El recubrimiento artístico efímero del Pont Neuf fue más visitado que el Louvre

La Caverna del Pont Neuf de JR cerró en París con 41.154 visitantes diarios, por encima del museo del Louvre

La Caverna del Pont Neuf, un recubrimiento artístico que el francés JR hizo del puente más antiguo de París, cerró sus puertas el pasado 28 de junio con un recuento de 41.154 visitantes diarios, una cifra superior a las del museo del Louvre, que es el más concurrido del mundo.

En un comunicado emitido este martes, los responsables de la obra, que simula una caverna mediante un hinchable de telas y lonas, contabilizaron al menos 535.000 visitantes durante las dos semanas que esta se mantuvo abierta y de libre acceso al público.

PUBLICIDAD

La caverna conmemora el 40 aniversario de The Pont Neuf Wrapped (El Pont Neuf Envuelto), una emblemática intervención realizada por Christo y Jeanne-Claude en 1985 sobre el mismo puente.

La intervención de JR (foto) en el Pont Neuf conmemoró los 40 años de "The Pont Neuf Wrapped", la obra de Christo y Jeanne-Claude de 1985

Según una estimación de la oficina de turismo de París, al menos 6,4 millones de personas vieron la obra de JR, lo cual supera a los 6 millones que vieron la última obra de este tipo en la ciudad, cuando la fundación Christo y Jeanne-Claude cubrió con lonas el Arco del Triunfo en 2021.

PUBLICIDAD

En lo que respecta a los visitantes, los argentinos fueron quienes más visitaron el puente respecto al mismo periodo del año anterior, con un aumento del 54,7 %, seguidos de los canadienses, con un 23,3 %; y de los neerlandeses, con un 17,5 %.

En el comunicado también subrayaron que “las cifras de La Caverne du Pont Neuf son aún más significativas si se tiene en cuenta que el periodo de medición se vio marcado por veintiún días de ola de calor, que llevó a los vecinos a quedarse en casa y a una parte importante de turistas a cancelar sus estancias en París”.

PUBLICIDAD

La obra "La Caverna del Pont Neuf" recibió al menos 535.000 visitantes durante dos semanas de acceso libre al público

La inauguración de la caverna estaba originalmente prevista para el pasado 6 de junio, pero esta se pospuso al miércoles 15 tras haber sufrido importantes daños durante “un evento meteorológico excepcional”.

Los organizadores constataron un aumento en el que los argentinos ocuparon una posición destacada: un 54,7 % más visitaron el puente que en el mismo período del año anterior.

PUBLICIDAD

La obra será completamente desmantelada el próximo lunes, 13 de julio, y el 90% de sus materiales “serán reutilizados”.

Los argentinos encabezaron el aumento de visitantes del Pont Neuf con un 54,7% más que en el mismo periodo del año anterior

En este sentido, apuntaron que las placas de acero reciclado empleadas en su construcción serán refundidas; y que sus telas exteriores tendrán “una segunda vida” basada en los mismos principios de “conexión, refugio e inspiración” que la obra ha generado.

PUBLICIDAD

A esto, añadieron que el coste total de la obra fue de en torno a 11,5 millones de euros, que se financiaron íntegramente con capital privado.

Fuente: EFE.

Fotos: Reuters/ Abdul Saboor y capturas de video.