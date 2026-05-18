Cómo se escribe según la RAE: Día Internacional de los Museos, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

PUBLICIDAD

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

PUBLICIDAD

Uso correcto

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos este 18 de mayo, se ofrecen algunas claves de redacción para las noticias relacionadas.

Los nombres de las festividades , sean civiles o religiosas, se escriben con mayúscula inicial en sus términos relevantes, según la Ortografía de la lengua española . Por eso, en este caso la grafía indicada es Día Internacional de los Museos .

PUBLICIDAD

En el caso de los lemas y eslóganes , estos se escriben solo con mayúscula inicial en la primera palabra (y en los nombres propios, si los hubiera) y entrecomillados : «El lema propuesto por el ICOM para esta edición es “Museos uniendo un mundo dividido”».

La voz museo funciona como sustantivo genérico cuando aparece en la denominación de uno de estos establecimientos, por lo que puede escribirse con minúscula por ser un nombre común y esa es la opción preferible: museo del Prado . No obstante, también es posible su escritura con mayúscula inicial si se considera que forma parte de la denominación: Museo del Prado .

PUBLICIDAD

La ortografía académica señala además que, si se está haciendo referencia a la institución que representa el museo y no al edificio, está plenamente justificada la mayúscula : «El próximo 18 de mayo, los directores del Museo del Prado y del Museo Reina Sofía participarán en una conversación abierta».

Los títulos de cuadros, esculturas, acciones artísticas y demás obras de creación se escriben en cursiva y con mayúscula inicial solo en la primera palabra y los nombres propios : « Las hilanderas , de Velázquez, podrá verse en un autobús de la línea 14».

PUBLICIDAD

Las colecciones y series tienen idénticos resaltes: «El recorrido continúa con una xilografía policromada perteneciente a las Treinta y seis vistas del monte Fuji ».

Los nombres de las exposiciones se escriben también con mayúscula inicial solo en la primera palabra (y en los nombres propios), pero entre comillas : «Visitas guiadas y videoarte marcarán el cierre de la exposición “Todo empezó amaneciendo”».

PUBLICIDAD

Cuando el nombre de un artista se emplea para referirse a sus obras de creación , se mantiene la mayúscula y no son necesarias cursivas ni comillas : un Picasso , un Goya , un Juan Gris …

El Diccionario de la lengua española recoge el verbo musealizar con las acepciones de ‘transformar en museo un lugar de interés cultural’ y ‘convertir algo en pieza de museo’ . Se documenta también el uso de museizar y, aunque menos, musear , que están apropiadamente formados . Ninguno de ellos requiere resaltes.

PUBLICIDAD

El uso del sustantivo artefacto en el ámbito museístico proviene del inglés artifact , pero en español son preferibles otros términos genéricos, como objeto o pieza , o más específicos, como escultura , figura , etc.

Para aludir a la persona que ejerce como responsable de una exposición o actividad cultural , en América se emplea la palabra curador , mientras que en España se prefiere comisario . Ambas son adecuadas en este uso.

La Ortografía de la lengua española indica que los estilos y movimientos que se limitan a disciplinas concretas se escriben en minúscula ( románico , gótico , cubismo …). En cambio, los que abarcan todas las disciplinas artísticas o la mayor parte de ellas e identifican grandes periodos culturales llevan mayúscula inicial ( Renacimiento , Romanticismo …).

¿Para qué sirve la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.