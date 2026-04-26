Debate sobre discapacidad en la Feria del Libro: “Hay veces que las barreras más grandes son las personas y son más duras que una pared”

El Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad de la Feria del Libro de Buenos Aires reunió a activistas y especialistas para debatir inclusión y derechos - (UNAR)

En la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad en La Rural reunió a voces protagonistas para reflexionar sobre la autonomía, los derechos de las personas con discapacidad y los retos de la inclusión en la Argentina actual.

El panel, integrado por activistas y especialistas, expuso la urgencia de sostener conquistas históricas y promover la participación directa frente a riesgos de retrocesos en políticas de accesibilidad y apoyos.

La lucha actual por los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad en Argentina se basa en los testimonios directos de quienes enfrentan barreras sociales y reclaman dignidad. Los protagonistas de la charla destacaron la importancia de la acción colectiva, la participación activa y la defensa de políticas inclusivas ante desafíos permanentes y nuevas amenazas en el contexto social.

El encuentro inició con la presentación de Ayelén Vegagil, coordinadora del espacio dentro de la feria y persona hipoacúsica, quien subrayó: “Es fundamental que se visibilice la emergencia de los derechos de discapacidad”.

El panel resaltó la urgencia de sostener políticas públicas inclusivas y alertó sobre posibles retrocesos en accesibilidad y apoyos para personas con discapacidad - (UNAR)

Luciana Mantero, periodista y escritora de Discapacidad en primera persona, valoró la oportunidad de compartir la mesa con “personas tan potentes, inteligentes, activas y valiosas” como Constanza Orbaiz, psicopedagoga y oradora, Juan Pablo Regalado, deportista y activista, y Nicolás Pantarotto, abogado y comunicador. La charla puso en evidencia la multiplicidad de vivencias y el rol protagónico de quienes habitan la diversidad funcional.

Movimiento histórico y legislación sobre discapacidad

El panel repasó la historia del movimiento de personas con discapacidad en Argentina, mencionando la transición del aislamiento a la organización y visibilidad. Mantero evocó el papel de figuras como Jacqueline de las Carreras, pionera en la defensa de derechos e inclusión laboral.

Entre los hitos destacados figura el accionar de Fundación PAR, el surgimiento de centros de rehabilitación y el envío de la primera delegación argentina a los Juegos Paralímpicos en los años sesenta. Uno de los hechos que se resaltaron durante la charla fue la sanción de leyes sobre cupo laboral. Una de ellas es la ley 20.923 estableció la obligación del 4% de trabajadores con discapacidad en el Estado y empresas, que se aprobó en 1974 y fue pionera en Latinoamérica.

El lema “Nada sobre nosotros sin nosotros” resume el giro hacia una autodefensa activa, siendo resaltado como motor de los avances alcanzados y horizonte de nuevas demandas.

El paso del modelo asistencialista al modelo social de la discapacidad centra la discusión en la eliminación de barreras y la participación directa de los protagonistas - (UNAR)

Autonomía, apoyos y la vida cotidiana

Constanza Orbaiz compartió su recorrido personal: “Cuando decidí estudiar psicopedagogía fue abrirme camino. Hay veces que las barreras más grandes son las personas y esas barreras son más duras que una pared de concreto. Pero logré abrir un camino para los que vienen atrás”.

Orbaiz remarcó que la autonomía no depende solo del esfuerzo individual: “Tuve el privilegio de haber contado con profesionales que trabajaron semana a semana para darme la mejor calidad de vida. Esto tiene que ser política pública, no un privilegio de pocos”. Para ella, levantar la voz es también pensar en las próximas generaciones.

Por su parte, Juan Pablo Regalado narró las dificultades tras adquirir su discapacidad: “Estuve diez años caminando normalmente y luego la discapacidad llegó tras varias internaciones. Como usuario de silla de ruedas, entendí que ocupar espacios es fundamental. Cuando se visibilizan los apoyos que necesitamos, el entorno también aprende”.

La historia del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad en Argentina incluyó hitos como la ley veintemil novecientos veintitrés y la sanción del cupo laboral - (UNAR)

La vida cotidiana impone múltiples retos. Pantarotto relató: “Quise ir solo a la peluquería tras la rehabilitación, pero no me abrieron la puerta. Me vieron en silla y pensaron que venía a pedir. Lo di vuelta y convertí el ‘no’ en impulso. Volví a vivir solo sin saber si podía, y cada día traté de construir mi autonomía. Mi autonomía no va a ser la misma que la de otra persona, pero es mía y sé hasta dónde voy a llegar”.

Ambos señalaron la importancia del apoyo familiar, pero alertaron sobre los riesgos de la sobreprotección. Pantarotto dijo: “La familia es la última que acepta la discapacidad de la persona. Muchas veces insisten con asistirnos porque el amor no siempre concilia con la autonomía que buscamos”.

Del modelo asistencialista al modelo social y de derechos

El panel abordó el paso del antiguo “modelo médico”, centrado en la cura y la asistencia, hacia el “modelo social de la discapacidad”, basado en derechos y eliminación de barreras. Juan Pablo Regalado reflexionó: “Hay que cambiar el mundo, pero para eso hay que involucrarse. Subí un primer contenido sobre el modelo social, y desde entonces entendí la importancia del paradigma nuevo: darles voz a las personas con discapacidad”.

Los riesgos de la sobreprotección familiar fueron discutidos como obstáculos para la autonomía personal, destacando la necesidad de equilibrio entre apoyo y autodefensa - (UNAR)

Regalado recalcó que los derechos deben traducirse en hechos: “De nada sirve tener muchas leyes si no se llevan a la práctica. ¿Cómo se hace? Reclamando”. Además añadió: “No me gusta hablar de inclusión, prefiero hablar de convivencia. Porque en la convivencia todos participamos y nos transformamos”.

La accesibilidad fue presentada como una dimensión cotidiana y estructural: “Todos vieron rampas en la entrada. Eso también es accesibilidad. Pero la accesibilidad tiene que ser diaria, en el transporte, el trabajo, la educación. La diferencia la hace que las personas con discapacidad participen y tengan voz propia”.

La convocatoria final del encuentro enfatizó la importancia de la comunicación accesible, la capacitación y los sistemas adaptados para garantizar la participación plena - (UNAR)

Derecho a la comunicación y accesibilidad universal

El cierre incluyó un mensaje virtual de Iván Davidovich, referente en comunicación aumentativa y alternativa, quien remarcó el valor de la accesibilidad comunicacional: “Poder comunicarme no es solo hablar, es poder decir lo que siento, lo que necesito. Cuando la comunicación no está, no falta solo la palabra, falta la libertad”.

Davidovich resaltó la importancia de ofrecer alternativas de comunicación en todos los ámbitos: “La accesibilidad también es poder entender y ser entendido. No basta con rampas; es entrar, pedir lo que uno quiere, ser atendido de verdad”.

El modelo social de la discapacidad pone el foco en la eliminación de barreras y en garantizar derechos para la inclusión y convivencia real - (UNAR)

El mensaje final convocó a ampliar la participación y el reclamo por sistemas de comunicación adaptados y capacitación: “Que cada persona tenga su voz implica sistemas adaptados y capacitación. No hablamos de algo complejo, sino de lo que puede cambiarle la vida a alguien en un segundo”.

Los testimonios del panel reafirmaron el reclamo histórico por espacios de autonomía, respeto y participación. Exigir apoyos y promover la comunicación accesible emergen como vías concretas para fortalecer la autonomía y construir una dignidad colectiva.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).