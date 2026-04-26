Pablo Sirvén abordó el secuestro y asesinato del directivo de Fiat en los ’70 y su impacto en la industria

El escritor y periodista Pablo Sirvén presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires su novela Operación Sallustro, donde reconstruye en clave de ficción uno de los episodios centrales de la violencia política en la Argentina: el secuestro y asesinato del directivo de Fiat Juan Salustro, ocurrido en los años previos a la última dictadura.

La novela, según explicó Sirvén en diálogo con el periodista Ceferino Reato durante el evento, aborda las complejidades del caso y su impacto en la industria, la política y el entramado social argentino de los años setenta.

Durante la presentación, Sirvén subrayó la singularidad de la figura de Salustro: “En los años setenta, Fiat Auto era la empresa número uno del país. No era cualquier empresa, era la principal de Argentina. Y, claro, estaba en un lugar muy protagónico de la industria y también un poco de la política. Pensá que él no le quitaba el cuerpo a las negociaciones con las comisiones sindicales muy aguerridas”, dijo Sirvén.

La reconstrucción se apoya tanto en fuentes documentales como en su propio trabajo novelístico, que da voz a dos personajes: el propio Salustro y un guerrillero ficticio de clase acomodada convertido en militante, recurso que le permitió narrar no solo los hechos centrales sino el contexto social y político de la época.

El escritor y periodista Pablo Sirvén presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires su novela "Operación Sallustro"

El episodio, según se relató, fue parte de un ciclo de extrema violencia que abarcó miles de atentados: “Se calcula que del 69 al 72 hubo 20 mil episodios de terrorismo guerrillero, hubo bombas, secuestros”, enfatizó Sirvén.

Entre las causas directas del secuestro, los comunicados de la organización armada lo acusaban de instigar la represión en Córdoba, provocar despidos masivos y ser responsable de la muerte de militantes; exigían la liberación de presos y otras concesiones estatales, siendo el punto más conflictivo el pedido de traslado de cincuenta guerrilleros a Argelia. Sirvén remarcó la precariedad de la operación y de los secuestradores, a diferencia del secuestro de los hermanos Born dos años después.

El escritor también se detuvo en la magnitud de la pérdida: “Una de las consecuencias del secuestro y el asesinato de Salustro es que Fiat detiene inversiones y muda su centro de operaciones de Argentina a Brasil. Era la segunda operación más importante de la empresa después de Italia, y tras el crimen, la Argentina dejó de ser prioritaria para Fiat”. Este desplazamiento de operaciones fue una reacción directa de la firma tras el asesinato, que evidenció los límites de la tolerancia empresarial ante la escalada de violencia.

La figura de Salustro, nacido en Paraguay y criado en Italia, llegó a ocupar el tercer lugar en el organigrama mundial de la Fiat, detrás de Gianni Agnelli y Aurelio Peccei. Era un gerente de trayectoria militar y resistencia durante la Segunda Guerra, que debió adaptarse luego a la vida de empresario en un país convulsionado.

“Una de las consecuencias del secuestro y el asesinato de Salustro es que Fiat detiene inversiones y muda su centro de operaciones de Argentina a Brasil", dijo

Sirvén señaló: “Descubrí que tuvo una vida intensa, llena de peripecias, porque de haber nacido en la Primera Guerra, de ser oficial de artillería en el frente griego en la Segunda Guerra con Italia, después ser partisano contra Mussolini... Y después todo lo que es un gerente que va subiendo, la relación con los distintos gobiernos, desde el gobierno peronista hasta el de Lanusse”.

El proceso judicial iniciado tras el crimen muestra la transición argentina de la legalidad al desborde: “Los guerrilleros son capturados, juzgados y condenados. El juicio termina en marzo del 73, y después son liberados el 25 de mayo del 76. Ahí la cuestión es distinta. Creo que la represión es feroz. Ahí ya no hay juicios, ahí es desaparición”. La anomalía del fuero especial para la represión de la subversión, que dependía del Poder Ejecutivo y no del Judicial, según reconstruyó Sirvén, “estaba condenado a desaparecer, porque si venía la democracia iba a tener que arreglar eso... Un fuero que dependa del Ejecutivo es una anomalía”.

Durante la presentación, Sirvén describió además la transformación del panorama industrial argentino: “La reacción de Fiat es muy dura y yo creo que a tono con lo que había pasado. Detienen inversiones, mudan el centro de sus operaciones a Brasil. Después del asesinato, siguieron matando gerentes de Fiat. Luego del golpe militar, los que empiezan a ser víctimas son los delegados y obreros de Fiat, son desaparecidos”.

Sirvén dialogó con el periodista Ceferino Reato

La novela, lejos de ser un ajuste de cuentas con el pasado reciente, propone iluminar los años previos al golpe de 1976 y sus protagonistas. “No es un libro revisionista de todo lo que sucedió después del 76, lo que pasa es que, en general, todas las víctimas anteriores fueron como si tuvieran un apéndice, ¿no? No se habla de esto porque, bueno, destruye el relato de los jóvenes idealistas anteriores”, dijo Sirvén, quien reivindicó la necesidad de abordar también el impacto social y humanitario: “En el medio morían personas comunes que cruzaban, hasta chicos”.

Pablo Sirvén insistió en que el desenlace no solo trastocó la vida industrial de Argentina, sino que marcó un cambio en la respuesta estatal y empresarial frente a la violencia política. “Una reacción de la empresa va a haber, es lógica, se van a ir a otro lado”, concluyó. Operación Sallustro recorre así el cruce trágico entre industria, política y memoria nacional.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires cuesta 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Fecha: La Feria se hará hasta el 11 de mayo de 2026.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.