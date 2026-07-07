Cultura

El New York Times despide al Indio Solari como un "ícono del rock y la contracultura argentina"

El diario estadounidense dedicó un extenso obituario al cantante de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, al que retrata como un artista que marcó a generaciones de argentinos

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"Masacre en el Puticlub", de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

El New York Times le dedicó este lunes un extenso obituario a Carlos Alberto Solari, el Indio Solari, fallecido el 5 de junio en su casa de Ituzaingó a los 77 años. El diario estadounidense, referencia global del periodismo de calidad, describió al músico argentino como “una estrella de rock” cuyas “letras crípticas y voz plañidera” convocaron a un fervoroso seguimiento nacional en torno a “himnos alusivos sobre las aspiraciones incumplidas de su país”.

La pieza, firmada por Adam Nossiter —corresponsal que cubrió las oficinas del Times en Kabul, París, África Occidental y Nueva Orleans—, sitúa al Indio en una dimensión que trasciende la popularidad musical. “Dentro del país, Solari era más que un cantante popular. Era un ícono tanto de las masas como de la contracultura”, escribió Nossiter.

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El obituario del New York Times remarca la escala casi religiosa del fenómeno popular. Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota —banda que el Indio lideró desde La Plata a partir de 1976— fue definida como “un fenómeno casi religioso” por Javier Lorca, del diario español El País, en palabras recogidas por el Times. Las canciones, señala el diario, transformaban los estadios en “mosh pits oscilantes y cantantes” (fosas de baile donde la multitud se agita y corea al unísono) de cientos de miles de personas, con una energía comparable a la de Bruce Springsteen.

La comparación que el propio Indio hacía de sí mismo con Bob Dylan también tiene su lugar en el texto. El Times subraya que, al igual que el Nobel estadounidense, Solari ponía una atención especial en las letras: las llenaba de “personajes ficticios y metáforas esotéricas”. Frases de canciones como “Ji, Ji, Ji”, “Un Ángel Para tu Soledad” y “Encuentro Con un Ángel Amateur” terminaron tatuadas y estampadas en remeras a lo largo y ancho del país: “Todo preso es político”, “Violencia es mentir”, “El lujo es vulgaridad”, “Soñás con la hoguera donde siempre sos la leña”.

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Velorio del Indio Solari
(Foto: Tomas Cuesta / AFP)

El periódico neoyorquino también da cuenta de la dimensión política y social del personaje. En un país que salía “destrozado” de siete años de dictadura militar (1976-1983) para encontrarse con un “materialismo desalentador”, las palabras del Indio “resonaron profundamente en una audiencia que encontró en sus letras una guía para seguir adelante”, según Sebastián Ramos en la revista Rolling Stone, citado por el Times. El sociólogo Pablo Alabarces fue más lejos aún: Solari “demostró que el arte popular podía hacerse con una poesía tan hermética que o nadie la entendía, o todos la entendían como mejor les parecía”.

El diario neoyorquino también recoge las propias palabras del músico para explicar su método creativo. “Hago música no para que la gente entienda las tonterías que digo, sino para que pueda imaginar”, declaró Solari en una entrevista de 2024. Y sobre su deliberado distanciamiento público: “La naturaleza enigmática, misteriosa y explosiva de la obra está mejor protegida si uno no compite con ella”, le dijo a Rolling Stone.

El diario estadounidense no omite la dimensión política del personaje. Describe a Solari como admirador confeso del “demagogo populista Juan Perón" y menciona su desprecio hacia el presidente Javier Milei, a quien en 2024 calificó: “No sé si es un lunático completo o un lunático que es una figura de palo para ciertos intereses”. El Times señala que el gobierno de Milei rechazó que el velatorio del músico se realizara en el Palacio del Congreso de la Nación.

Nossiter recuerda que el último concierto del Indio, en marzo de 2017, convocó a más de 300 mil personas, poco después de que él mismo revelara su diagnóstico de Parkinson. El diario precisa que los medios argentinos informaron que murió de un accidente cerebrovascular (“stroke”, en el original en inglés). La fila de dolientes frente a la capilla donde estuvo su cuerpo “se extendió por kilómetros”.

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