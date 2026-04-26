Cultura

El ciclo “Secretos de Coleccionistas” inicia su programa en el Museo Decorativo

La actividad convoca a referentes del coleccionismo argentino y propone conversaciones sobre el impacto de estas figuras en la promoción y validación del arte contemporáneo a nivel regional

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Una persona sentada en un sillón en una sala con paredes grises, rodeada de pinturas abstractas vibrantes y esculturas metálicas, junto a una ventana.
El ciclo “Secretos de Coleccionistas” inicia su programa en el Museo Decorativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las formas de adquisición de obras, la identificación de nuevos talentos artísticos y el modo en que el impulso personal y las obsesiones de los coleccionistas se convierten en fuerza transformadora dentro del mercado serán los temas que darán inicio al ciclo presencial “Secretos de Coleccionistas” en el Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires.

El próximo jueves, 30 de abril, cuatro coleccionistas de arte de la Argentina —Marion Eppinger Helf, Julio Crivelli, Andrea Arditi Schwartz y Nicole Moisés— debatirán además sobre cómo sus decisiones contribuyen a establecer tendencias y legitiman trayectorias de artistas.

La actividad gratuita, impulsada por la Revista Be Cult, busca revelar las estrategias, motivaciones e impacto de quienes, con su visión, influyen en el flujo y validación del arte contemporáneo, creando además conexiones culturales internacionales.

Secretos de Coleccionistas
Julio Crivelli, Nicole Moisés, Marion Esppinger y Andrea Arditi Schwartz

Durante el resto del año, el ciclo se extenderá fuera de Argentina y llegará a España, fortaleciendo así un corredor cultural entre ambos países. Este programa fue diseñado por su directora, Claribel Terré Morell —periodista especializada en comunicación de arte y gestora cultural— junto a la abogada española Ana Suárez Gisbert, experta en Derecho del Arte y gestión cultural.

“La experiencia del coleccionista siempre es interesante. Entender el coleccionismo hoy exige un diálogo generacional porque las maneras de coleccionar no son estáticas. El ciclo busca resaltar la figura del coleccionista no solo como comprador, sino como un agente cultural indispensable, cuya pasión y visión estratégica permiten que el arte de hoy trascienda hacia las futuras generaciones“, señaló Terré Morell a Revista Be Cult.

Este ciclo se articula con una serie de entrevistas a herederos y legatarios de artistas, realizada por Terré Morell y el investigador Rodrigo Gutiérrez Viñuales, y publicada periódicamente en Revista Be Cult. Está previsto que dicha serie se compile y se publique en formato libro, cuyo lanzamiento será en octubre en el Museo de Arte de las Américas (AMA) de Washington, durante el quincuagésimo aniversario de la institución.

Recorrida Museo de Arte Decorativo 04/10/23
Museo de Arte Decorativo (Franco Fafasuli)

La cita incluirá una exposición organizada con la colaboración de ALMA (Asociación de Legados de la Modernidad Americana), agrupación que reúne a los sucesores de referentes del arte continental.

Revista Be Cult, fundada en 2020 por Claribel Terré Morell y Antonio Birabent, junto a los editores asociados Esteban De Gori y Valeria Groisman, ha consolidado en seis años una comunidad híbrida que integra publicaciones digitales inéditas y programas culturales presenciales gratuitos. La plataforma reúne a colaboradores de prestigio y mantiene una agenda activa de propuestas que promueven el intercambio entre voces consagradas y nuevas generaciones.

En el primer semestre del año, el ciclo “Secretos de Coleccionistas” se suma a “Esto es arte porque yo lo digo (Autoridad, contexto y poder en el arte contemporáneo)”, cuya sesión inaugural tuvo lugar en marzo en el Fondo Nacional de las Artes, con la participación de especialistas como Diana Wechsler, Esteban Tedesco, Manuel Quaranta y Dafne Cejas.

Claribel Terré Morel tapa libro
Claribel Terré Morel, directora de Revista Be Cult y autora del libro "Traidores del arte"

Paralelamente, la programación 2026 abarca el Programa Literatura y Pensamiento, que ha convocado a escritores y pensadores de la talla de Jorge Asís, Liliana Heker, Luis Mey, Lorena Soler, Ernesto Meccia, Pablo Semán, Daniel Guebel y Matilde Sánchez. Además, se abrió la convocatoria para la Tercera Edición del Premio Internacional de Cuento Be Cult, con Leonardo Padura como presidente del jurado.

La plataforma sostiene acuerdos con instituciones nacionales e internacionales como Ingot Arte, Fundación Medifé, Parera 50, El Rincón de Loyds, el Fondo Nacional de las Artes, la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y ALMA.

*“Secretos de Coleccionistas”, el 30 de abril a las 17:00, en el Museo Decorativo, Av. del Libertador 1902. Entrada gratuita

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