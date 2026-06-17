‘La bella durmiente’ suma hadas, mapping y personajes de cuento

El primer bailarín del Teatro Colón Federico Fernández lleva La bella durmiente a la Ciudad Cultural Konex con una versión del clásico de Piotr Ilitch Tchaikovsky pensada para el público infantil. Durante 12 funciones, todas los domingos a las 11 horas, que se estrenaron el 31 de mayo, se extenderán hasta el 1° de agosto, con fechas adicionales durante las vacaciones de invierno.
La producción es del Buenos Aires Ballet “Juvenil” junto con la Fundación Konex y la Asociación Arte y Cultura. Fernández dirige la compañía y Emanuel Abruzzo firma la coreografía, la edición musical y la dirección actoral. El guion y la adaptación son de Juan Lavanga, quien tomó el cuento de Charles Perrault y lo organizó en dos partes y cinco escenas, con una duración total de 80 minutos.
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El eje dramático de la obra es el enfrentamiento entre dos hadas: Lila, del lado del bien, y Carabosse, del lado del mal. Ese conflicto recorre la historia desde el nacimiento de la princesa Aurora hasta su sueño de casi cien años y el beso que lo interrumpe. El desenlace reúne en escena a personajes de otros cuentos —Cenicienta, Caperucita Roja, Pulgarcito y el Gato con Botas— en un cierre de tono festivo.
La actriz Victoria Barnfather interpreta al Hada Lila con una función de narradora que guía a los niños a lo largo de la función. La bailarina y actriz Julieta Zabalza da vida al Hada Carabosse. La codirección es de Nina Zaera, con asistencia coreográfica de Yanina Toneatto. El diseño de visuales y mapping lo firma Karina Solarz; los efectos Foley, Facundo Gutiérrez. La compañía llega a esta producción tras su paso por El Cascanueces.
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La obra se presenta en el marco de la 36ª edición del ciclo Vamos a la Música, una iniciativa de la Fundación Konex —presidida por el gestor cultural y abogado Luis Ovsejevich— para acercar la música clásica a chicos y familias.
Las 12 funciones se distribuyen entre junio y agosto: domingos 28 de junio; 5 y 12 de julio. En vacaciones de invierno se suman los domingos 19 y 26 de julio, los viernes 24 y 31 de julio y los sábados 25 de julio y 1° de agosto, siempre a las 11.
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Las localidades parten desde $25.000 y se puede adquirir en www.cckonex.org. La Fundación también reserva entradas gratuitas para organizaciones sociales y educativas; las consultas se canalizan a hola@vamosalamusica.org.
* Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fotos: gentileza prensa de La bella durmiente.
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