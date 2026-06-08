Tips de ortografía: mundial de fútbol, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

PUBLICIDAD

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

PUBLICIDAD

Usos y ejemplos

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA, que se celebra en Canadá, México y Estados Unidos, entre el 11 de junio y el 19 de julio, se ofrecen una serie de claves de redacción al respecto.

El nombre oficial de esta competición es Copa Mundial de la FIFA 2026 , por lo que, como mención abreviada , emplear el Mundial , con mayúscula, es adecuado . En cambio, le corresponde minúscula en usos genéricos : «No participa en un mundial desde 2014».

PUBLICIDAD

El nombre de este deporte admite dos acentuaciones : la llana fútbol , con tilde por acabar en l , y la aguda futbol , de uso normal en México y el área centroamericana .

Algunos extranjerismos de uso común en las informaciones futbolísticas cuentan con alternativas o adaptaciones en español, que resultan preferibles:

— box to box : todocampista

— fixture : calendario/programación (de encuentros deportivos)

— goal average : golaveraje

— hat-trick : triplete

— pressing : presión

Los nombres alternativos por los que se conoce a las selecciones se escriben con mayúsculas en los términos significativos , como señala la ortografía académica, y sin comillas ni cursiva: la Albiceleste (Argentina), la Roja (España) …

PUBLICIDAD

En la lengua general, en expresiones como se torció el tobillo o se lesionó la pierna derecha , lo recomendable es usar el artículo definido el / la , mejor que el posesivo su , aunque en algunas zonas, sobre todo México , Paraguay y otros países, se emplea a veces el posesivo .

Lo apropiado es emplear las adaptaciones penalti o pénalti , esta última propia de países como México, y no la forma inglesa penalty . Otras opciones son penal y pena máxima .

PUBLICIDAD

Los sustantivos córner y club cuentan respectivamente con dos plurales: córners y córneres (ambos con tilde) , por una parte, y clubs y clubes , por otra parte. No es apropiado mantenerlos invariables en plural ( los club , los córner ).

La expresión el fuera de juego puede emplearse en plural como los fuera de juego , invariable, o como los fueras de juego .

Es aconsejable mantener el artículo la en la expresión por la banda izquierda o derecha .

En referencia a la tecnología de apoyo del árbitro, puede usarse videoarbitraje , todo junto y sin tilde, o la sigla VAR .

A la hora de expresar el deporte que se practica, jugar puede construirse con la preposición a y un artículo ( jugar al fútbol ) o sin preposición ni artículo ( jugar fútbol ). No es apropiado , en cambio, jugar a fútbol .

PUBLICIDAD

Para el tiempo que el árbitro añade al juego para compensar el ya perdido, son igualmente apropiadas las formas tiempo añadido y tiempo de descuento ; este último sustantivo lo define el DLE como ‘período de tiempo que, por interrupción de un partido u otra competición deportiva, añade el árbitro al final reglamentario para compensar el tiempo perdido’.

El sustantivo once cuenta con el sentido de ‘equipo de jugadores de fútbol, dicho así por constar de once individuos’ y hace el plural de forma regular ( los onces ). Así, en frases como «No se esperan muchas modificaciones en los onces iniciales de ambos equipos», no habría sido adecuado escribir los once iniciales .

PUBLICIDAD

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.