acuerdo" el sábado antes de que un ataque con drones contra un buque hiciera fracasar las negociaciones, mientras el secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó a las partes que cesen las hostilidades.

En pocas líneas:

11:20 hsHoy

Cómo está el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, que Irán asegura haber cerrado y EEUU quiere mantener abierto

Apenas seis embarcaciones cruzaron la ruta clave este domingo tras una serie de ataques entre el régimen y las fuerzas enviadas por Washington para garantizar la circulación. Sin embargo, reportes indican que hay buques circulando que evitan ser detectados

La escalada militar en Medio Oriente retrajo la circulación en el Golfo Pérsico

El tráfico marítimo en Ormuz cayó a seis buques el domingo 12 de julio, su nivel más bajo en cinco semanas, en medio del cruce de ataques entre Estados Unidos e Irán y de incidentes contra embarcaciones en Oriente Medio que elevaron la inquietud por la seguridad.

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11:15 hsHoy

Bahrein interceptó drones y misiles iraníes en medio de reportes de ataques en el sur de Irán

El ejército de Baréin informó este lunes que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron varios misiles y drones iraníes lanzados durante el día, tras la reivindicación de la Guardia Revolucionaria de haber atacado instalaciones militares estadounidenses en el Golfo, incluidas bases en territorio bareiní. Las Fuerzas de Defensa de Bahrein acusaron a Irán de continuar apuntando contra la población civil del reino.

En paralelo, la agencia semioficial iraní ISNA reportó que un ataque estadounidense contra un objetivo en la provincia de Isfahán, en el centro de Irán, dejó una persona muerta y siete heridas en las primeras horas del lunes, según el vicegobernador de Seguridad de la provincia. Irán no ha difundido un balance oficial de víctimas desde que se reanudaron los ataques cruzados de gran escala la semana pasada, pero los reportes de medios estatales y declaraciones sobre incidentes puntuales sugieren que unas 20 personas murieron por los renovados bombardeos estadounidenses. Al comienzo de la guerra, miles de personas habían muerto, la mayoría en Irán y Líbano.

11:05 hsHoy

El ejército de Bahrein acusa a Irán de atacar a civiles

El lunes, las fuerzas armadas de Bahrein acusaron a Irán de atacar a civiles en sus últimos ataques contra el reino, después de que Teherán afirmara haber atacado instalaciones militares e infraestructura de Estados Unidos en ese país.

“Irán continúa con su actitud hostil sistemática a través de sus atroces ataques con misiles y drones dirigidos contra civiles en el Reino de Bahrein”, declaró el comando general de las fuerzas armadas de Bahrein en un comunicado, y agregó que las defensas aéreas “interceptaron y destruyeron varios ataques aéreos iraníes” el lunes por la mañana.

10:41 hsHoy

Los medios iraníes informan de explosiones cerca del Estrecho de Ormuz

El lunes se escucharon explosiones de origen desconocido en el sur de Irán, cerca del Estrecho de Ormuz, según informó una agencia de noticias, tras un intercambio de ataques entre Teherán y Washington.

“Los medios de comunicación y los residentes informaron haber escuchado el lunes al mediodía explosiones cerca de Bandar Abbas y la isla de Qeshm”, señaló la agencia de noticias Mehr, y agregó que las explosiones “parecen provenir de la costa oeste de Bandar Abbas”.

09:43 hsHoy

Irán dice que sigue hablando con los mediadores para “evitar una escalada” con EEUU

Irán indicó el lunes que continúa las gestiones diplomáticas con los mediadores Qatar, Pakistán y Omán, con el fin de “evitar una escalada” con Estados Unidos, en plena reanudación de las hostilidades entre ambos países.

“El papel de los mediadores es seguir con sus esfuerzos para evitar una escalada de las tensiones”, declaró el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, añadiendo que Teherán había estado en contacto “estos últimos días” con Qatar y Omán, dos países atacados militarmente por Irán, así como con Pakistán.

09:41 hsHoy

Irán afirma que dejará de cumplir con el acuerdo si Estados Unidos no respeta sus compromisos

Irán anunció el lunes que ya no respetaría el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos si Washington no cumplía con sus compromisos para poner fin a la guerra.

“Cada vez que la otra parte no ha cumplido con sus obligaciones, nosotros tampoco hemos cumplido con las nuestras... Seguiremos actuando de esta manera”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, en una conferencia de prensa en Teherán, tras la última oleada de hostilidades entre los enemigos.

09:40 hsHoy

El petróleo sube más de 4% tras la reanudación de los ataques entre EEUU e Irán y la amenaza de cierre del estrecho de Ormuz

El Brent, referencia para Europa cotiza en torno a los 79 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, se ubica por encima de los 74 dólares

El petróleo sube más de 4% tras la reanudación de los ataques entre EEUU e Irán y la amenaza de cierre del estrecho de Ormuz (Shutterstock)
El petróleo sube más de 4% tras la reanudación de los ataques entre EEUU e Irán y la amenaza de cierre del estrecho de Ormuz (Shutterstock)

El precio internacional del petróleo registró este lunes una fuerte suba después de que Estados Unidos lanzara una nueva ofensiva militar contra Irán y Teherán respondiera con ataques en Medio Oriente, una escalada que reavivó la preocupación por el suministro mundial de crudo a través del estrecho de Ormuz y provocó caídas en la mayoría de las bolsas asiáticas.

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09:40 hsHoy

El régimen de Irán lanzó ataques contra bases militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait

Según comunicados difundidos por las agencias estatales IRNA y Tasnim, la Guardia Revolucionaria Islámica sostuvo que “operación de represalia continúa” y reiteró su postura sobre el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán lanzó ataques contra bases militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait (EP)
El régimen de Irán lanzó ataques contra bases militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait (EP)

La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) informó este lunes que lanzó ataques con misiles y drones contra bases militares con presencia de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait, en respuesta a los bombardeos estadounidenses contra territorio iraní. El cuerpo militar sostuvo que la ofensiva alcanzó instalaciones estratégicas y advirtió que continuará sus operaciones mientras persista la intervención militar de Washington en la región.

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