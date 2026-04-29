Cultura

Leila Slimani: “Muchos políticos populistas tienden a considerar el arte como algo elitista y burgués”

La autora francomarroquí, durante una residencia literaria en el Museo del Prado, ha advertido sobre la dependencia europea respecto a los flujos migratorios y ha criticado la utilización del miedo en discursos políticos alrededor del continente

Guardar
Leila Slimani asegura que Europa no podrá mantener su nivel de vida sin inmigración y critica los discursos populistas que manipulan el miedo social
Leila Slimani asegura que Europa no podrá mantener su nivel de vida sin inmigración y critica los discursos populistas que manipulan el miedo social

La escritora francomarroquí Leila Slimani, que participa desde el pasado 19 de abril en una residencia literaria en el Museo del Prado, ha afirmado este miércoles, durante un encuentro con periodistas, que “Europa no podrá mantener su nivel de vida sin inmigración” y ha criticado los discursos populistas que “manipulan el miedo de la gente”.

La ganadora del Premio Goncourt, el más importante de las letras francesas, por Canción dulce (2016) ha comparado el auge del populismo en el mundo actual con el cuadro El aquelarre o El gran cabrón, de Goya, una escena tenebrosa donde una multitud escucha a un macho cabrío. “Tengo la impresión de que estamos escuchando a cabrones por todas partes”, ha dicho.

PUBLICIDAD

“El problema es que mienten”, ha señalado, “no se esfuerzan por tratar de explicar cosas que son complejas; es muy fácil manipular el miedo apelando a la identidad, decir a la gente que van a ser reemplazados y que su mundo va a desaparecer”.

Slimani está participando en el programa Escribir el Prado, una iniciativa del museo que invita a autores de prestigio internacional –antes que ella estuvieron Coetzee, Banville o Tokarczuk– a explorar sus colecciones y su historia como fuente de inspiración.

PUBLICIDAD

La autora franco-marroquí denuncia que los líderes populistas alimentan el temor al cambio y apuestan por levantar muros en vez de puentes
La autora franco-marroquí denuncia que los líderes populistas alimentan el temor al cambio y apuestan por levantar muros en vez de puentes

La autora de El país de los otros, Miradnos bailar y Me llevaré el fuego (Cabaret Voltaire), la trilogía en la que indaga en la historia de las mujeres de su familia en paralelo al proceso de descolonización de Marruecos, ha dicho que Goya le inspira “decepción”.

“En treinta años pasó del entusiasmo por la Revolución francesa y los valores de la Ilustración y el progreso a la negrura absoluta”, ha señalado, lo que le ha hecho pensar en su padre cuando cayó el muro de Berlín en 1989 y creyó que a partir de entonces todos los muros iban a caer.

“Decía, ‘Seremos europeos, construirán un puente entre Tánger y Algeciras’, mi pobre padre. Todo parecía posible entonces, y treinta años después estamos rodeados de cabrones. No hay puentes, sino cada vez más muros”, ha lamentado.

La escritora, que acaba de publicar en Francia un ensayo titulado Assaut contre la frontière, considera que “hay que seguir luchando contra las fronteras” y ha defendido el poder del arte y la literatura para explicar el mundo en su complejidad, así como la capacidad de las lenguas para atravesar fronteras.

El poder del arte y la literatura para cruzar fronteras es defendido por Slimani, quien presenta su nuevo ensayo 'Assaut contre la frontière'
El poder del arte y la literatura para cruzar fronteras es defendido por Slimani, quien presenta su nuevo ensayo 'Assaut contre la frontière'

“Trump podrá poner un muro entre México y Estados Unidos, pero los americanos seguirán hablando español”, ha asegurado.

El Prado, un museo universal

Con respecto a las colecciones del museo, ha dicho sentirse especialmente interesada por el Siglo de Oro español. “Fue la primera globalización, el primer gran imperialismo, el primer gran descubrimiento del mundo”.

Nacida en Marruecos, emigrada a Francia para estudiar y residente desde hace cinco años en Portugal, Slimani ha destacado del Prado que es “un gran museo universal” y que todo el mundo se siente orgulloso de él, independientemente de su ideología.

“Esto es importante en una época en la que muchos políticos populistas tienden a considerar el arte como algo elitista y burgués. El Prado no es una tienda de lujo, es un lugar donde todo el mundo puede entrar y conmoverse”.

Leila Slimani
Slimani subraya el universalismo del Museo del Prado y denuncia la visión elitista que algunos políticos intentan imponer al arte

Slimani, que entiende español y habla francés e inglés, ha lamentado la falta de curiosidad que a su juicio hay en el mundo occidental por los países del sur. “Hay una gran asimetría entre nuestros mundos”, ha dicho, y ha considerado peligroso ese desinterés, porque “alimenta el racismo y la violencia”.

La escritora ha apelado a las raíces comunes de España y Marruecos -“sois un poco nuestros primos”- y ha puesto sus esperanzas en el Mundial de Fútbol 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. “Va a ser una ocasión para que nuestros jóvenes se conozcan y descubran, su historia e imaginario comunes”.

La estancia de Slimani en el Prado se prolongará hasta el 10 de mayo y el resultado se materializará en un relato de ficción inédito, que se publicará en edición bilingüe (español e inglés) dentro de la colección Escribir el Prado.

Además, la autora mantendrá un coloquio abierto al público durante la residencia, que se celebrará el próximo 5 de mayo.

Fuente: EFE.

Fotos: Europa Press; Reuters/ Manon Cruz y Reuters/ Benoit Tessier.

Temas Relacionados

Leila SlimaniMuseo del PradoInmigraciónMadridresidencias literariasEscribir el Prado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El reloj del magnate que viajaba en el Titanic se vendió por una cifra millonaria

La histórica pieza, recuperada junto al cuerpo del millonario John Jacob Astor IV, fue vendida por una cifra impresionante, recordando la fascinación mundial por los tesoros rescatados del famoso transatlántico

El reloj del magnate que viajaba en el Titanic se vendió por una cifra millonaria

La Bienal de San Pablo nombró a dos curadores brasileños para su edición 2027

Raphael Fonseca y Amanda Carneiro buscarán un retorno a la tradición curatorial nacional, tras años de apertura a modelos experimentales

La Bienal de San Pablo nombró a dos curadores brasileños para su edición 2027

Patti Smith, Premio Princesa de Asturias, más allá de la música: su gran obra literaria, con libros que siguen impactando en las nuevas generaciones

Además de su faceta como cantante y compositora, la artista ha desarrollado una intensa labor editorial que la ha acercado al público más joven

Patti Smith, Premio Princesa de Asturias, más allá de la música: su gran obra literaria, con libros que siguen impactando en las nuevas generaciones

John Banville: “Cuando el arte se propone cambiar el mundo, se vuelve una cursilería”

En plena promoción de su inquietante novela, el escritor comparte anécdotas, reflexiones sobre el arte y hasta planes de una nueva historia policial, dejando ver su lado más auténtico y mordaz

John Banville: “Cuando el arte se propone cambiar el mundo, se vuelve una cursilería”

George Jean Nathan, crítico estadounidense: “Bebo para hacer que las otras personas sean más interesantes”

Detrás de la frase más cínica de la crítica cultural, se esconde una filosofía de supervivencia social que definió la sofisticación neoyorquina de los años 20. La historia de la Mesa Redonda del Algonquin, el círculo de intelectuales más celebre de Nueva York

George Jean Nathan, crítico estadounidense: “Bebo para hacer que las otras personas sean más interesantes”
DEPORTES
Alex Albon describió el cambio de filosofía en Williams Racing junto a Carlos Sainz Jr: “No hay egos en el equipo”

Alex Albon describió el cambio de filosofía en Williams Racing junto a Carlos Sainz Jr: “No hay egos en el equipo”

Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

El gesto antideportivo de un jugador del Cruzeiro contra Bareiro antes de su expulsión en la derrota de Boca por la Copa Libertadores

Crisis interna en el Real Madrid: del cortocircuito entre Mbappé y otras figuras al discurso que los jugadores “no compran”

Esteban Andrada recibió una histórica sanción tras la trompada que le pegó a un rival en España

TELESHOW
Zaira Nara desafió los comentarios por su look en los Martín Fierro de la Moda: “Amo marcar tendencia”

Zaira Nara desafió los comentarios por su look en los Martín Fierro de la Moda: “Amo marcar tendencia”

El fin del amor para Silvina Escudero y Federico: un encuentro casual, una boda soñada y el gran misterio de su relación

El hermano de Eduardo Carrera habló de las graves denuncias de Romina Orthusteguy: “Estamos dispuestos a ayudar”

Las conmovedoras palabras de Flor Vigna luego de su victoria en la pelea de boxeo: “Estoy en shock”

Marcela Tinayre habló de la salud de Mirtha Legrand tras una nueva ausencia en su programa: “Solo quiere trabajar”

INFOBAE AMÉRICA

Crece la tensión diplomática entre el Reino Unido y Rusia: Londres revocó la acreditación un agente de Moscú

Crece la tensión diplomática entre el Reino Unido y Rusia: Londres revocó la acreditación un agente de Moscú

Más de 500 empleados estatales, en su mayoría policías, habrían sido asesinados por la MS-13 entre 2012 y 2022 en El Salvador

Estos son los cambios de mayo de 2026 para tramitar la Green Card y permisos de trabajo en EEUU

La policía arresta a ciudadano nicaragüense acusado de intento de asesinato en Wisconsin

El gobierno de China limita la venta y el uso de drones en Beijing