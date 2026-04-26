Cultura

Feria del Libro: cuánto sale estacionar, comer y tomar algo

Además, de los libros, hay lugares para una pausa en el encuentro cultural. Los precios

Guardar
Una multitud de peatones se reúne frente a un edificio moderno con grandes pancartas anunciando la Feria del Libro bajo un cielo azul brillante
Feria del Libro: cuánto sale estacionar, comer y tomar algo

Lo primero que hay que decir es: no es la mejor idea ir en auto a la Feria del Libro. A medida que la Feria avanza y se va calentando el estacionamiento de La Rural se llena, se arman colas, ya se sabe: la postal típica de la Feria.

En ese sentido, el transporte público tendrá muchas ventajas y si por algún motivo resulta necesario el auto, no es mala idea dejarlo unas cuadras más lejos y caminar.

Dicho esto: quien quiera estacionar dentro del predio, cosa de no cargar el peso de los libros al salir de la recorrida, deberá pagar 8.400 pesos por hora. Y por media estadía, 42.000.

Un panchito y más

El clásico de los clásicos: resolver el hambre con un panchito. Entre pabellón y pabellón, en los carritos al aire libre, un “Súper Pancho” cuesta 6.900 pesos y una gaseosa, 4.500. Lo mismo vale un agua —con o sin gas— o una saborizada. Si lo que se quiere beber es cerveza, el precio sube a 6.500.

Una mujer asiste a la feria anual del libro en Buenos Aires, Argentina, el jueves 23 de abril de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)
Una mujer asiste a la feria anual del libro en Buenos Aires, Argentina, el jueves 23 de abril de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Pero si el hambre ya es más importante, hay sándwiches de cuadril por 19.500 pesos, sándwich de cuadril full por 20.900 y papas fritas por 7.200. En otro espacio al aire libre, donde están los foodtrucks, una hamburguesa sale 13.000, un sándwich de milanesa 20.000 y un sándwich de miga o árabe, 11.000. La medialuna más económica del predio aparece aquí: 2.000 pesos.

Para algo más liviano, hay conos de papas fritas chico a 10.000 pesos y crepes con chips a 13.000. Un café negro sale 4.000, y si se le suman dos medialunas, el total es 8.000.

Para quien prefiere la pizza, hay una opción de muzzarella grande con dos bebidas por 36.000 pesos. En el kiosco del mismo sector, un café chico vale 5.500 y el grande, 6.500.

En el pabellón donde están las provincias, al que se accede por Avenida Santa Fe, hay cafés con una propuesta algo distinta. El café allí cuesta 7.000 pesos, el té 6.300 y el agua 5.500. Un crumble de manzana sale 11.800 y tres chips, 6.600.

Una mujer con suéter estampado de leopardo examina libros en un stand de la Feria Internacional del Libro 2026, rodeada de coloridos volúmenes y otras personas
Asistentes disfrutan de las diversas actividades y ofertas literarias en la Feria Internacional del Libro 2026, explorando los coloridos stands llenos de publicaciones.

Un menú promocional

Como son largas las horas de Feria y muchísimos los visitantes, por primera vez en la historia del evento, la Fundación El Libro cerró un acuerdo con bares y restaurantes de la zona para tener un “menú promocional”. Desde hoy y hasta que termine el 11 de mayo, treinta locales gastronómicos ofrecerán descuentos y promociones.Hay café, pizza, comida keto, carne, de todo. Las promociones no son uniformes: hay descuentos del 10 por ciento y otros del 25 por ciento. O menúes fijos por 14.000.

De todos modos, siempre se puede -y son muchísimos los que lo hacen- llegar con el mate, hacer un picnic en el pasto, abrir el tupper con el budín o los sandwichitos.

Que lo importante, ya sabemos, son los libros.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires cuesta 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Fecha: La Feria se hará hasta el 11 de mayo de 2026.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Temas Relacionados

Feria del Libro 2026 ArgentinaFeria Internacional Del Libro De Buenos AiresFeria Del LibroUltimas NoticiasCultura En Buenos Aires

Últimas Noticias

La Feria del Libro homenajeó a Mario Vargas Llosa, con lecturas y una exposición inmersiva

A un año de la muerte del Premio Nobel de Literatura, la feria fue escenario de un emotiva encuentro en el que se recordó su legado literario y humano

La Feria del Libro homenajeó a Mario Vargas Llosa, con lecturas y una exposición inmersiva

Stanley Kubrick, antes de Hollywood: descubren fotos inéditas realizadas en el subte de Nueva York

Una galería acaba de identificar un valioso conjunto de imágenes de la adolescencia del gran cineasta, que se suman a su legado como fotógrafo

Stanley Kubrick, antes de Hollywood: descubren fotos inéditas realizadas en el subte de Nueva York

Mafalda, recitales hasta la madrugada y escritores jóvenes: así se vivió el primer sábado de la Feria del Libro

Celebración de la edición número cincuenta con invitados internacionales y experiencias únicas. Un recorrido vibrante revela pasiones y debates en La Rural

Mafalda, recitales hasta la madrugada y escritores jóvenes: así se vivió el primer sábado de la Feria del Libro

Alegría, música y lectores: una gran Noche de la Feria del Libro

Con entrada gratis desde las 20, los pasillos estuvieron llenos y hubo unas 4.000 personas la carpa de los recitales

Alegría, música y lectores: una gran Noche de la Feria del Libro

“Koljós”, de Emmanuel Carrère: una amorosa literatura de duelo que viaja hacia los secretos y los fantasmas de su historia familiar

Con la guerra en Ucrania de fondo, el nuevo libro del gran escritor francés es una deslumbrante novela de no ficción que es un singular cruce de biografía, crónica y homenaje a sus padres, que murieron en 2023

“Koljós”, de Emmanuel Carrère: una amorosa literatura de duelo que viaja hacia los secretos y los fantasmas de su historia familiar
DEPORTES
Franco Colapinto rueda por primera vez con un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires frente a miles de personas

Franco Colapinto rueda por primera vez con un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires frente a miles de personas

Impacto en Europa: Real Madrid volverá a comprar a Nico Paz y se sumará después del Mundial 2026

La emoción de la mánager de Colapinto antes de su exhibición: “Es el ejemplo de humanidad en la F1”

Franco Colapinto habló antes de la exhibición con un F1: del deseo de un Gran Premio en Argentina a su sueño de conocer a Messi

Escándalo en el fútbol de Italia: renunció el jefe de los árbitros en medio de una investigación por “fraude deportivo”

TELESHOW
El youtuber Kevsho presentó a su novio en el día de su cumpleaños: “La vida es mucho más linda con vos”

El youtuber Kevsho presentó a su novio en el día de su cumpleaños: “La vida es mucho más linda con vos”

Wanda Nara mostró la primera declaración de amor de Martín Migueles: el detalle apasionado que enterneció a todos

El romántico gesto de Maia Reficco a Franco Colapinto en público previo a su exhibición en Buenos Aires

Fey regresa a Argentina: su amor por el mate, su vínculo con el país y el consejo que le daría a Lali Espósito

Benjamín Vicuña confesó que se basó en su propia vida para su papel en “El resto bien”: “Le metí mucho de mi mundo”

INFOBAE AMÉRICA

La jefa de la iglesia anglicana se reunirá este lunes por primera vez con el papa León XIV en Roma

La jefa de la iglesia anglicana se reunirá este lunes por primera vez con el papa León XIV en Roma

¿Quién es el ‘Sirra’?: El criminal responsable de cometer más de 100 homicidios en El Salvador que hoy resguarda el CECOT

Comenzó en Damasco el primer juicio público contra figuras cercanas al ex dictador Bashar Al-Assad

La Feria del Libro homenajeó a Mario Vargas Llosa, con lecturas y una exposición inmersiva

Stanley Kubrick, antes de Hollywood: descubren fotos inéditas realizadas en el subte de Nueva York