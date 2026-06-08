Cultura

El poema final de Julio Le Parc suma otra emoción a la exposición del Tate Modern

La curadora Val Ravaglia contó que el artista pidió incluir un texto sobre el cierre de su vida, y tras su partida esa pieza adquirió una fuerza especial dentro del recorrido. Detalles del homenaje póstumo al gran artista argentino

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El poema final de Julio Le Parc suma otra emoción a la exposición que prepara el Tate Modern (Cortesía de Teatro Colón)
El poema final de Julio Le Parc suma otra emoción a la exposición que prepara el Tate Modern (Cortesía de Teatro Colón)

El museo londinense Tate Modern, uno de los centros de arte contemporáneo más importantes del mundo, inaugura el 11 de junio una exposición dedicada al argentino Julio Le Parc, fallecido el 30 de mayo a los 97 años.

La exposición Julio Le Parc: Light. Colour. Action constituye la primera gran retrospectiva en un museo británico del argentino, uno de los referentes del arte cinético y óptico del siglo XX, pionero en el uso de la luz, el movimiento y la participación del espectador.

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La exposición, que reúne 75 obras del artista, incluida una concebida para esta retrospectiva, sirve de homenaje póstumo a Le Parc.

“Es un homenaje. Él pidió incluir un poema que escribió hace unos años sobre el final de su vida. Ahora, tras su muerte, ese poema en la exposición adquiere un peso distinto, como una despedida”, explica la comisaria de la retrospectiva, la italiana Val Ravaglia.

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Detalle de la obra "Láminas reflectantes" de Julio Le Parc en la Tate Modern en Londres. La Tate Modern inaugurará el 11 de junio una exposición con más de 60 piezas del argentino (EFE/ Guillermo Garrido)
Detalle de la obra "Láminas reflectantes" de Julio Le Parc en la Tate Modern en Londres. La Tate Modern inaugurará el 11 de junio una exposición con más de 60 piezas del argentino (EFE/ Guillermo Garrido)

El artista falleció hace poco más de una semana en París tras un deterioro progresivo de su salud en los últimos años debido a su avanzada edad, que lo había ido alejando progresivamente de la actividad pública.

La comisaria, que trabaja desde hace 14 años en el Tate Modern, dice que el artista quería venir a la inauguración de la exposición pese a su delicado estado de salud.

“Estaba intentando reservar su billete de Eurostar“, la línea de tren que une París y Londres, afirma Ravaglia.

En París desde 1958

La casi totalidad de las más de 70 obras de la exposición vienen del propio taller del artista.

"Julio era muy prolífico y rehacía muchas obras a lo largo del tiempo, así que incluso piezas en museos existen en otras versiones que él conservaba“, señala Val Ravaglia.

La exposición en el Tate Modern (REUTERS/Corey Rudy)
La exposición en el Tate Modern (REUTERS/Corey Rudy)

Le Parc, que nació en septiembre de 1928 en la provincia argentina de Mendoza, residía en Cachan, en la periferia sur de París, tras instalarse en la capital francesa en 1958.

Pese a su avanzada edad, Le Parc estaba en contacto casi constante hasta su muerte con los responsables de su retrospectiva.

“Estaba constantemente enviándonos sus sugerencias sobre el montaje”, contó la comisaria de la exposición.

Ravaglia explica que el Tate Modern anticipó la gran proyección de la obra de Le Parc, adquiriendo obras del argentino en la década de 1970.

“En aquel momento, en el auge del arte cinético y de las nuevas tendencias, los curadores del Tate se interesaron por estas nuevas corrientes y adquirieron obras de artistas que tenían su base principalmente en Francia, dentro de la ‘Nouvelle Tendance’. Y las obras de Julio Le Parc estaban entre ellas", señala la comisaria de la exposición.

(REUTERS/Corey Rudy)
(REUTERS/Corey Rudy)

Le Parc tuvo su primera gran retrospectiva en 1972, en la ciudad alemana de Dusseldorf, a la que siguieron otras en varias ciudades argentinas en 1999, en París en 2013, en Miami (Estados Unidos) en 2016 y en Buenos Aires en 2019.

Tercera muestra en Londres

La primera aparición de Le Parc en Londres se dio en 1970 en una exposición colectiva llamada “Kinetics”, en la Hayward Gallery, una muestra dedicada al arte cinético en la que participó el argentino.

Después llegaría, en 2014, su primera exposición individual en la capital británica, en la Serpentine Sackler Gallery, antes de esta retrospectiva en el Tate Modern.

“Esta exposición, presentada en el Tate Modern, muestra algunas de mis primeras obras, creadas en 1959″, indica el artista en el catálogo de la muestra, con un texto escrito antes de su fallecimiento.

Primer plano de Julio Le Parc, un hombre mayor con gorra negra y gafas de sol, vistiendo una chaqueta beige y bufanda, entre densos arbustos de flores fucsia
El reconocido artista cinético Julio Le Parc, fallecido días atrás

Las obras “revelan la preocupación central que, poco después, daría lugar a la creación del Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV) en 1960 por François Morellet, Joël Stein, Horacio García Rossi, Jean-Pierre Yvaral, Francisco Sobrino y yo mismo: la necesidad de analizar nuestra posición como jóvenes artistas en una sociedad que imponía reglas y limitaciones a la práctica artística“, añadió Le Parc.

“Es una pena que no sea aún más conocido, debido a la importancia de su obra, especialmente en cuanto al desarrollo del arte de instalación a lo largo de los años”, afirma la comisaria de la exposición, Val Ravaglia.

“Hoy se habla mucho de arte inmersivo, interactivo, y Le Parc fue uno de los artistas que estableció las bases de cómo se concibe el arte en relación directa con el espectador", añade la italiana.

Fuente: AFP

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