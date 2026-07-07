Los libros de julio: de la pizza a Borges y la Triple A, una selección atrapante

Una selección de novedades de julio

El calendario de julio suma una tanda de lanzamientos que recorre la no ficción política y cultural, la divulgación científica, la historia argentina y latinoamericana, además de narrativa contemporánea, teatro y novela gráfica. En las mesas de novedades conviven libros que revisan identidades y climas de época —del debate sobre el progresismo al lugar de las narradoras latinoamericanas en el mercado— con investigaciones de largo aliento sobre violencia política, educación superior y economía global, sin dejar de lado títulos que se apoyan en fenómenos culturales masivos como la música popular, el cine o la comida.

Temerarios, idealistas y aventureros. Hombres y mujeres del primer siglo de la Argentina (1810–1910)

"Temerarios, Idealistas y Aventureros" de Adrián Pignatelli . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autor: Adrián Pignatelli

Editorial: Planeta

Adrián Pignatelli, periodista e investigador histórico, busca correr el foco de los nombres más transitados para recuperar biografías y episodios decisivos de figuras menos difundidas del primer siglo argentino. El libro ordena su galería a partir de una clasificación que agrupa trayectorias, decisiones y conflictos en torno a “temerarios, idealistas y aventureros”. El lanzamiento tuvo circulación mediática con una nota de presentación y fragmentos en prensa.

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Los figurantes

Autora: Delphine de Vigan

Editorial: Anagrama

La obra teatral se sitúa en el corazón de un rodaje cinematográfico y desplaza la mirada hacia quienes ocupan los márgenes de la industria. El texto se organiza alrededor de ese espacio laboral y de las jerarquías que lo atraviesan. La pieza marca el debut teatral de Delphine de Vigan.

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Matar

La triple A, un factor trágico de los años 70.

Autor: Julio Spina

Editorial: Penguin Random House

Spina presenta una investigación apoyada en informes desclasificados, documentos secretos, publicaciones clandestinas de los años setenta, expedientes y entrevistas propias.

El libro reconstruye orígenes, nombres y hechos poco conocidos de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y traza una línea temporal que excede el tercer peronismo, con proyecciones hacia la dictadura y causas judiciales posteriores.

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Historia de la pizza

La pizza: más que una comida, un fenómeno social y cultural.

Autor: Luca Cesari

Editorial: Altamarea

Cesari narra el recorrido del plato desde Nápoles hasta su expansión global y lo vincula con migración, identidades y transformaciones urbanas.

El ensayo trabaja la pizza como fenómeno cultural y social, más allá de su dimensión gastronómica.

Los laberintos de Borges

Las clases de Carlos Gamerro sobre el gran autor argentino.

Autor: Carlos Gamerro

Editorial: Malba Literatura

Este recorrido por la obra de Borges, firmado por Carlos Gamerro, sigue una figura central en el autor: la del universo como laberinto, pero con un giro paradojal. Si el universo es un laberinto, entonces debe tener un centro, una forma coherente; lo verdaderamente angustiante, plantea, sería pensar que se trata solo de un caos (“entonces sí que estamos perdidos”).

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La obra de Borges también puede resultar un laberinto en el que es fácil extraviarse; pero se trata, como el propio escritor dirá en “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, de “un laberinto destinado a que lo descifren los hombres”. Este libro traza un itinerario por los múltiples laberintos de la literatura borgeana, con la esperanza de que este viaje nos ayude a transitar también el caos —o el cosmos— más vasto en el que estamos insertos.

“Los laberintos de Borges: entre el caos y el cosmos” reúne una síntesis de las clases que Carlos Gamerro dictó en Malba a lo largo de veinte años, desde 2006 hasta 2026.

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Matemáticas. De la creación de las pirámides a la exploración del infinito

Una lectura histórica de las ideas matemáticas.

Autora: Anne Rooney

Editorial: Fondo de Cultura Económica

Rooney recorre hitos y figuras de la historia matemática desde la Antigüedad hasta la modernidad. El libro propone una lectura histórica de ideas, métodos y problemas, con énfasis en el modo en que las matemáticas ordenan y explican el mundo.

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Moon Tiger

"Moon Tiger" ganó el Premio Booker por su indagación de la guerra y lo personal.

Autora: Penelope Lively

Editorial: Impedimenta

La novela, que sale ahora en español, se organiza desde la voz de una historiadora y cronista bélica internada en un hospital londinense que decide escribir una “historia del mundo”.

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Ese proyecto deriva hacia el reverso íntimo de su vida, con pasajes ligados a la guerra, el amor y la maternidad. La obra ganó el Premio Booker en 1987.

Progresismo, levántate y anda

Autor: Hernán Vanoli

Editorial: Siglo XXI

Los puntos ciegos del progresismo.

Vanoli plantea una revisión del término “progresismo” a partir de su devaluación en los últimos años y lo presenta como una identidad en crisis.

El libro propone una conversación sobre los puntos ciegos del progresismo en la Argentina, con la intención de volver a cargarlo de sentido político y cultural.

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El videojuego del mundo

Autor: Stefano Gualeni

Editorial: Adriana Hidalgo (Interferencias)

Gualeni piensa lo digital como una capa constitutiva de la vida cotidiana y discute el videojuego como objeto y práctica capaz de activar preguntas filosóficas.

El ensayo propone dos vías: el diseño de mundos virtuales con intención conceptual y formas críticas de jugar para explorar sus límites.

Los años sin piedad. La guerra civil entre unitarios y federales

Años de guerra civil en el país.

Autor: Gopal Ezequiel Martínez

Editorial: Futurock Editorial

Martínez acota el análisis al período 1824–1831 para explicar el pasaje de la etapa posrevolucionaria a la guerra civil.

El libro pone el foco en disputas por recursos, formas de participación popular y una escalada de violencia política que marca el conflicto.

Nevermind

Biografía gráfica de Kurt Cobain.

Autor: Tuono Pettinato

Editorial: Altamarea

En formato de novela gráfica, Pettinato construye un retrato de Kurt Cobain con foco en los orígenes del músico y el impacto personal del fenómeno Nirvana.

La obra se despega del mito de la estrella de rock para concentrarse en una mirada biográfica e íntima.

Primeras páginas. Los mejores 100 comienzos de la literatura

Los mejores comienzos de la literatura.

Autora: Eugenia Zicavo

Editorial: Factotum Ediciones

Eugenia Zicavo, periodista cultural, propone una crónica-ensayo en la que selecciona cien comienzos memorables de su propia biblioteca y los presenta como puerta de entrada a la literatura.

Lejos de un ensayo teórico, el libro funciona como un recorrido lector y homenaje a la experiencia íntima de la lectura, publicado en la colección TINTA.

La pachamama y otras leyendas de nuestros pueblos originarios

La pachamama, según Felipe Pigna

Autor: Felipe Pigna

Editorial: Planeta

El reconocido historiador reúne relatos de tradición oral de diversos pueblos originarios de la Argentina.

Las historias se centran en explicaciones sobre el cielo, el fuego, la naturaleza y el origen de las cosas, además de recuperar la transmisión intergeneracional de la palabra.

Cómo China está transformando la economía global. Impactos en África y América Latina

El gigante asiático y su impacto en el mundo.

Autor: Rhys Jenkins

Editorial: Fondo de Cultura Económica

Jenkins analiza el ascenso económico de China y sus vínculos estratégicos con África y América Latina.

El ensayo pone el foco en consecuencias económicas, sociales, políticas y ambientales, y compara impactos según contextos regionales. El libro integra la Colección Economía del Fondo de Cultura Económica.

Astillas

Criar a solas, qué pasa cuando el matrimonio se rompe.

Autora: Leslie Jamison

Editorial: Anagrama

Jamison publica una crónica autobiográfica sobre el quiebre de un matrimonio y la crianza en solitario.

El libro se plantea como un registro personal que avanza entre la intimidad doméstica y la reflexión sobre el vínculo y la maternidad.

Leer a Marx

Un ensayo sobre Marx, por un diputado de la izquierda.

Autor: Christian Castillo

Editorial: Siglo XXI

Christian Castillo, diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), recorre conceptos centrales del pensamiento marxista con una explicación orientada a lectores no especializados.

La propuesta conecta esas ideas con preocupaciones contemporáneas, entre ellas la precarización laboral y la concentración de poder asociada al tecnocapitalismo.

Los libros de la Biblioteca Leamos: grandes títulos y muchos, gratis.

Konfidenz

Una novela del autor de "Para leer al Pato Donald"

Autor: Ariel Dorfman

Editorial: Fondo de Cultura Económica

Ariel Dorfman, coautor de Para leer al Pato Donald, es el autor de esta novela centrada en una mujer extranjera que huye de una dictadura y recibe una llamada de un desconocido que parece vigilarla y saber todo sobre ella.

A partir de esa irrupción, el relato abre un juego de lealtades, manipulación y sospecha. El Fondo de Cultura Económica lo publica en su Colección Popular.

El mapa de los anhelos

Vuelve una escritora seguida por decenas de miles de lectores.

Autora: Alice Kellen

Editorial: Planeta

Alice Kellen, escritora española, firma esta novela que parte de una pérdida y arma un itinerario emocional a través de un juego de pistas que empuja a la protagonista a salir de su rutina.

En ese recorrido, el relato trabaja vínculos, secretos y reordenamientos afectivos. Netflix anunció una adaptación de la novela.

Las neuronas de Dios

Qué dice la ciencia de nuestras creencias.

Autor: Diego Golombek

Editorial: Siglo XXI

Diego Golombek, biólogo e investigador del CONICET y divulgador científico, aborda qué dice la neurociencia sobre creencias, espiritualidad y religión.

El enfoque apunta a discutir por qué persiste la necesidad de lo “más allá” y busca dialogar tanto con lectores creyentes como con escépticos, desde preguntas sobre mente y conducta. El libro se publica dentro de la colección Ciencia que ladra de Siglo XXI.

No somos boom. La polémica instalación de las narradoras latinoamericanas del siglo XXI

No somos boom: las narradoras que están marcando el ritmo de la literatura de hoy.

Autoras: Lorena Amaro Castro y Fernanda Bustamante Escalona

Editorial: Fondo de Cultura Económica

El ensayo trabaja discusiones sobre visibilidad, mercado y discriminaciones en el campo literario transatlántico.

El análisis incorpora herramientas feministas y de sociología literaria y se concentra en narradoras latinoamericanas nacidas desde los años setenta.

En busca de América Latina

Una mirada contemporánea sobre un continente diverso.

Autor: Adrián Gorelik (coordinación)

Editorial: Siglo XXI

El libro reúne miradas especializadas para pensar una identidad continental a partir de prácticas culturales y discusiones persistentes.

Entre los ejes aparecen debates sobre caudillismo y populismo, además de nociones como mestizaje, barroco y categorías contemporáneas.

Hoy desperté cantando esta canción

La música popular argentina.

Autor: Diego Fischerman

Editorial: Penguin Random House

El libro propone un recorrido por canciones de la música popular argentina desde Carlos Gardel hasta Charly García.

La selección funciona como un mapa de influencias y cruces entre géneros, además de un modo de leer cambios sociales y culturales a lo largo de décadas.

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La universidad pública argentina

El libro del vicerrector de la UBA.

Autor: Emiliano Yacobitti

Editorial: Penguin Random House

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), desarrolla un ensayo basado en evidencia sobre el sistema universitario público argentino.

El foco se ubica en sus rasgos institucionales —autonomía, gratuidad y acceso irrestricto— y en el argumento de su retorno social y económico. La edición figura bajo el sello Sudamericana.

Mujeres elegantes

Busquets, ironía y registro cotidiano.

Autora: Milena Busquets

Editorial: Penguin Random House

Busquets suma una novedad de narrativa contemporánea en español. El texto se presenta como una pieza en la línea de su voz literaria, con un tono que combina ironía y registro cotidiano. El título aparece bajo el sello Lumen.

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