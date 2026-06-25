Las ferias MAPA y ARTUC reúnen a más de 600 artistas en 4 días a puro arte contemporáneo

Del 25 al 28 de junio, MAPA, en La Rural, y ARTUC, en Tucumán, concentrarán dos apuestas feriales para ampliar la circulación del arte contemporáneo argentino.

Por un lado, la octava edición de MAPA reunirá a 40 galerías y 45 estudios de diseño, con más de 400 artistas en Buenos Aires, mientras la nueva feria del Noroeste Argentino buscará instalar una plataforma propia para exhibir, conectar y profesionalizar la producción regional.

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MAPA

MAPA ocupará su ya clásica casa, en el Pabellón 8 del centro de exposiciones del barrio de Palermo, con galerías de arte y diseño de Argentina y del exterior, proyectos curatoriales inéditos, nuevos colectivos de diseñadores y producciones originales.

El comité curatorial está integrado por Clara Ríos en la curaduría general, Javier Villa en la Sección Principal, Natalia Albanese en la Sección LATAM y María Boggiano en la Sección Diseño. Y los ejes de esta edición son Galerías, Proyectos Curatoriales, Sección Diseño, MAPA Digital y Tienda de Publicaciones.

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MAPA ocupará su ya clásica casa, en el Pabellón 8 de La Rural

Entre los proyectos especiales figura la participación de Juvenal Ravelo, referente del arte cinético venezolano, con un mural en homenaje a Julio Le Parc (1928-2026). La obra se realizará en vivo junto al público y en colaboración con estudiantes de la Licenciatura en Diseño de la Universidad Torcuato Di Tella.

Otro homenaje estará dedicado a Luis Felipe “Yuyo” Noé (1933-2025): “Noé en clave gráfica” reunirá piezas como “En la maraña” y “Recontrapoder en la naturaleza y los mitos”, además de serigrafías experimentales impulsadas por la Fundación Luis Felipe Noé para acercar su obra a través de técnicas gráficas contemporáneas.

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Villa definió a la feria como “un territorio clave para acompañar el crecimiento del ecosistema artístico” y sostuvo que amplía la diversidad de plataformas disponibles y favorece un acceso más equitativo al mercado para artistas y galerías.

Julio Le Parc y Luis Felipe Noé serán homenajeados con diferentes actividades

El curador de la Sección Principal agregó: “Se busca fomentar vínculos sostenibles entre agentes culturales, coleccionistas y públicos. En un contexto de transformaciones, la feria se posiciona como espacio estratégico para robustecer la infraestructura del arte, promoviendo prácticas que expanden horizontes”.

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Una de las novedades centrales será la Sección Diseño, propuesta incorpora por primera vez estudios, arquitectos, diseñadores independientes y proyectos de ediciones limitadas y piezas únicas, en línea con una escena donde la frontera entre obra de arte y objeto de diseño se vuelve más permeable.

Boggiano planteó esa intersección de las disciplinas: “El diseño no es neutral, deja de ser un instrumento utilitario para situarse en el cruce entre arte y vida: ya no solo como práctica de lo posible sino como potencia de lo real. Los invitamos a sumarse a esta conversación”.

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La octava edición de MAPA reunirá a 40 galerías y 45 estudios de diseño, con más de 400 artistas en Buenos Aires

En esa sección participarán los colectivos Trazo Cero y Acopio. También se exhibirá mobiliario del Estudio Cabeza, como los bancos Tronco y Territorio, y un stand dedicado a Ricardo Blanco con el sillón escultórico Skel, de 1974.

MAPA además invitó a MADE, Mercado, Arte, Design de San Pablo, a su Programa de Intercambio Internacional 2026. La delegación brasileña llegará con 18 referentes del diseño, entre ellos Carol Gay, Aline Angeli, Goá, Studio Galasso, Iro Studio y Estudio Géo.

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El curador Bruno Simões, presidente del Instituto Bardi/Casa de Cristal, seleccionará junto con Boggiano a un grupo de diseñadores argentinos para participar en MADE 2026. La feria también incluirá un auditorio curado por Albanese bajo el concepto “El futuro llegó hace rato”, una sección digital curada por Marianella Baladán, una tienda de publicaciones a cargo de Sol Echevarría y la plataforma mapa.art para recorrer la feria de manera virtual con catálogo interactivo, comercio electrónico y agenda de exposiciones.

Una de las novedades centrales será la Sección Diseño, propuesta incorpora por primera vez estudios, arquitectos, diseñadores independientes y proyectos de ediciones limitadas y piezas únicas

Ríos sostuvo que “MAPA es un espacio activo de intercambio entre prácticas artísticas, galerías y coleccionismo, donde el mercado impulsa la visibilidad, la circulación y el diálogo entre escenas contemporáneas”. La curadora general añadió que la feria busca fortalecer el crecimiento del mercado y ampliar el público mediante redes entre proyectos emergentes y consolidados.

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La edición también acentuará su perfil federal con la presencia de Bon Itinerante, SashaD de Córdoba, Belle Arti de Santa Fe, Casa Galería de Salta y Local 15 de Rosario, con Silvana Galeto y Mabel Temporelli. A eso se suman producciones de América Latina, eventos multidisciplinarios y espacios de conversación entre artistas, curadores, gestores, coleccionistas y nuevos públicos. Además, el programa de adquisiciones incluye una alianza con el Museo de Arte Moderno, que destinará presupuesto para comprar obras.

*MAPA Feria de Arte, Sarmiento 2701, La Rural, Pabellón 8. Jueves 25/06: 18hs a 21hs. De viernes 26 a domingo 28, de 12hs a 20hs. Entrada: General por un día $ 20.000; abono por los 4 días, $ 40.000. Menores de 12, gratis.

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ARTUC

La primera edición de ARTUC abrirá sus puertas para situar al arte contemporáneo del Noroeste Argentino en el centro de la escena cultural del país. La feria se propone conectar a artistas, galeristas, curadores y coleccionistas en Tucumán con una programación que combina exhibiciones, visitas a talleres, recorridos históricos, gastronomía y muestras inaugurales.

Los directores generales Fredesvinda Denis y Juan Grande plantearon como objetivo dotar a Tucumán de “un espacio propio para mostrar, conectar y profesionalizar el arte contemporáneo” del área. También señalaron: “Nuestra escena tiene producción, historia y artistas con voz propia. Lo que faltaba era un punto de encuentro con las escenas de la región y del país”.

Sociedad Rural de Tucumán

La apertura oficial del predio será el jueves 25 de junio, a las 20.30 hs, en la Sociedad Rural de Tucumán y participan más de 30 galerías y 200 artistas de todo el país, en un evento que busca posicionar al distrito como un nuevo nodo del mercado de arte argentino.

La primera edición incluirá un homenaje a Sandro Pereira y Carlota Beltrame, dos artistas señalados por los organizadores como fundacionales del arte contemporáneo tucumano, con stands propios dentro del predio. La programación sumará charlas, conversatorios y workshops sobre arte, gestión cultural, galerismo y coleccionismo, además de la presentación del último libro de Diana Aisenberg.

La organización también prevé una agenda de eventos satélite fuera del predio, en horarios que no coincidan con la programación oficial, dirigida a invitados especiales, coleccionistas de otras provincias y galeristas nacionales, con actividades en distintos espacios culturales de la ciudad.

Sandro Pereira y Carlota Beltrame

Las galerías fueron seleccionadas por un jurado integrado por Ana Won, Joaquín Barrera, Pablo Mazza y Marcel Di Capua. Galerías participantes: Biomba Galería, Rusia/Galería, Consultorio, Nivel 2, Cova d art, Fausto Galería, Estudio Abasto, Radar Galería, Fulana Galería, Maleza Estudio (Tucumán); BAC Galería, La Arte Galería, Mamoré Arte (Salta); Quilla Galería, Cobalto Espacio de Arte (Jujuy); Pólvora, El Local, Galería Vía Monte, Roseum Arte Contemporáneo (Buenos Aires); Gabelich Contemporáneo, Crudo Arte Contemporáneo (Rosario/Buenos Aires) y Departamento 112 (Provincia de Buenos Aires). Proyectos Jóvenes: Maskay Gallery y Divina Yunta (Tucumán).

*ARTUC, en la Sociedad Rural de Tucumán, en Avenida Camino del Perú 1050, Yerba Buena. Jueves 25, de 20.30 hs a 22, del viernes 26 al domingo 28 de 17 a 22:00. Entrada: $ 5.000. Abono por 3 días, $ 10.000.