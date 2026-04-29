Leila Slimani: “Muchos políticos populistas tienden a considerar el arte como algo elitista y burgués”

Leila Slimani asegura que Europa no podrá mantener su nivel de vida sin inmigración y critica los discursos populistas que manipulan el miedo social

La escritora francomarroquí Leila Slimani, que participa desde el pasado 19 de abril en una residencia literaria en el Museo del Prado, ha afirmado este miércoles, durante un encuentro con periodistas, que “Europa no podrá mantener su nivel de vida sin inmigración” y ha criticado los discursos populistas que “manipulan el miedo de la gente”.

La ganadora del Premio Goncourt, el más importante de las letras francesas, por Canción dulce (2016) ha comparado el auge del populismo en el mundo actual con el cuadro El aquelarre o El gran cabrón, de Goya, una escena tenebrosa donde una multitud escucha a un macho cabrío. “Tengo la impresión de que estamos escuchando a cabrones por todas partes”, ha dicho.

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“El problema es que mienten”, ha señalado, “no se esfuerzan por tratar de explicar cosas que son complejas; es muy fácil manipular el miedo apelando a la identidad, decir a la gente que van a ser reemplazados y que su mundo va a desaparecer”.

Slimani está participando en el programa Escribir el Prado, una iniciativa del museo que invita a autores de prestigio internacional –antes que ella estuvieron Coetzee, Banville o Tokarczuk– a explorar sus colecciones y su historia como fuente de inspiración.

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La autora franco-marroquí denuncia que los líderes populistas alimentan el temor al cambio y apuestan por levantar muros en vez de puentes

La autora de El país de los otros, Miradnos bailar y Me llevaré el fuego (Cabaret Voltaire), la trilogía en la que indaga en la historia de las mujeres de su familia en paralelo al proceso de descolonización de Marruecos, ha dicho que Goya le inspira “decepción”.

“En treinta años pasó del entusiasmo por la Revolución francesa y los valores de la Ilustración y el progreso a la negrura absoluta”, ha señalado, lo que le ha hecho pensar en su padre cuando cayó el muro de Berlín en 1989 y creyó que a partir de entonces todos los muros iban a caer.

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“Decía, ‘Seremos europeos, construirán un puente entre Tánger y Algeciras’, mi pobre padre. Todo parecía posible entonces, y treinta años después estamos rodeados de cabrones. No hay puentes, sino cada vez más muros”, ha lamentado.

La escritora, que acaba de publicar en Francia un ensayo titulado Assaut contre la frontière, considera que “hay que seguir luchando contra las fronteras” y ha defendido el poder del arte y la literatura para explicar el mundo en su complejidad, así como la capacidad de las lenguas para atravesar fronteras.

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El poder del arte y la literatura para cruzar fronteras es defendido por Slimani, quien presenta su nuevo ensayo 'Assaut contre la frontière'

“Trump podrá poner un muro entre México y Estados Unidos, pero los americanos seguirán hablando español”, ha asegurado.

El Prado, un museo universal

Con respecto a las colecciones del museo, ha dicho sentirse especialmente interesada por el Siglo de Oro español. “Fue la primera globalización, el primer gran imperialismo, el primer gran descubrimiento del mundo”.

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Nacida en Marruecos, emigrada a Francia para estudiar y residente desde hace cinco años en Portugal, Slimani ha destacado del Prado que es “un gran museo universal” y que todo el mundo se siente orgulloso de él, independientemente de su ideología.

“Esto es importante en una época en la que muchos políticos populistas tienden a considerar el arte como algo elitista y burgués. El Prado no es una tienda de lujo, es un lugar donde todo el mundo puede entrar y conmoverse”.

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Slimani subraya el universalismo del Museo del Prado y denuncia la visión elitista que algunos políticos intentan imponer al arte

Slimani, que entiende español y habla francés e inglés, ha lamentado la falta de curiosidad que a su juicio hay en el mundo occidental por los países del sur. “Hay una gran asimetría entre nuestros mundos”, ha dicho, y ha considerado peligroso ese desinterés, porque “alimenta el racismo y la violencia”.

La escritora ha apelado a las raíces comunes de España y Marruecos -“sois un poco nuestros primos”- y ha puesto sus esperanzas en el Mundial de Fútbol 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. “Va a ser una ocasión para que nuestros jóvenes se conozcan y descubran, su historia e imaginario comunes”.

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La estancia de Slimani en el Prado se prolongará hasta el 10 de mayo y el resultado se materializará en un relato de ficción inédito, que se publicará en edición bilingüe (español e inglés) dentro de la colección Escribir el Prado.

Además, la autora mantendrá un coloquio abierto al público durante la residencia, que se celebrará el próximo 5 de mayo.

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Fuente: EFE.

Fotos: Europa Press; Reuters/ Manon Cruz y Reuters/ Benoit Tessier.