Pedro Almodóvar busca la Palma de Oro en Cannes con ‘Amarga Navidad’

Pedro Almodóvar compite en Cannes con "Amarga Navidad", una película sobre crisis creativa en el mundo del cine

¿A la séptima va la vencida? Con Amarga Navidad, el español Pedro Almodóvar aspira de nuevo a la Palma de Oro en Cannes, esta vez con una historia sobre un cineasta atrapado en una crisis creativa.

La nueva película del cineasta manchego, ya estrenada en España, cuenta la historia de Raúl Durán, un famoso director que se quedó sin ideas. Sus preocupaciones terminan cuando empieza a escribir una pieza inspirada en las vicisitudes de una persona muy cercana.

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El autor de Todo sobre mi madre o Volver es un asiduo del festival francés, donde ya compitió en seis ocasiones. Y aunque ha recibido numerosas recompensas, como a la mejor dirección o al mejor guión, nunca se ha llevado el máximo galardón.

En esta edición, compite con otros habituales de la muestra, como el japonés Hirokazu Kore-eda o el rumano Cristian Mungiu, ambos con sendas Palmas de Oro.

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El director español Pedro Almodóvar participa por séptima vez en Cannes, aspirando a la codiciada Palma de Oro con su nuevo filme

El director español, conocido por sus filmes de imagen cuidada y llenos de color, es un defensor de la fuerza de sus intérpretes en la historia.

“Entre todas las opciones narrativas que se te ofrece en una película a través de la imagen, yo siempre elijo al actor”, afirmó en abril quien ha trabajado con Carmen Maura, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Victoria Abril, Javier Bardem o más recientemente con Tilda Swinton y Julianne Moore.

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“El actor es el que porta el mensaje. Son los ojos de los actores los que ves, el rostro de los actores, los cuerpos de los actores”, dijo.

En Amarga Navidad, el argentino Leonardo Sbaraglia encarna al alter ego de Almodóvar.

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"Amarga Navidad" protagonizada por Leonardo Sbaraglia, relata la historia de un director que busca inspiración en experiencias personales

“Lo siento siempre como si fuera un Dalí, un Picasso que está tejiendo, pintando, construyendo colores, construyendo mundos”, dijo Sbaraglia de Almodóvar en entrevista con esta agencia.

Completan el reparto Bárbara Lennie, Victoria Luengo y Aitana Sánchez-Gijón.

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Contexto bélico

Este martes también se proyectó Minotaur, del cineasta ruso exiliado Andrey Zvyagintsev, su nueva película en nueve años tras estar a punto de morir durante la pandemia del covid.

El filme narra el impacto de la guerra en las clases más acomodadas de Rusia, tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022. A través de una familia adinerada, muestra el declive moral de la sociedad y la corrupción rampante.

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Andrey Zvyagintsev presenta "Minotaur", su primera película en nueve años, inspirada en el contexto bélico de la guerra en Ucrania

Inspirado en La mujer infiel (1969) de Claude Chabrol, Zvyagintsev añadió a la historia el contexto bélico de su país.

“Es imposible rodar un cuento de hadas o una historia melodramática sin el contexto social, político, etc. Así fue como la guerra se coló en nuestra película”, dijo el cineasta a esta agencia.

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Superproducción de Corea del Sur

Más de la mitad de las 22 películas que aspiran a la Palma de Oro ya fueron proyectadas en Cannes. Aunque varias han recibido elogios de la crítica, ninguna ha logrado todavía despertar un entusiasmo unánime.

Entre las mejor recibidas figura Fatherland, del director polaco Paweł Pawlikowski, centrada en el regreso del escritor Thomas Mann a Alemania en 1949, en un país marcado por la desnazificación y dividido entre dos bloques ideológicos.

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La película "Hope" de Corea del Sur destaca en Cannes como la superproducción más cara del país, con espectaculares escenas de acción

También destacó la española El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen y protagonizada por Javier Bardem, que deslumbró en su papel de cineasta atormentado que busca reconectar con su hija actriz proponiéndole un papel en su nuevo largometraje. Según la influyente revista Variety, “la película recuerda por momentos a la relación central de Valor sentimental, aunque aquí el rodaje cinematográfico ocupa un lugar mucho más lúdico y protagónico”.

Pero la película que sin duda sacudió al festival fue la superproducción surcoreana Hope, estrenada el domingo. Considerada la película más cara de la historia de Corea del Sur, el filme despliega durante 2 horas y 40 minutos una vertiginosa persecución entre humanos y misteriosas criaturas, encadenando escenas de acción espectaculares.

La competición todavía reserva varios de los títulos más esperados de esta edición, entre ellos la tercera película española en liza. Se trata de La bola negra, del dúo formado por los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, con Penélope Cruz en un papel “breve pero inolvidable”, en palabras del delegado general de la muestra, Thierry Frémaux.

Fuente: AFP

[Fotos: Reuters/ Sarah Meyssonnier; Reuters/ Gonzalo Fuentes]