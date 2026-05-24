De visita en el Museo del Prado: de Velázquez a Juan Muñoz, un diálogo de tres siglos

El Museo del Prado, en Madrid, alberga una de las colecciones de arte europeo más grandes del mundo

Diálogo de tres en la sala 12

Una conversación que tardó tres siglos en gestarse y que hoy, en el eco del espejo y entre hilos invisibles, transforma la mirada.

De repente, en un voyerismo inverso, me encuentro en una cita espontánea y extraordinaria. Estoy en el corazón del Museo del Prado de Madrid, con la intención de ubicarme en un buen espacio y aprovechar el tiempo al máximo. En el instante previo a detener el paso, justo antes de plantarme frente a Las meninas, la escena cambia y una luz particular me detiene.

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Con un giro de 360 grados en la Sala 12 se despliega el universo de Velázquez y su maestría. Desde El bufón Calabacillas hasta El bufón don Sebastián de Morra, la mirada desemboca en la obra más citada de todas: Las meninas, el cuadro al que me dirigía.

El Museo del Prado es uno de los grandes tesoros de Madrid. Custodia obras que van desde el siglo XII hasta principios del XX y se convierte en un paseo obligado para propios y visitantes. Una porción vasta de la historia reside ahí. Aunque “saber de arte” no es una condición indispensable, este centro cultural permite disfrutar de lienzos y esculturas en una línea de tiempo que, independientemente de la formación de cada uno, es una invitación directa a la reflexión. Épocas, sistemas y sociedades están plasmadas en sus muros.

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Algo diferente sucedía esta vez. El atuendo solemne que el protocolo suele adjudicarnos en nuestro rol de espectadores nos condena, por lo general, a una actitud pasiva. Pero esta vez el guion cambió.

Las esculturas de Juan Muñoz, expuestas en el Museo del Prado, cuestionan la indiferencia y la exclusión social

Silenciosa, una grata sorpresa espera. Una nueva obra, colocada en el punto central de la sala, rebaja al máximo el peso del ceremonial y la etiqueta. En puntas de pie, entre la simpatía y la seriedad, una nueva mujer observa, dialoga y dignifica a Mari Bárbola, la guardiana de la infanta.

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Juan Muñoz era un artista intelectual, contemporáneo y provocador. Visitaba con frecuencia el Museo del Prado y recorría sus más de noventa salas, sus miles de pinturas y sus cientos de autores. A él le debemos a la mujer que bajó del lienzo para hacerla dialogar, en espejo, con su par y con cada espectador de paso. Juan, el “hacker del museo”. Este madrileño, que aún parece caminar entre nosotros, ofreció lo más valioso que un ser humano posee: su talento, su creatividad y su propio tiempo de vida. Años como espectador lo convirtieron en un especialista; mantuvo una comunión estrecha con cada obra del museo. Hoy, en 2026, esas charlas siguen vivas y ponen en evidencia enormes deudas históricas que permanecen silenciadas.

Con ese propósito, su arte conduce a una caminata que no es lineal. Se trata de un momento cultural de privilegio; la confirmación de la audacia de un artista y de la apertura que, en este caso, el Museo del Prado posibilitó con genialidad. Quien se detenga frente a una o varias de las esculturas de su legado saldrá salpicado por sus conceptos. Después de eso, ya nada será igual.

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Para continuar el viaje, imagino los diálogos eternos entre Juan, los Goyas, Velázquez, El Bosco y los miles de autores partícipes o testigos que contribuyeron a lo que el museo es hoy. Esa conversación, que tardó tres siglos en gestarse, se presenta en tonos monocromáticos. Esculturas grises sin pies; posturas que provocan una ilusión de movimiento pero que son profundamente estáticas. Apoyos semiesféricos, figuras sacadas de un grupo de trece que sumergen al visitante en un carrusel y lo obligan a esquivarlas. Hay equilibristas, balcones habitados por espectadores, pisos y paredes especiales. En todo está él, resaltando la profundidad de los sentimientos, la emoción y la vida.

La pieza Trece riéndose unos de otros estará disponible en el acceso a la Puerta de los Jerónimos hasta 2028

Muñoz dejó en su carrera obras que, como herederos legítimos, siguen ganando espacios externos, internos y psíquicos. Su formación y desarrollo ubican al espectador en un lugar de contemplación. Sus esculturas e ilustraciones podrían no provocar nada en absoluto; pero el vacío de esa indiferencia sería, sin duda, una estruendosa descripción de nosotros mismos. El propósito de Juan denota, entre figuras, un enfoque de provocación y atención: la disrupción más absoluta que se ha colado en las salas y que hoy sacude al visitante. Cada pliegue de sus obras connota títulos profundos, en especial uno que aborda con frecuencia: la incapacidad de conexión en la sociedad moderna.

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Se puede transitar entre sus figuras agrupadas como eternos distraídos, y esa es la potencia de su obra: uno se encuentra dentro del museo, pero estas escenas bien podrían trasladarse a las calles. Permanecer bajo el paraguas de la indiferencia solo producirá un choque cultural y humano, fruto de la pura ausencia de empatía.

Para Muñoz, las bases semiesféricas de sus personajes empujan a sentir un balanceo estático, irremediable y real. Connota la exclusión y la presenta con decisión, dándole vida y convirtiendo al espectador en un testigo incómodo dentro de un mismo camino. Su desenfado provocador e intelectual rompe estructuras e invade espacios. Mediante escalas absurdas, mezcla el disparate y lo convierte en incomodidad. Toda esa obstinación rearma íntimamente las obras maestras de varios siglos de manera libre y bajo una profunda sugestión.

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Este autor comprende e interpreta las líneas de tiempo y las creencias de cada época, pero su convicción detalla una postura diferente que todo lo resignifica. Su detenimiento y estudio se oponen a los absurdos repetidos, naturalizados y crueles de la historia; es en esa utopía particular donde se despliega su obra. Juan cambia la historia del museo con respeto y rebeldía. Escribe en cada pieza una nueva editorial que abarca las relaciones humanas y los laberintos psicológicos. Es en ese diálogo donde se propuso desmembrar la historia y reescribirla, y nos conmueve entre la gracia y la sensibilidad. Producciones posteriores, ya en lo contemporáneo, se mezclaron en la sala de Jerónimos, entre otras estancias, y permiten sentir de manera especial lo diferente. Surge un cruce perfecto, brillante, perturbador.

En el reencuentro con Las meninas, obra maestra indiscutible, surgen cientos de detalles por descifrar. Con todo, en el conocimiento común, los nombres que emergen son siempre los mismos: la infanta, los reyes, las meninas, su autor, el perro, el bufón, un ayudante del palacio y “Maribárbola”, la mujer enana.

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Obsesionado por el estudio de la acondroplasia, Muñoz desarmó la escena y cambió los planos. Si uno se adentra en el cuarto real, una línea sutil conecta la mirada de Velázquez —ubicado estratégicamente— con la de Mari Bárbola. Ambos observan al espectador. Si bien el pintor, a diferencia de los acuerdos y costumbres de su época, le dio a esta mujer alemana de 26 años un lugar con identidad, su historia sigue siendo poco conocida. Apartada de los rangos aristocráticos, vivía en el palacio con la función de acompañar a la infanta Margarita.

El diálogo entre el arte clásico de Velázquez y la provocación contemporánea de Juan Muñoz

Mari Bárbola gozaba, sin embargo, de un estatus acomodado: tenía paga fija, raciones de la cocina real, un sirviente a su servicio y el lujo de recibir cuatro libras de nieve al día durante el verano para enfriar sus bebidas. Mientras el imperio se desmoronaba, el palacio cuidaba de su amuleto. Eran guardianes de confidencias, símbolos de estatus y amuletos de buena suerte que habitaban la intimidad más estricta de los reyes.

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Hay diversas conexiones entre Velázquez y Muñoz. Una de ellas es el lugar que el pintor le dio a esta guardiana. Lejos de una línea caricaturesca, y aunque la luz delicada que ilumina a la niña desfavorece intencionalmente a la mujer, Mari Bárbola está ubicada en un primer plano que la dignifica. Ahí reside la coincidencia de este diálogo posterior de tres. En la historia del arte, los reyes y las infantas tienen nombres, apellidos y títulos nobiliarios. Los marginados, no.

De vuelta al piso de la Sala 12, sorprende una iluminada mesa de billar; fuerte y pesada, ocupa el lugar central. Es una mesa ciega, sin agujeros, un bloque de luz que Muñoz utiliza para reflejar la silueta de su escultura.

Ahí comienza el diálogo más intenso que se pueda imaginar tres siglos después. Sobre la mesa se apoya Sara; su ubicación es especialmente lateral. Ella mira en espejo y su reflejo es Mari Bárbola, la mujer enana de Las meninas. La menos nombrada, la menos conocida; tal vez fue exactamente eso lo que provocó a Muñoz.

Juan Muñoz rompe los cánones clásicos al invitar al espectador a repensar la empatía y la relación con la diferencia

Para Juan, los personajes con acondroplasia no eran un chiste ni un elemento decorativo; eran personas con los mismos derechos que el resto. En su obra funcionan como referencia política y psicológica que interpela a toda la sociedad. Su crítica no solo refiere a esta particularidad física, sino a todo aquello que el mundo etiqueta como “diferente”. Su obra está diseñada para alterar el espacio y las mentes. Al romper cánones abstractos y cuerpos idealizados, el autor introduce en la escena cuerpos alterados y obliga al espectador a moverse.

El espectador debe agacharse, cambiar su eje físico y, tal vez, sentirse incómodo. Muñoz nos convierte, en ese instante, en torpes gigantes que tratan de habitar un mundo ajeno.

Lo más impresionante de este hackeo histórico es descubrir que, al intentar observar la diferencia con la vieja mirada pasiva, terminamos siendo nosotros los expuestos, desnudos y evaluados ante sus ojos de bronce.

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Datos útiles

La mesa de Sara permaneció en la sala del museo hasta el 8 de marzo, pero el grueso de la exposición temporal continúa hasta 2028 en el acceso peatonal que conduce a la Puerta de los Jerónimos, con la obra Trece riéndose unos de otros, otra gran pieza para pensar.

Horarios: Lunes a sábados, de 10 a 20; domingos y feriados, de 10 a 19. Acceso al Museo hasta 30 minutos antes del cierre. El desalojo de las salas se inicia 10 minutos antes del cierre.

[Fotos: L.S.]