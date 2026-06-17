‘La bella durmiente’ suma hadas, mapping y personajes de cuento

Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón, presenta "La bella durmiente" en la Ciudad Cultural Konex con una versión infantil del clásico de Piotr Ilitch Tchaikovsky

El primer bailarín del Teatro Colón Federico Fernández lleva La bella durmiente a la Ciudad Cultural Konex con una versión del clásico de Piotr Ilitch Tchaikovsky pensada para el público infantil. Durante 12 funciones, todas los domingos a las 11 horas, que se estrenaron el 31 de mayo, se extenderán hasta el 1° de agosto, con fechas adicionales durante las vacaciones de invierno.

La producción es del Buenos Aires Ballet “Juvenil” junto con la Fundación Konex y la Asociación Arte y Cultura. Fernández dirige la compañía y Emanuel Abruzzo firma la coreografía, la edición musical y la dirección actoral. El guion y la adaptación son de Juan Lavanga, quien tomó el cuento de Charles Perrault y lo organizó en dos partes y cinco escenas, con una duración total de 80 minutos.

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El conflicto entre las hadas Lila y Carabosse recorre "La bella durmiente" desde el nacimiento de Aurora hasta el beso que interrumpe su sueño de casi cien años

El eje dramático de la obra es el enfrentamiento entre dos hadas: Lila, del lado del bien, y Carabosse, del lado del mal. Ese conflicto recorre la historia desde el nacimiento de la princesa Aurora hasta su sueño de casi cien años y el beso que lo interrumpe. El desenlace reúne en escena a personajes de otros cuentos —Cenicienta, Caperucita Roja, Pulgarcito y el Gato con Botas— en un cierre de tono festivo.

La actriz Victoria Barnfather interpreta al Hada Lila con una función de narradora que guía a los niños a lo largo de la función. La bailarina y actriz Julieta Zabalza da vida al Hada Carabosse. La codirección es de Nina Zaera, con asistencia coreográfica de Yanina Toneatto. El diseño de visuales y mapping lo firma Karina Solarz; los efectos Foley, Facundo Gutiérrez. La compañía llega a esta producción tras su paso por El Cascanueces.

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Victoria Barnfather interpreta al Hada Lila como narradora de "La bella durmiente", y Julieta Zabalza encarna al Hada Carabosse

La obra se presenta en el marco de la 36ª edición del ciclo Vamos a la Música, una iniciativa de la Fundación Konex —presidida por el gestor cultural y abogado Luis Ovsejevich— para acercar la música clásica a chicos y familias.

Las 12 funciones se distribuyen entre junio y agosto: domingos 28 de junio; 5 y 12 de julio. En vacaciones de invierno se suman los domingos 19 y 26 de julio, los viernes 24 y 31 de julio y los sábados 25 de julio y 1° de agosto, siempre a las 11.

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La bella durmiente integra la 36ª edición de Vamos a la Música, el ciclo de la Fundación Konex que acerca la música clásica a chicos y familias, con entradas desde $25.000 en la Ciudad Cultural Konex

Las localidades parten desde $25.000 y se puede adquirir en www.cckonex.org. La Fundación también reserva entradas gratuitas para organizaciones sociales y educativas; las consultas se canalizan a hola@vamosalamusica.org.

* Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, de la Ciudad de Buenos Aires.

Fotos: gentileza prensa de La bella durmiente.