La historia de Theresa Varela, la monja nacida en Cabo Verde que encontró su hogar en Córdoba

Theresa Varela nació en Cabo Verde, vive hace más de treinta años en Córdoba y se define como argentina y caboverdiana (Cadena 3)

Theresa Varela nació en Cabo Verde y vive desde hace más de treinta años en San Marcos Sierras, Córdoba. Ella se define como argentina y caboverdiana a la vez. Varela llegó al país tras pasar por Portugal, Italia, Estados Unidos y Brasil, donde cumplió tareas religiosas y sociales. Su historia refleja la experiencia de una migrante que mantiene lazos con su país de origen sin renunciar a su nueva identidad.

“Soy argentina de documento. Los argentinos me quieren muchísimo. Me siento argentina. Soy caboverdiana de nacimiento. Los caboverdianos me quieren muchísimo. Soy caboverdiana”, dijo la monja en Infobae en Vivo. Varela detalló que no toma partido en encuentros deportivos entre los dos países porque, según afirma, “no sé por quién aplaudir y por quién llorar”.

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La religiosa llegó a la Argentina para dedicarse al trabajo social en zonas rurales y apartadas. “Vivo en San Marcos Sierras, pero trabajo mucho afuera. Visito muchos lugares muy alejados”. Relató que su vocación la llevó a dejar la congregación formal para poder trabajar directamente con la gente en zonas de frontera o con necesidades urgentes, especialmente en contextos de exclusión.

Trayectoria de Theresa Varela: migración y vocación

Varela dejó Cabo Verde a los 18 años para ingresar en un convento en Portugal. Posteriormente, se formó en Roma y pasó por Estados Unidos antes de regresar a Italia. Allí recibió el encargo de fundar la primera casa de su congregación en São Paulo, Brasil. Según Varela, ese fue el inicio de su decisión de dejar la vida conventual formal y dedicarse a la acción social en territorio.

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La monja Theresa Varela llegó a la Argentina después de vivir en Portugal, Italia, Estados Unidos y Brasil por tareas religiosas y sociales Foto: Gabriela Semmartin

Describió su paso por las favelas de São Paulo y la importancia de encontrarse cerca de quienes sufren: “Siempre tenía ganas de ir a la frontera. De estar en el territorio, ahí con el que sufre”. Tras su salida de la congregación, eligió trabajar en contacto directo con comunidades rurales y desfavorecidas. En la actualidad, reside en San Marcos Sierras, aunque permanece activa en tareas sociales en distintas regiones.

La monja mencionó que vivió en diversos países, siempre vinculada a tareas religiosas y de ayuda social. Señaló que regresó a Cabo Verde en varias ocasiones y que planea volver para su cumpleaños, si la situación lo permite. Al mismo tiempo expresó su deseo de mantener el lazo con su tierra natal y proyecta futuros viajes a la isla africana.

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Identidad y pertenencia: entre dos culturas

Varela afirmó que la identidad migrante implica una pertenencia doble. “Estoy dividida. No voy a aplaudir a nadie, ni voy a mirar”, dijo al referirse a posibles partidos de fútbol entre Argentina y Cabo Verde. Resaltó que tanto en su país de origen como en Argentina la reconocen y aprecian, lo que refuerza su sentido de pertenencia múltiple.

Comentó que, con más de treinta años en Argentina, sus amigas la consideran parte de la comunidad local. Sostuvo que la documentación argentina formalizó un arraigo que ya sentía a nivel personal y social.

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Varela subrayó la importancia de la integración sin perder el vínculo con el país de origen. Expresó que regresa a Cabo Verde cuando puede y mantiene contacto con familiares y amistades. Insistió en que la identidad migrante se construye día a día, a partir de la experiencia y el reconocimiento social en ambas sociedades.

Vida cotidiana y cultura caboverdiana

Por otra parte describió a Cabo Verde como un país con recursos limitados, pero destacó la riqueza humana de su gente. “Es un país pobre, no es un país rico. Pero vos vas allá y todo el mundo te va a invitar a tomar un té”, narró. Resaltó la hospitalidad y el carácter alegre de los caboverdianos, quienes, según cuenta, mantienen un espíritu festivo incluso en condiciones difíciles.

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Varela mencionó que el plato típico es la cachupa, “el locro de acá es cachupa, allá es el plato típico”. También señaló la música como un elemento central de la cultura. Destacó géneros como el batuque y el fado, y explicó que las mujeres suelen cantar y bailar en celebraciones. Rechazó la idea de que la música local sea melancólica y sostuvo que el ambiente es siempre alegre y vital.

Entre otras cosas aportó detalles sobre la vida cotidiana, como el juego de fútbol en patios y calles, y compartió anécdotas de su infancia como arquera en partidos informales. Describió la costumbre de cantar durante las actividades diarias y la presencia de la música en la vida comunitaria.

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Fútbol y encuentros deportivos: una mirada compartida

Varela manifiestó su pasión por el fútbol y recordó que jugaba de niña en Cabo Verde. Señaló que, aunque le gusta el deporte, evita tomar partido cuando se enfrentan selecciones de Argentina y Cabo Verde. “No sé por quién aplaudir y por quién llorar”, repitió para explicar su posición.

Al mismo tiempo consideró que los caboverdianos ven con entusiasmo la posibilidad de competir con Argentina y que no sienten temor ante ese escenario. “Queremos llegar a jugar con el león argentino”, afirmó sobre la expectativa de su país natal.

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