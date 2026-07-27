Cultura
GoogleAgregar Infobae en Google

Reabrió al público la sala del atraco en el Louvre, pero sin nada que robar

Una sala emblemática del museo parisino volvió a recibir visitantes este miércoles, aunque sin sus piezas más valiosas, retiradas mientras sigue sin aparecer el botín de ocho objetos tasados en 100 millones de dólares

La Galería de Apolo del Louvre reabrió al público tras el robo de octubre, aunque las piezas más valiosas fueron retiradas
La Galería de Apolo del Louvre reabrió al público tras el robo de octubre, aunque las piezas más valiosas fueron retiradas
Guardar

La deslumbrante galería del Louvre que fue blanco de un rocambolesco robo en octubre reabrió al público este miércoles, y se convirtió en una nueva atracción para los turistas a pesar de que sus exposiciones más valiosas fueron retiradas.

La Galería de Apolo, una de las salas más suntuosas del museo más visitado del mundo, era conocida anteriormente por exhibir las joyas de la corona francesa.

PUBLICIDAD

Pero después de que ocho piezas valoradas en unos 100 millones de dólares fueran robadas durante un atraco a plena luz del día el año pasado, se hizo famosa en todo el mundo por ser el escenario de uno de los robos más audaces —y embarazosos— de los últimos tiempos.

“Para mí es un honor estar aquí el primer día, por la mañana”, declaró a esta agencia Jenny Lee, una guía de 34 años para turistas coreanos.

PUBLICIDAD

La sala del Louvre se hizo conocida por exhibir las joyas de la corona francesa antes del atraco a plena luz del día
La sala del Louvre se hizo conocida por exhibir las joyas de la corona francesa antes del atraco a plena luz del día

El robo es “una nueva historia para la Galería Apolo”.

“Es hermosa, tal como la recuerdo. Creo que la prefiero vacía, sin las joyas”, declaró también Alison Leslie, una exagente de policía escocesa de 52 años.

Aunque los cuatro presuntos ladrones del Louvre han sido detenidos, los objetos robados todavía no se han encontrado, pese a las exhaustivas búsquedas de los investigadores franceses en la región de París y a los intercambios con la policía de Bélgica, Italia y otros países.

Las joyas restantes han sido retiradas de la Galería Apolo y se exhibirán en el futuro en una sala segura sin ventanas.

Los ladrones utilizaron una grúa montada sobre un camión para acceder a un balcón de la galería, antes de cortar las ventanas y las vitrinas con potentes sierras de disco.

Los ladrones accedieron al balcón de la galería con una grúa sobre un camión y cortaron ventanas y vitrinas con sierras de disco
Los ladrones accedieron al balcón de la galería con una grúa sobre un camión y cortaron ventanas y vitrinas con sierras de disco

Las vulnerabilidades de seguridad de la galería, a la que se pudo acceder por un balcón desde la calzada de una calle para automóviles, ya habían sido señaladas en una auditoría de 2019 encargada por el museo, pero las conclusiones nunca se llevaron a la práctica.

El robo dejó al mundo atónito, avergonzó a Francia y sacó a la luz una serie de fallos de seguridad, incluido el sistema de videovigilancia anticuado del museo.

También desencadenó una crisis interna, que provocó protestas de los empleados y la dimisión de la presidenta del museo, Laurence des Cars, que fue sustituida en febrero por Christophe Leribault, un historiador del arte que anteriormente dirigía el Palacio de Versalles.

Los cuatro hombres sospechosos de robar el Louvre fueron detenidos por la policía en las semanas posteriores, todos ellos originarios de la región parisina y con antecedentes penales que van desde robos hasta proxenetismo.

El robo en el Louvre desató una crisis interna, protestas de empleados y la salida de Laurence des Cars, reemplazada por Christophe Leribault (foto)
El robo en el Louvre desató una crisis interna, protestas de empleados y la salida de Laurence des Cars, reemplazada por Christophe Leribault (foto)

El Louvre, donde se expone la Mona Lisa, recibió el año pasado alrededor de nueve millones de visitantes, muy por encima de su capacidad prevista, lo que ha provocado problemas de saturación.

Fuente: AFP.

Fotos: Lou Benoist/ Pool vía Reuters; Reuters/ Benoit Tessier/ Archivo

Temas Relacionados

Galería ApoloMuseo del LouvrerobosParís

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Museo de George Lucas expondrá objetos inéditos de “La guerra de las galaxias”

El curador Ryan Linkof anticipó que el nuevo espacio, impulsado por George Lucas y Mellody Hobson, inaugurará el 22 de septiembre y mostrará materiales de producción de Lucasfilm nunca exhibidos

El Museo de George Lucas expondrá objetos inéditos de “La guerra de las galaxias”

A 50 años de su muerte, tres obras maestras de Fritz Lang regresan al cine

Copias restauradas de tres clásicos del cineasta alemán llegan a la Sala Lugones, el Cine York y Rosario, con funciones especiales y parte del programa gratis en línea

A 50 años de su muerte, tres obras maestras de Fritz Lang regresan al cine

Ortografía y redacción: no das más de ti, no no das más de sí

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Ortografía y redacción: no das más de ti, no no das más de sí

“La Odisea” vuelve a conquistar fuera del cine: cómo el arte mostró las escenas más famosas de la película

El estreno del filme de Christopher Nolan volvió a poner la mirada en las placas, ánforas, lámparas y esculturas que cuentan desde otro ángulo el regreso del rey griego y sus encuentros más recordados

“La Odisea” vuelve a conquistar fuera del cine: cómo el arte mostró las escenas más famosas de la película

Cuando la Luna escribe el guion: el eclipse en la historia del cine

De los filmes mudos al contemporáneo, el fenómeno astronómico pasa de la fantasía humorística a la metáfora romántica y el suspenso, con escenas memorables en Camelot, en la selva maya y en relatos sobrenaturales

Cuando la Luna escribe el guion: el eclipse en la historia del cine

DEPORTES

Un futbolista que integró la prelista de Scaloni para el Mundial está cerca de firmar con un club grande de Europa

Un futbolista que integró la prelista de Scaloni para el Mundial está cerca de firmar con un club grande de Europa

Juanfer Quintero habló por primera vez tras su salida de River Plate: del “hay que tomar decisiones” al “amor eterno”

Lorius Karius reveló que tocó fondo tras sus errores en la final de la Champions League con Liverpool: “Me sentía vacío”

El fuerte mensaje del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras el Mundial: “Mientras ustedes dividen, nosotros unimos”

El tenis argentino se consolida entre las potencias: solo Estados Unidos y Francia cuentan con más representantes en el Top 100

TELESHOW

Esta noche se entregan los Premios Pinti: el teatro argentino estrena sus propios galardones

Esta noche se entregan los Premios Pinti: el teatro argentino estrena sus propios galardones

Punto por punto, todos los detalles del fallo de la Justicia italiana contra el reclamo de Wanda Nara a Mauro Icardi

La Joaqui y Luck Ra en crisis: así empezó su romántica historia de amor

Abel Pintos brindó un show gratuito en Chaco y brilló en una noche histórica ante más de 250 mil personas

La última foto de Nicolás Cabré junto a su hermano Duilio antes de su fallecimiento

INFOBAE AMÉRICA

El pasaporte dominicano se sitúa en el puesto 63 de la lista Henley 2026, ¿A cuántos destinos se puede viajar sin visa?

El pasaporte dominicano se sitúa en el puesto 63 de la lista Henley 2026, ¿A cuántos destinos se puede viajar sin visa?

Organismo prevé que el petróleo seguirá entre 20% y 25% más caro en 2026 para Centroamérica y el Caribe

Camión de carga sufrió aparatoso accidente mientras transportaba haitianos de forma ilegal en República Dominicana

Sospechas en Bolivia: faltan 22 kilos de un cargamento de oro decomisado camino a Dubái

“El Gordo” y “El Enano”: los apodos que delatan la trama para blindar a los acusados del magnicidio de Villavicencio