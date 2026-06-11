La feria Invierno abre gratis en Mar del Plata y reserva casi 30 actividades, con un lugar especial para las infancias

La quinta edición de Invierno, Feria de Editoriales y Cultura Gráfica se realizará el 13 y 14 de junio en el Teatro Auditorium de Mar del Plata con entrada libre y gratuita

La quinta edición de Feria Invierno, Feria de Editoriales y Cultura Gráfica reserva una serie de actividades especialmente pensadas para niños y niñas: desde la presentación de libros de naturaleza y poesía hasta talleres de animación y fanzines. El encuentro se realizará el sábado 13 y domingo 14 de junio, de 14 a 21, con entrada libre y gratuita en el Foyer del Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires).

La feria, organizada por la librería y editorial El Gran Pez junto al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, reunirá a más de 140 editoriales de todo el país y ofrecerá cerca de 30 actividades entre charlas, talleres y proyecciones. Dentro de esa programación, las propuestas destinadas a las infancias ocupan un lugar propio, con formatos que van de la presentación literaria al taller de producción.

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“Este año trabajamos en dos modalidades. Es uno de los años que menos actividades tenemos vinculadas a la literatura infantil y juvenil. Sin embargo, siempre nos interesa tener un lugar, un espacio, tanto para la presentación de algún libro como para la concreción de algún taller”, señala Esteban Prado, autor, editor, librero y uno de los organizadores de la feria, en especial para Infobae Cultura.

Esteban Prado afirmó que la Feria de Editoriales mantiene un espacio para la literatura infantil y juvenil con presentaciones de libros y talleres

Una de las actividades abiertas a todas las edades, pero con especial orientación hacia los más chicos, es la presentación de Veo veo en la playa, publicado por Editorial Galería. El libro, cuenta Prado, tiene su origen en la libreta de apuntes y dibujos que el naturalista y artista Marcelo Canevari —vinculado a los parques nacionales argentinos— destinó a su nieto, donde retrató espacios geográficos, regiones y hábitats de Argentina, entre ellos la costa bonaerense. Sus hijos continuaron ese trabajo hasta completar el volumen.

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La mesa de presentación, el sábado 13 de junio a las 15:00 –en la sala Nácar - Casino– contará con dos biólogos de trayectoria en Mar del Plata y en Argentina, Emiliano Ocampo y Natalia Soledad Martínez Curci más un escritor, Matías Moscardi, que comentarán el libro y compartirán sus propias experiencias de playa vinculadas a la flora y la fauna local. “Nos parece que es una actividad para todas las edades, pero muy muy especial para los jóvenes y para las infancias”, destaca Esteban Prado.

La feria organizada por El Gran Pez y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires incluirá propuestas para niños y niñas con eje en literatura, animación y fanzines

La segunda presentación es la del libro Las puertas, de la editorial Limonero, con texto de Larisa Cumin —escritora santafesina radicada en Mar del Plata y que trabaja la poesía destinada a infancias— e ilustraciones de Josefina Tai. La actividad, titulada ¿De qué están hechos los libros?, está programada para el domingo 14 a las 15:00 en la Sala Gregorio Nachman y apunta principalmente a ilustradores y mediadores de lectura, aunque su destinatario final, señala Prado, es el público infantil.

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Las dos propuestas de taller son, según Prado, donde las infancias serán “cien por cien protagonistas”. El primero está a cargo del ilustrador Andrés Lozano y se centra en la animación: a partir de una serie de dibujos, los participantes armarán un flipbook para comprender las bases conceptuales de la animación en dos dimensiones. “Nos gusta esa articulación que tenemos en la feria en general entre plástica, literatura y el sector audiovisual”, explica el organizador.

Los talleres de Andrés Lozano y del espacio El Altillo propondrán crear un flipbook de animación y producir un fanzine propio en la Feria de Editoriales de Mar del Plata

El segundo taller lo dictan Paula Ribera y Paula García, ilustradora y profesora en Letras respectivamente, a cargo del espacio El Altillo, una pequeña editorial artesanal dedicada a libros objeto, fanzines y arte en papel. El taller se llama Escribir, dibujar y publicar y propone que en dos horas los participantes escriban, dibujen, piensen un formato de publicación y luego reproduzcan, escaneen e impriman su trabajo para llevarse a casa un fanzine propio. “La idea es que en un encuentro de dos horas se pase por las tres instancias”, precisa Prado.

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Sobre el criterio de selección de estas actividades, el organizador apuntó que responde tanto al interés de la feria por generar espacios de experimentación como al diálogo con las editoriales participantes. La feria se desarrolla en el Foyer del Teatro Auditorium, un espacio de la cultura marplatense administrado por un organismo provincial, ubicado frente al mar.

Fotos: gentileza prensa Feria Invierno (archivo).