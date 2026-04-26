Feria del Libro: cuánto sale estacionar, comer y tomar algo

Lo primero que hay que decir es: no es la mejor idea ir en auto a la Feria del Libro. A medida que la Feria avanza y se va calentando el estacionamiento de La Rural se llena, se arman colas, ya se sabe: la postal típica de la Feria.

En ese sentido, el transporte público tendrá muchas ventajas y si por algún motivo resulta necesario el auto, no es mala idea dejarlo unas cuadras más lejos y caminar.

Dicho esto: quien quiera estacionar dentro del predio, cosa de no cargar el peso de los libros al salir de la recorrida, deberá pagar 8.400 pesos por hora. Y por media estadía, 42.000.

Un panchito y más

El clásico de los clásicos: resolver el hambre con un panchito. Entre pabellón y pabellón, en los carritos al aire libre, un “Súper Pancho” cuesta 6.900 pesos y una gaseosa, 4.500. Lo mismo vale un agua —con o sin gas— o una saborizada. Si lo que se quiere beber es cerveza, el precio sube a 6.500.

Una mujer asiste a la feria anual del libro en Buenos Aires, Argentina, el jueves 23 de abril de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Pero si el hambre ya es más importante, hay sándwiches de cuadril por 19.500 pesos, sándwich de cuadril full por 20.900 y papas fritas por 7.200. En otro espacio al aire libre, donde están los foodtrucks, una hamburguesa sale 13.000, un sándwich de milanesa 20.000 y un sándwich de miga o árabe, 11.000. La medialuna más económica del predio aparece aquí: 2.000 pesos.

Para algo más liviano, hay conos de papas fritas chico a 10.000 pesos y crepes con chips a 13.000. Un café negro sale 4.000, y si se le suman dos medialunas, el total es 8.000.

Para quien prefiere la pizza, hay una opción de muzzarella grande con dos bebidas por 36.000 pesos. En el kiosco del mismo sector, un café chico vale 5.500 y el grande, 6.500.

En el pabellón donde están las provincias, al que se accede por Avenida Santa Fe, hay cafés con una propuesta algo distinta. El café allí cuesta 7.000 pesos, el té 6.300 y el agua 5.500. Un crumble de manzana sale 11.800 y tres chips, 6.600.

Asistentes disfrutan de las diversas actividades y ofertas literarias en la Feria Internacional del Libro 2026, explorando los coloridos stands llenos de publicaciones.

Un menú promocional

Como son largas las horas de Feria y muchísimos los visitantes, por primera vez en la historia del evento, la Fundación El Libro cerró un acuerdo con bares y restaurantes de la zona para tener un “menú promocional”. Desde hoy y hasta que termine el 11 de mayo, treinta locales gastronómicos ofrecerán descuentos y promociones.Hay café, pizza, comida keto, carne, de todo. Las promociones no son uniformes: hay descuentos del 10 por ciento y otros del 25 por ciento. O menúes fijos por 14.000.

De todos modos, siempre se puede -y son muchísimos los que lo hacen- llegar con el mate, hacer un picnic en el pasto, abrir el tupper con el budín o los sandwichitos.

Que lo importante, ya sabemos, son los libros.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires cuesta 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Fecha: La Feria se hará hasta el 11 de mayo de 2026.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.