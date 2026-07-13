De un grupo del under porteño a un fenómeno mundial: la historia de Fuerza Bruta

Fuerza Bruta construyó desde 2005 un lenguaje propio en la escena teatral argentina con una propuesta inmersiva que convierte al público en protagonista

Desde hace más de veinte años, Fuerza Bruta construyó un lenguaje propio dentro de la escena teatral argentina. Sin butacas, sin escenario tradicional y con el público convertido en protagonista, la compañía llevó su propuesta a decenas de países y consolidó una identidad que combina acrobacia, música, performance y tecnología. Sin embargo, detrás del despliegue visual existe una idea que permanece intacta desde sus inicios: provocar una reacción en quienes asisten.

Así lo explicó Fabio D’Aquila, director general de Fuerza Bruta, durante una entrevista con Infobae a la Tarde. En diálogo con Manu Jove, sostuvo que desde el estreno del espectáculo, en 2005, el objetivo nunca cambió. “La búsqueda siempre fue provocar al público, que participe, que se sorprenda”, resumió al describir una experiencia en la que el espectador deja de ocupar un lugar pasivo para transformarse en parte del show.

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Esa filosofía, según explicó, no nació con Fuerza Bruta. Sus raíces se remontan a Organización Negra, el colectivo teatral surgido en el under porteño durante la década de 1980, en plena posdictadura, donde comenzó a desarrollarse un lenguaje escénico atravesado por la experimentación y el impacto físico sobre el público. Más adelante llegaría De la Guarda, el exitoso espectáculo que abrió las puertas de los escenarios internacionales y terminó convirtiéndose en el antecedente directo de Fuerza Bruta.

Fabio D’Aquila afirmó que Fuerza Bruta mantiene desde sus inicios el objetivo de provocar al público y estimular su participación en cada función (Infobae en Vivo)

“Arrancamos en el under porteño, en 1986, con Organización Negra. Era un lenguaje mucho más violento, muy distinto al de hoy, pero ya estaba esa idea de provocar y generar participación”, recordó D’Aquila, quien además mencionó la influencia que tuvo la compañía catalana La Fura dels Baus en aquella etapa de formación.

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Con el paso de los años, esa búsqueda fue refinándose, aunque sin abandonar su esencia. Para el director, el desafío consiste justamente en romper con las reglas tradicionales del teatro y construir una experiencia donde el público pueda reaccionar con total libertad. “Nos gusta romper el límite de lo teatral. Lo nuestro es exactamente lo opuesto a la solemnidad: buscamos que la gente venga, grite, baile y se divierta. Pero eso hay que provocarlo”, afirmó.

En esa lógica, cada función termina siendo distinta. D’Aquila explicó que no existe una reacción predeterminada y que buena parte del espectáculo depende de la energía que generan quienes asisten. “Me gusta pensar que el que viene entra en una caja de sorpresas. De a poco se va transformando en parte del show”, señaló, al describir una experiencia donde el límite entre artistas y espectadores prácticamente desaparece.

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Ese concepto también acompañó el crecimiento internacional de la compañía. Lo que comenzó como una propuesta alternativa dentro del circuito porteño terminó recorriendo 37 países y 68 ciudades, un proceso que, según contó, fue mucho más gradual de lo que suele imaginarse. Primero llegaron los festivales internacionales y luego una larga temporada en Nueva York, un punto de inflexión que obligó al grupo a dejar de interpretar todas las funciones con su elenco original para empezar a formar artistas en distintas partes del mundo.

Fuerza Bruta llevó su espectáculo a 37 países y 68 ciudades tras un crecimiento gradual que incluyó festivales internacionales y una temporada en Nueva York (Infobae en Vivo)

“Ahí tuvimos que dejar de ser nosotros quienes poníamos el cuerpo y comenzar a entrenar a otros para que transmitieran el mismo lenguaje”, explicó.

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La selección del elenco continúa siendo uno de los aspectos centrales del proyecto. Aunque la preparación física resulta indispensable, D’Aquila aseguró que la primera condición es otra: la autenticidad. Como en los espectáculos prácticamente no existen diálogos, todo debe expresarse mediante el cuerpo.

“Lo primero que tiene que tener alguien para entrar a Fuerza Bruta es ser muy verdadero en su expresividad. Después, claro, hace falta una condición física importante y alguna formación artística, ya sea en danza, teatro o acrobacia”, detalló. Esa exigencia hace que el recambio de artistas sea permanente. “Hay muchísima rotación porque es un trabajo muy demandante físicamente”, agregó.

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Detrás de cada nueva producción trabaja un equipo creativo integrado por Dicky James, responsable de la dirección artística; Ale García, a cargo de la dirección técnica; Gabi Kerpel, compositor de la música, y el propio D’Aquila en la coordinación general. Según explicó, el proceso creativo nunca se detiene y siempre está orientado a encontrar nuevas formas de sorprender al público.

“Entre todos pensamos cómo reinventarnos. Cada vez que presentamos algo ya sentimos que podría mejorarse”, reconoció.

El equipo creativo de Fuerza Bruta reúne a Dicky James, Ale García, Gabi Kerpel y Fabio D’Aquila en un proceso orientado a reinventar el espectáculo (Infobae en Vivo)

La experiencia acumulada durante años de giras también les enseñó que cada sociedad responde de manera diferente. El espectáculo mantiene la misma esencia en cualquier parte del mundo, aunque la interacción con el público requiere pequeñas adaptaciones culturales.

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“Cada ciudad tiene su propia forma de relacionarse. En Latinoamérica nos abrazamos enseguida; en Oriente el contacto físico requiere otro cuidado. Pero cuando conseguís que el público se suelte, después no hay forma de frenarlo”, relató.

Actualmente, la compañía presenta Aven, un espectáculo estrenado en diciembre de 2022 en la Sala Sin Piso, un espacio diseñado especialmente para desarrollar el formato inmersivo que caracteriza a Fuerza Bruta. Allí, durante las vacaciones de invierno, ofrecerá funciones de martes a domingo.

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D’Aquila explicó que la decisión de contar con una sala propia respondió a la necesidad de tener un lugar capaz de albergar un montaje pensado para borrar las fronteras entre escenario y platea. “Armamos nuestra propia sala para poder seguir generando esta experiencia inmersiva”, contó.

Fuerza Bruta presenta Aven en la Sala Sin Piso, un espacio propio pensado para su formato inmersivo, con funciones de martes a domingo en vacaciones de invierno (Infobae en Vivo)

Más allá del despliegue técnico y visual, el director considera que el verdadero valor de Aven está en recuperar algo que, según su mirada, se volvió cada vez más escaso: la experiencia colectiva.

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“Hoy estamos mucho más aislados. Lo que te da el vivo es la posibilidad de compartir con desconocidos, como pasa en un carnaval o en una cancha de fútbol. Eso es lo que más nos motiva: que el público termine bailando y abrazando a alguien que no conoce”, reflexionó.

Con funciones programadas durante las vacaciones de invierno en la Sala Sin Piso, Fuerza Bruta volverá a apostar por esa experiencia participativa que la distingue desde hace dos décadas. Y, como resumió D’Aquila al cerrar la entrevista, la invitación mantiene el mismo espíritu con el que nació el proyecto: “Los esperamos a todos los que tengan ganas de venir a participar”.

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