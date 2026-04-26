Cultura

Piccolo y los namekianos: la increíble teoría que los conecta con las plantas, según un científico japonés

La sorprendente explicación de su dieta y color de piel surge a partir del análisis de su fisiología, enlazando la cultura pop con principios botánicos universales

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Dragon Ball Super: Super Hero
El biólogo japonés Yudai Okuyama teoriza que los namekianos de Dragon Ball realizan fotosíntesis para obtener energía vital

El biólogo japonés Yudai Okuyama ha desarrollado una teoría que relaciona la fisiología de los namekianos de Dragon Ball con procesos botánicos reales, proponiendo que personajes como Piccolo podrían realizar fotosíntesis. Según detalla el portal especializado Vida Extra, esta hipótesis explica tanto la dieta líquida como el color de piel de la raza creada por Akira Toriyama, a partir de principios fundamentales de la biología vegetal.

La dieta de los namekianos y la fotosíntesis como mecanismo vital

Okuyama sostiene que los namekianos, habitantes del planeta ficticio Namek, sobreviven únicamente bebiendo agua, lo que plantea un interrogante sobre cómo obtienen energía y nutrientes.

El biólogo japonés argumenta que la única explicación plausible es la presencia de un mecanismo de fotosíntesis, similar al de las plantas terrestres, por el cual convierten la luz solar en energía química esencial para sus funciones vitales.

En este sentido, el entorno de Namek, donde “nunca se pone el sol”, es interpretado como el contexto ideal para que una especie vegetal evolucione y prospere.

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La dieta líquida y el color de piel verde de los namekianos encuentran explicación en principios universales de la biología vegetal (Dragon Ball | MN Newsletter 800x500)

Este razonamiento implica que la exposición constante a la luz solar permite a los namekianos mantener su metabolismo, sin necesidad de alimentos sólidos. Vida Extra destaca que este rasgo los diferencia de otras especies en el universo Dragon Ball, donde la variedad dietética es común entre los personajes.

El color verde y la evidencia de clorofila

El análisis de Okuyama subraya que el color verde intenso de la piel de los namekianos constituye un indicio visual clave. El experto interpreta este pigmento como resultado de la presencia de clorofila, el mismo compuesto responsable de la fotosíntesis en la vegetación terrestre.

Para el biólogo, este elemento no es solo un recurso estético, sino una decisión consciente de Akira Toriyama, quien habría integrado fundamentos biológicos en el diseño de la raza.

Animes otoño 2024 Crunchyroll / Dragon Ball Daima
El pigmento verde intenso de la piel namekiana se asocia a la presencia de clorofila, vinculando a estos personajes con la fotosíntesis (Crédito: Cortesía Crunchyroll)

La función de la clorofila en los namekianos, según Okuyama, refuerza la idea de que su fisiología está guiada por una lógica botánica y no puramente fantástica. Así, el color de la piel no solo identifica visualmente a los personajes, sino que respalda la coherencia interna de la teoría sobre su modo de vida.

Inspiración botánica: de Namek a la Amazonía

La hipótesis también compara la flora ficticia de Namek con especies del mundo real. Okuyama, citado por Vida Extra, establece paralelismos entre los árboles Ajisa presentes en el manga y los árboles del género Koompassia en la selva amazónica. Ambos presentan hojas agrupadas en la parte superior del tronco y un crecimiento vertical, optimizando la captación de luz solar para la fotosíntesis.

El análisis compara los árboles Ajisa del manga con especies amazónicas reales, resaltando influencias botánicas en los escenarios de Namek
El análisis compara los árboles Ajisa del manga con especies amazónicas reales, resaltando influencias botánicas en los escenarios de Namek

Este paralelismo sugiere que el diseño de la vegetación de Namek pudo haberse inspirado en patrones evolutivos observados en la naturaleza terrestre. Así, la obra de Toriyama incorporaría elementos derivados de la biología real, lo que da un nuevo valor interpretativo al universo de Dragon Ball.

Ciencia y ficción: reinterpretaciones de la cultura pop

La propuesta de Okuyama, recogida por Vida Extra, ha impulsado un debate entre seguidores de la serie, quienes valoran cómo la ciencia puede enriquecer la comprensión de la cultura popular. El biólogo señala que la coherencia entre fisiología, color y entorno en los namekianos permite una lectura científica de la ficción, integrando de manera innovadora la botánica y la narrativa.

La hipótesis de Okuyama ilustra cómo la ciencia puede enriquecer la cultura pop, aportando nuevas lecturas al universo anime de Akira Toriyama (Toei ANimation)
La hipótesis de Okuyama ilustra cómo la ciencia puede enriquecer la cultura pop, aportando nuevas lecturas al universo anime de Akira Toriyama (Toei ANimation)

Esta visión interdisciplinaria muestra que la creación de personajes y mundos ficticios puede nutrirse de fundamentos científicos, ampliando las posibilidades interpretativas para los lectores y espectadores de Dragon Ball.

La teoría de Okuyama destaca cómo la observación científica puede dialogar con el arte y la imaginación, generando nuevas capas de sentido en los clásicos del manga y el anime japonés.

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