El Tata Yofre presentó su nuevo libro: archivos reservados, Malvinas y varios secretos

Juan Bautista Yofre presentó "Los generales", un libro basado en documentos reservados.

No puede ser más entrañable la presentación que Daniel Hadad le hace a Juan Bautista “el Tata” Yofre este martes en la Feria del Libro. Unas 200 personas llenan la sala Julio Cortázar y entre ellos hay algún senador -Juan Carlos Pagotto-, algún sindicalista -Cacho García-, alguna periodista de muchos años en la política -Silvia Mercado-, algún militar, gente joven, gente grande. Llegaron un rato antes del comienzo de la charla, se acomodaron, escuchan.

Formalmente, esto es la presentación de Los generales, el último de los muchos libros de Yofre donde, a través de documentos y archivos hasta ahora desconocidos para el público, el investigador muestra el entramado de poder, las disputas internas y los movimientos clandestinos que tejieron los generales que fueron protagonistas de la vida política argentina entre 1955 y 1973: la corporación militar, desde Buenos Aires, y Perón, desde su exilio.

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Y este encuentro es eso pero también es un repaso por el largo recorrido de Yofre, que fue periodista, jefe de la SIDE en el gobierno de Carlos Menem, embajador, y hoy es Director de la Escuela Nacional de Inteligencia.

Juan Bautista, "el Tata" Yofre conversó con Daniel Hadad para presentar "Los generales"

“Querido Tata”, le dirá Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, quien abre la presentación. Dirá que hace más de 40 años que lo conoce y que lo vio evolucionar. Y valorará el recorrido de Yofre: “En los últimos años diez, quince años, por lo menos, vi a un historiador de un nivel, de calidad, de profundidad y rigurosidad. Porque hace honor a la importancia del archivo, de la prueba, del documento. Algo que muy pocos hoy suelen hacer”.

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Así, empieza una especie de entrevista en la que Hadad pregunta poco y Yofre contesta mucho. Y va la primera pregunta:

“He leído gran parte de tus libros, sobre todo los años más difíciles, entre los 70 y Malvinas. Y veo en este libro un grado de profundidad mayor. ¿Podes explicar la importancia de la rigurosidad de los archivos? ¿Y cómo se hace de esos archivos un historiador como vos?"

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Yofre cuenta: “En 2006 escribí Nadie fue, porque creía que había que explicarle a la ciudadanía lo que había pasado antes del 24 de marzo de 1976. Mis archivos eran los papeles que uno fue juntando en la profesión, papeles que pasaban delante y uno les sacaba fotocopias. Incluso un diario que escribí. El libro fue un best seller a pesar de ser un libro de edición de autor. Y apareció un señor que me dijo: ‘Gracias por lo que ha hecho por el país’ y me dio una valija con papeles“.

"Los generales", lo nuevo del Tata Yofre. (Gustavo Gavotti)

No era, dijo, la primera vez que se cruzaba con papeles. Le tocó ordenar los de un armario de su casa. Allí había cosas que guardaba su padre “y mi tío abuelo, que fue ministro de Roca durante cuatro años”. Más archivos. Cuando trabajaba como periodista en Clarín, explicó, le encomendaron recibir a la gente que llegaba a contar cosas. “La mayoría eran familiares de desaparecidos”, dijo Yofre. Pero llegó un hombre “que había sido secretario de Uriburu”. Y le dio papeles sobre la caída de Hipólito Yirigoyen y de los últimos días de Uriburu.

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Y más, mucho más, cuenta. Cables no desclasificados que le dio Joseph Page. Lo que le contó Leopoldo Fortunato Galtieri en siete horas de entrevista, tras la derrota de Malvinas, cuya invasión él había ordenado. Para el archivo de Malvinas, el hijo de Galtieri le dio grabaciones que hacía el militar. Un hijo de Alberto Iturbe, representante de Perón, le dio cuatro biblioratos, contó. Y así.

Daniel Hadad hizo las preguntas que dieron pie a los relatos del Tata Yofre, en la Feria del Libro.

Hadad pasa a la siguiente pregunta: “Muchas veces el periodista se encariña con un entrevistado, con un personaje del que va a escribir. ¿Hay alguno que te haya cautivado?"

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“Un general de brigada, pero no está acá en el libro”. Y el brigadier (Basilio) Lami Dozo. Una amistad que nace, según él, en Lima. Él era transportista, pasaba mucho por Lima y ahí veía a mi padre con sus hijos, ahí estaba yo. Lo acompañé hasta su muerte, murió bastante solo y muy pobre. Era una buena persona. No tenía ese carácter que puede haber tenido Galtieri o esa certeza con que hablaba (Jorge Isaac) Anaya, que me ofreció hablar con él, pero no quise".

Pero Yofre vuelve a los archivos: “Me abrieron el archivo de Robert Potash. ¿Qué tomé de ahí? Una suerte de ochenta reportajes a personajes de esta época, desde el almirante Rojas hasta Lanusse y (Tomás) Sánchez de Bustamante. Todos los que pasaron desde el 55 hasta el 73 por el poder. Tomé algunas ideas, algunos secretos que ellos confesaaban y que Potash no tomó, quizás por no haber nacido acá“.

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El público siguió la charla de Yofre en la sala Julio Cortázar.

Lanusse, señala Hadad, es un personaje principal del libro. “Entrando en Lanusse... ¿La Junta Militar que asume el 24 de marzo tenía cierta distancia, no sé si odio, con él. ¿Por qué?"

“Tenían una suerte de desprecio”, dice Yofre. “Hubieran llegado a mayores pero no lo hicieron porque hubiera sido gravísimo. Cuando lo pudieron encarcelar, lo encarcelaron”.

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Hadad recuerda una frase de Lanusse sobre Perón. Cuando dijo que al líder “no le daba el cuero” para volver al país. “¿Pero cómo era realmente la relación entre ellos?"

Yofre no duda: “Mala, Lanusse era muy antiperonista, siempre lo fue. Lo raro que tiene este libro es que nace con la caída del Perón en el 55, con todos los detalles, los secretos, los documentos, y termina con la victoria del peronismo el 11 de marzo del 73. En todo ese tiempo nadie supo crear una alternativa al peronismo”. Dice y se da cuenta de lo que dijo: “Van a creer que uno es afiliado al peronismo… y no lo soy, yo voté por Balbín".

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el Tata Yofre habló de sus archivos y sus conversaciones con personajes de la historia argentina.

“Muchos se preguntan -dice Hadad- si dentro de lo que fue la primera Junta Militar había algún ideólogo de lo que fue el formato del combate conta el terrorismo. O si fueron otros generales”.

“Fue un trabajo de tres fuerzas”, dice Yofre. “Especialmente, el Ejército, eso está detallado en los papeles de (Albano) Harguindeguy”.

Y Hadad vuelve: “Hablábamos de que a veces el periodista toma afecto al entrevistado; Lanusse había generado eso en vos. Lo opuesto: ¿desprecio, rechazo, disgusto por alguno?"

Sí, lo hay. Dice Yofre: “No es materia de este libro pero si hay algún personaje que desprecio es Roberto Eduardo Viola. Un flojo, un gris, nunca debió haber sido presidente. Llegó en un momento difícil, sin fuerza. Nada, lo echaron. Lo declararon enfermo y lo echaron y vino quién venía venir" (habla de Galtieri). “En realidad, él asumió el 29 de marzo del 81 y va a caer el 10 de diciembre. La conspiración contra Viola se lanza en abril. Se cierra cuando Anaya le dice a Galtieri: ‘Vas a ser presidente con retención del Comando en Jefe del Ejército’, algo que estaba prohibido y que había sido una pelea muy dura en el 78. Y Galtieri asume los dos cargos, con la condición de que se haga Malvinas”.

Yofre respira y dice algo que sabe que a muchos en la sala no les va a gustar: “Malvinas se hizo para esconder el desastre del gobierno militar. No lo digo yo, lo dice Anaya, lo dicen altos oficiales“.

Periodista e historiador, el "Tata" Yofre reconstruye la historia reciente.

Y Hadad va al punto: “En las entrevista con Galtieri, él habla del apoyo que entendió que le habían dado en Estados Unidos...”

Yofre vuelve sobre sus notas: “Todo lo que salió sobre el tema es de esos reportajes, soy de los tipos más robados del periodismo argentino. No hay problema en que me tomen, pero un pie de página, muchachos… " Y hace una demanda: “El problema es qué voy a hacer con todos esos papeles... Venderlos a una universidad americana... no. Me encantaría que un hombre como Emilio Perina, que maneja el Archivo General de la Nación, los pueda recibir".

Otra pregunta de Hadad: “Entre la Inteligecnia viste en el 89, 90 y la que ves hoy, ¿cuáles son las diferencias?"

Yofre responde: “Yo llegué con un organismo que dejaba Facundo Suárez, que estaba lleno de especialistas, no me puedo quejar. Hoy todo es diferente, hoy está todo en los diarios. Es otro país.”

Y algo más. Dice Hadad: “Apenas comienza el libro aparece una foto en blanco y negro con un montón de señoritas muy jovencitas y creo que mencionás sutilmente el caso Rivas” (Se refiere a Nelly Rivas, una adolescente de 14 años que habría tenido un romance con Perón). Pregunta el periodista: “¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira hay en eso?"

El seandor Pagnotto, presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, habla en la presentación del "Tata" Yofre.

Yofre es certero: “Es absolutametne cierto pero no me quise meter en la intmidad de Perón con Rivas como no me quise meter con la intimidad de varios de estos señores con señoritas. Uno conoce la intimidad de muchos. Los espías cuentan muchas cosas”.

Después llegarán las preguntas del público, que querrá saber de todo. ¿Cómo tomó Lanusse que su hija se casara con un peronista? (El folclorista Roberto Rimoldi Fraga). Yofre edice que mucho no le gustó, pero... ¿Tuvo que ver la SIDE con la muerte de Carlitos Menem? No, dice Yofre, fue un accidente.

Un hombre de pelo blanco se para: “Soy Cacho García, sindicalista, para agradecerte tu libro porque los que hemos pasado el flagelo de la dictadura militar... vos lo contás para las próximas generaciones”. Es parte de la Federación de Trabajadores de Estaciones de Servicio.

Y hasta hay una intervención de un senador. Es el riojano Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado. Que dice: “Un día en un debate conté una anécdota que está en un libro del Tata. Cuando vienen a verlo a Perón y le dicen que los ingleses quieren devolver las islas en el año 2000... y él les dice ‘Dígales que sí, que me llamen en 18 meses y firmamos’. Y cuando se va, dice: “Yo nacionalista sí, pelotudo no”.

Después saludos, felicitaciones, abrazos. Y gente que sigue hasta el stand de la editorial, Penguin Random House, a hacerse del libro y llevárselo firmado.

(Fotos: Gustavo Gavotti)