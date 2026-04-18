Cultura

Teatro, identidad y memoria: la ficción como cápsula de tiempo en la reconstrucción de realidades

Historias marcadas por encuentros inesperados, reconstrucción personal y secretos ocultos transitan del escenario al libro, aquí presentadas por el destacado dramaturgo y director teatral

Guardar
Retrato de Mariano Pensotti, hombre de cabello oscuro y camisa blanca, junto a la portada de su libro "Una sombra voraz y La obra", con diseño diagonal naranja y turquesa
El proceso creativo de estas obras refleja la colaboración constante del Grupo Marea, consolidando el teatro como un arte colectivo y transformador, dice Pensotti

Tiene algo de conmovedor ver a estos textos, que fueron creados para la escena, así, un poco desnudos, valiéndose por sí mismos, sin el acompañamiento de la escenografía, la música, las luces ni, esencialmente, los cuerpos que los encarnaron. Con el mismo entusiasmo blindado e inconsciencia absoluta con el que se emprenden los ensayos de una obra nueva, confío en que saldrán airosos del desafío. Incluso, quizás, hasta fortalecidos y liberados en esta nueva encarnación, habitando estas páginas, particular paraíso duradero que contrasta con su origen escénico y efímero.

Una sombra voraz narra la historia de un escalador que antes de retirarse quiere intentar completar la escalada en la que su padre desapareció, 30 años atrás. Al hacerlo algo inesperado le sucede. Su historia se vuelve famosa y se filma una película basada en ella. En la obra, el actor que protagonizó esa película y el escalador, cada uno con sus particulares conflictos, comparten escena y narran su versiones contrapuestas de lo que sucedió.

Una sombra voraz
“Una sombra voraz” aborda la historia de un escalador y el intento de completar la ruta donde su padre desapareció hace 30 años

La obra se centra en la historia de un sobreviviente del Holocausto que se instala en un pueblo de la Provincia de Buenos Aires y comienza a crear, en medio del campo, una reconstrucción de su Varsovia natal. Lo hace con la intención de representar una gran obra de teatro sobre su vida en la que, de a poco, integra a los habitantes del pueblo como actores. Las vidas de las personas que participan de la obra comienzan a cambiar a partir de esa experiencia. Y mucho más cuando se descubre que su creador no era exactamente quien decía ser.

Una sombra voraz tiene una génesis particular, surgió como una invitación del Festival de Avignon de presentar una obra nueva, justo en un momento en el que yo estaba obsesionado con las noticias que aparecían en los medios acerca de cómo, por el cambio climático, en distintas montañas del mundo habían aparecido cuerpos de personas desaparecidas desde hacía décadas. La idea para La obra, en cambio, surgió en un momento en el que con mi grupo estábamos bloqueados con otro proyecto, que no funcionaba para nada, y un día charlando con mi viejo me contó acerca de un lugar en Brasil donde todo un pueblo representa, una vez al año, la pasión de Cristo.

“La obra” relata la reconstrucción de Varsovia por un sobreviviente del Holocausto que integra a todo un pueblo bonaerense en una obra teatral
“La obra” relata la reconstrucción de Varsovia por un sobreviviente del Holocausto que integra a todo un pueblo bonaerense en una obra teatral

En conjunto son, quizás, las obras de teatro de impronta más literaria de las que creamos.

A lo largo de los últimos años, en nuestras obras hemos explorado cómo el pasado cambia porque lo modificamos cada vez que lo narramos; nos hemos preguntado si creamos ficciones para ser menos efímeros o si, por el contrario, son las ficciones quienes nos crean a nosotros para eternizarse; hemos rastreado en el presente las huellas de la violencia política del pasado reciente; hemos hablado de padres e hijos, de mitos familiares, de dobles, de cómo nos transformamos en reflejos distorsionados de lo que imaginamos que seríamos... y unas cuantas cosas más. Tal vez este libro sea otra forma de investigar uno de los tópicos que nos obsesionan: las cápsulas de tiempo y la manera en que las ficciones siguen transformando la realidad a lo largo de los años.

Portada de libro con diseño diagonal. La mitad superior es naranja y la inferior turquesa. Muestra los títulos 'Una sombra voraz' y 'La obra' de Mariano Pensotti en blanco
El libro “Una sombra voraz” y “La obra” recopila dos piezas teatrales de fuerte impronta literaria presentadas en formato escrito

Insisto en el “nosotros” porque es sabido que el teatro es un hecho colectivo y estas obras no son una excepción. Si bien soy yo quien las escribió, surgieron de un intercambio permanente con mi familia artística, el Grupo Marea: no hubieran existido sin Mariana Tirantte, Florencia Wasser y Diego Vainer. Y fueron luego modificadas y fundamentalmente enriquecidas por las actrices y actores con quienes las desarrollamos escénicamente.

[Fotos: Nora Lezano; archivo; prensa Paripebooks]

Temas Relacionados

Cocina literariaCocina creativaMariano PensottiTeatro en Buenos AiresLibros

Últimas Noticias

Camila Sosa Villada: “A lo largo de estos años dejé de ser travesti”

La escritora cordobesa, que acaba de reeditar “El viaje inútil”, conversó con Infobae Cultura sobre la “tristeza vital”, la preponderancia de la figura del autor y qué hacer si se acaban los lectores

Camila Sosa Villada: “A lo largo de estos años dejé de ser travesti”

Elena Roger estrena una ópera rock sobre las invasiones inglesas con canciones de Charly García: “Espero no faltarle el respeto”

La actriz y cantante protagoniza ‘Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires’ en el Teatro San Martín. Su personaje es una farolera llamada Casandra Lange, cuyo sobrenombre es Charly. “Crecí con su música y me toca profundamente”, dice

Elena Roger estrena una ópera rock sobre las invasiones inglesas con canciones de Charly García: “Espero no faltarle el respeto”

De corazón ganadero a patrimonio: la nueva vida del Mercado de Hacienda de Liniers

El cierre en 2022 puso fin a una tradición centenaria. Hoy, la restauración del predio permite entender cómo se construyó —y cómo se preserva— un ícono urbano

De corazón ganadero a patrimonio: la nueva vida del Mercado de Hacienda de Liniers

“Una leyenda”: Julio Bocca recibió el Premio Lux Ductor de manos de Antonio Banderas en un festival de danza en Málaga

El director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón fue reconocido por su extensa y rica trayectoria. “Julio demuestra que la excelencia no es un instante, sino una forma de vivir”, dijo el actor español

“Una leyenda”: Julio Bocca recibió el Premio Lux Ductor de manos de Antonio Banderas en un festival de danza en Málaga

Joan Manuel Serrat y Gabriel García Márquez se reencontraron en Barcelona, la ciudad en donde fueron buenos amigos

El cantautor catalán participó junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de la entrega del último retrato fotográfico del escritor premio Nobel a la Biblioteca que lleva su nombre

Joan Manuel Serrat y Gabriel García Márquez se reencontraron en Barcelona, la ciudad en donde fueron buenos amigos
DEPORTES
Newell’s le ganó 3-2 a Unión en el inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura

Newell’s le ganó 3-2 a Unión en el inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura

Tras la victoria de Newell’s, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual: los posibles cruces del playoff

Intentó despejar la pelota de chilena, pero le dio una brutal patada en el rostro a un rival y lo dejó inconsciente

El Coventry City de Frank Lampard logró un ascenso histórico y jugará la Premier League tras 25 años

Masters 1000 de Madrid: sin Carlos Alcaraz ni Novak Djokovic, qué argentinos se beneficiaron de las bajas

TELESHOW
Nick Sícaro intentó conquistar a Daniela Celis con una romántica sorpresa: mariachis, flores y un baile lento

Nick Sícaro intentó conquistar a Daniela Celis con una romántica sorpresa: mariachis, flores y un baile lento

Christian Sancho contó cómo es su rutina de entrenamiento para tener un buen físico a los 50 años

La emoción de Lizy Tagliani luego de que a su hijo se le caiga el primer diente: “Todas las primeras veces”

Los primeros días de Eva Bargiela y Gianluca Simeone de vacaciones en Madrid: paseos y gastronomía

El llanto de Zoe Bogach tras su primera crisis universitaria: “Tengo miedo de que me vaya mal”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump anticipó una reunión “especial e “histórica” con Xi Jinping en China: “¡Se lograrán grandes cosas!”

Donald Trump anticipó una reunión “especial e “histórica” con Xi Jinping en China: “¡Se lograrán grandes cosas!”

Camila Sosa Villada: “A lo largo de estos años dejé de ser travesti”

Elena Roger estrena una ópera rock sobre las invasiones inglesas con canciones de Charly García: “Espero no faltarle el respeto”

El liderazgo de Guatemala en exportaciones de cardamomo se consolida a nivel mundial

Qué se sabe de la nueva variante de gripe que preocupa por su impacto en adultos mayores