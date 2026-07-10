Qué leer gratis este fin de semana: de la utopía a la farsa, cuatro libros sobre la rebelión

Qué leer gratis esta semana: de la utopía a la farsa, cuatro libros sobre la rebelión

La lectura no es un mero pasatiempo; es una herramienta de emancipación intelectual y un puente hacia la comprensión de nuestra propia identidad. En una época saturada de estímulos efímeros y respuestas rápidas, el acto de abrir un libro exige desacelerar el ritmo para encender el pensamiento crítico. Ir al pasado y rescatar los clásicos —o aquellas investigaciones que iluminan los márgenes de la historia oficial— nos permite descubrir que las grandes encrucijadas del ser humano no son nuevas, sino ciclos que se repiten con diferentes ropajes.

Lo que une de manera invisible a los cuatro libros seleccionados para esta semana es su obsesión por diseccionar el poder, la manipulación de las masas y la eterna lucha entre los oprimidos y las estructuras opresoras. Ya sea a través del rigor del análisis político, la crudeza de la ficción urbana, la agudeza de la fábula satírica o el rescate de la memoria obrera, estas obras funcionan como un espejo incómodo. Nos invitan a mirar las grietas de los sistemas que nos gobiernan y a entender que la literatura y las ideas son el combustible indispensable para cualquier intento de transformación social.

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Rebelión en la granja, de George Orwell

Esta célebre novela satírica y alegórica narra la historia de los animales de la Granja Manor, quienes, cansados de los abusos, la explotación y la negligencia del granjero humano, el Sr. Jones, deciden rebelarse bajo las ideas del fallecido cerdo Viejo Mayor. Tras expulsar al dueño, fundan el “Animalismo” y establecen un sistema propio basado en la igualdad y el trabajo comunitario. Sin embargo, pronto los cerdos más astutos, liderados por el implacable Napoleón, comienzan a acumular privilegios, a perseguir a los disidentes y a distorsionar las leyes originales de la revolución hasta imponer la máxima cínica: “Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”.

Rebelión en la granja, de George Orwell

La obra fue publicada en agosto de 1945 en el Reino Unido, coincidiendo exactamente con el final de la Segunda Guerra Mundial. El contexto de su escritura y publicación fue sumamente complejo: el autor concibió la novela como una feroz crítica a la traición de los ideales socialistas por parte del régimen totalitario de Iósif Stalin en la Unión Soviética. Debido a que en ese momento los soviéticos eran aliados estratégicos de los británicos contra la Alemania nazi, el libro sufrió censura previa y el rechazo de múltiples editoriales antes de poder ver la luz y convertirse en un éxito mundial.

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Detrás de este clásico se encuentra George Orwell, el seudónimo literario del escritor y periodista británico Eric Arthur Blair, nacido en la India en 1903 y fallecido en Londres en 1950. Defensor acérrimo de un socialismo democrático, su experiencia combatiendo en la Guerra Civil Española (plasmada en su libro Homenaje a Cataluña) lo convirtió en un enemigo jurado de todos los totalitarismos, tanto de izquierda como de derecha. Su legado incluye crónicas periodísticas magistrales y otra novela distópica fundamental para la cultura popular: 1984.

Las obreras que voltearon al zar, de Olga Viglieca Strien

Las obreras que voltearon al zar, de Olga Viglieca Strien, es una vibrante investigación histórica que rescata del olvido el rol protagónico e invisibilizado de las mujeres trabajadoras en el estallido de la Revolución rusa de 1917. La trama real hace foco en el 8 de marzo de aquel año, cuando las obreras textiles del combativo distrito de Viborg, en San Petersburgo, rompieron la pasividad general, se declararon en huelga y ganaron las calles exigiendo “pan y paz”. Su masiva movilización no solo arrastró al resto de la clase trabajadora, sino que logró fracturar la lealtad de las tropas del zar Nicolás II, precipitando la caída de la autocracia y abriendo las puertas a uno de los hitos políticos más importantes del siglo XX.

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Las obreras que voltearon al zar, de Olga Viglieca Strien

La obra fue publicada originalmente en formato digital por la editorial Indie Libros en el año 2020, integrando la colección #MiráCómoNosLeemos. El contexto de su aparición coincide con el auge global de los movimientos feministas de los últimos años, una época que demandó con urgencia revisar la historiografía tradicional con perspectiva de género. Al rescatar estos documentos, el texto discute la vieja idea de que la revolución fue un hecho puramente espontáneo o conducido exclusivamente por varones, demostrando que hubo una profunda y previa organización política en las fábricas textiles.

Olga Viglieca Strien, una reconocida periodista, escritora, militante socialista y referente de la actividad sindical en la Argentina. A lo largo de su trayectoria profesional y militante, ha dedicado gran parte de su labor a la investigación de las luchas obreras, los derechos de los trabajadores y la visibilización de las mujeres en los procesos revolucionarios. Su pluma combina con maestría el rigor del dato histórico con la pasión de la crónica periodística, logrando un texto tan formativo como atrapante.

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El 18 brumario de Luis Bonaparte, de Karl Marx

Este brillante ensayo de teoría política analiza el golpe de Estado perpetrado en Francia el 2 de diciembre de 1851 por Luis Bonaparte, sobrino del legendario emperador, quien liquidó la Segunda República Francesa e instauró el Segundo Imperio bajo el nombre de Napoleón III. A lo largo de sus páginas, se explica cómo un personaje mediocre y caricaturesco logró concentrar el control absoluto del aparato estatal. La obra es mundialmente célebre por acuñar el concepto de “bonapartismo” y por abrir con una frase inmortal: “La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa”.

El 18 brumario de Luis Bonaparte, de Karl Marx

El libro fue escrito entre diciembre de 1851 y marzo de 1852, y se publicó originalmente en Nueva York en la revista Die Revolution, dirigida por Joseph Weydemeyer. El contexto histórico estuvo marcado por la profunda frustración tras el fracaso de las revoluciones europeas de 1848 (la llamada “Primavera de los Pueblos”), donde la burguesía prefirió aliarse con la reacción autoritaria antes que permitir el avance de las demandas del proletariado. El autor utilizó la inmediatez de estos hechos para demostrar la validez de su método de análisis social en tiempo real.

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Su autor es Karl Marx, el influyente filósofo, economista, sociólogo y militante comunista alemán nacido en Tréveris en 1818 y fallecido en Londres en 1883. Junto a Friedrich Engels, transformó para siempre el pensamiento contemporáneo al desarrollar el materialismo histórico y escribir obras cumbre como el Manifiesto Comunista (1848) y El capital (1867). Su vida estuvo marcada por el exilio político, la pobreza material y una dedicación absoluta a la organización de la clase obrera internacional.

Los siete locos, de Roberto Arlt

Esta cumbre de la literatura rioplatense sigue los pasos de Remo Erdosain, un hombre desesperado, humillado por la pobreza y asfixiado por la alienación de la vida urbana moderna. Tras ser descubierto robando una pequeña suma de dinero en la empresa donde trabaja, Erdosain se sumerge en una profunda crisis existencial que lo lleva a vincularse con una sociedad secreta liderada por el enigmático El Astrólogo. Esta peculiar organización criminal y mística planea financiar una revolución social y un nuevo orden absoluto mediante la instalación de una red de prostíbulos y el uso sistemático de la violencia y el engaño.

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Los siete locos, de Roberto Arlt

La novela fue publicada en Buenos Aires en octubre de 1929, apenas unos días antes del histórico crac financiero de Wall Street que desató la Gran Depresión mundial. El contexto nacional reflejaba el agotamiento del modelo democrático y el clima de violencia subterránea que terminaría desencadenando el primer golpe de Estado de la historia argentina en 1930. El libro captura con precisión matemática la angustia colectiva, el resentimiento de las clases bajas y el surgimiento de las ideologías extremistas que marcarían a fuego la década siguiente.

Su creador fue Roberto Arlt, un pilar de las letras argentinas nacido en Buenos Aires en 1900 y fallecido prematuramente en 1942. Trabajó incansablemente como periodista, oficio del cual nacieron sus célebres e imprescindibles Aguafuertes porteñas publicadas en el diario El Mundo. Con un estilo rupturista que incorporó el lunfardo y la jerga de la calle, desafió el purismo de la academia estética de su tiempo. La densa y trágica historia iniciada en esta obra encontró su desenlace definitivo en su novela posterior, Los lanzallamas (1931). Este año es el centenario de su primera novela: El juguete rabioso.

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