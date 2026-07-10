Crimen y Justicia

Intentó usurpar una vivienda en La Plata y se encontró con un cadáver en avanzado de descomposición

El cuerpo estaba en posición fetal al costado de una de las camas del lugar. La mujer denunció rápidamente a la Policía. En tanto, los vecinos contaron que no veían l dueño de la vivienda desde hacía meses

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El cadáver fue encontrado en una de las habitaciones de la vivienda de City Bell, en avanzado estado de descomposición
El cadáver fue encontrado en una de las habitaciones de la vivienda de City Bell, en avanzado estado de descomposición

Una mujer de 50 años ingresó a una vivienda en la localidad de City Bell, partido de La Plata con intención de usurparlo. Sin embargo, al ingresar se llevó una sorpresa: descubrió un cadáver en avanzado estado de descomposición. El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en las calles 473 bis y 14B, en una zona residencial. La escena motivó una rápida intervención policial y la situación sacudió al barrio.

Cuando la mujer, identificada como María de los Ángeles Vidal noto la fachada de la casa que presentaba signos evidentes de abandono, forzó la puerta principal. Convencida de que la casa estaba deshabitada y sin imaginar la escena que encontraría, accedió al interior.

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Dentro de una de las habitaciones, halló el cuerpo sin vida de Jorge Alberto Quintanilla, un jubilado de 76 años, quien había fallecido hacía varios meses. El estado de putrefacción era tal que los huesos estaban expuestos. Según el relato de la mujer, yacía en posición fetal junto a una cama en una de las habitaciones.

Tras el fatal hallazgo, se realizó una denuncia en la Comisaría Décima y el personal policial preservó de inmediato la escena. Los efectivos identificaron a la víctima de 76 años gracias a una factura de servicios hallada en las inmediaciones. Además, al entrevistar a los vecinos de la cuadra, detallaron que la propiedad venía mostrando signos de abandono progresivo y desconocían el paradero del propietario desde hacía tiempo.

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Fue hallado el cuerpo de Jorge Alberto Quintanilla, expuesto en posición fetal junto a una cama
Fue hallado el cuerpo de Jorge Alberto Quintanilla, expuesto en posición fetal junto a una cama

De acuerdo con el testimonio de vecinos recogido por El Día, Quintanilla residía solo y no tenía familiares cercanos. También afirmaron que no lo veían desde hacía aproximadamente seis meses. Por su parte, la denunciante también aclaró que no tiene ningún vinculo familiar con el hombre y que la única razón por la que ingresó al inmueble es porque creía que no había nadie.

El caso quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 17, que abrió un expediente caratulado como “averiguación de causales de muerte”. Peritos de la Policía Científica trabajaron en el domicilio para recolectar evidencia y realizar las primeras pericias.

La casa ubicada en 473 bis y 14B, escenario del hallazgo que movilizó a la policía y a los vecinos (Google Maps)
La casa ubicada en 473 bis y 14B, escenario del hallazgo que movilizó a la policía y a los vecinos (Google Maps)

En este marco, los expertos constataron que no existían otros accesos violentados ni signos de ingreso forzado adicionales, lo que reforzó la hipótesis de una muerte ocurrida por causas naturales o accidentales, sin intervención de terceros. De igual forma, el cuerpo de Jorge Alberto Quintanilla fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia y el esclarecimiento de las circunstancias y la data exacta del fallecimiento.

Hace una semana, la Policía de Córdoba encontró un cuerpo en una zona descapamada de La Falda, provincia de Córdoba. Ahora, al Justicia intenta esclarecer si el cuerpo corresponde al de una mujer que desapareció en mayo.

Las fuerzas de seguridad localizaron los restos el 1 de julio en la intersección de Santiago del Estero y Río Quinto, un sector del valle de Punilla. El procedimiento fue llevado a cabo ayer miércoles, cuando los investigadores, tras semanas de búsqueda, obtuvieron pistas que los guiaron hasta el lugar señalado, según informaron fuentes consultadas por ElDoce.tv.

El hallazgo se produjo en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas del todo, pero los primeros informes indican que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición. Hace aproximadamente un mes, y a pocos metros de este lugar, había sido encontrado un cráneo en el patio de una vivienda ubicada sobre Río Quinto al 500, en el barrio Molino de Oro.

En esa oportunidad, las autoridades dispusieron una serie de estudios para establecer si los restos eran humanos y, en caso afirmativo, determinar su origen, sexo y antigüedad. Una de las hipótesis iniciales señalaba que el cráneo podría haber sido trasladado hasta la propiedad por un perro del vecindario, aunque hasta ahora no se han difundido los resultados finales de esas pericias.

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