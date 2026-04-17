“Una leyenda”: Julio Bocca recibió el Premio Lux Ductor de manos de Antonio Banderas en un festival de danza en Málaga

Julio Bocca recibió el primer Premio Lux Ductor del Festival Internacional de Danza TIP TOE de Málaga

Julio Bocca se ha convertido en el primer artista distinguido con el Premio Lux Ductor durante la edición inaugural del Festival Internacional de Danza TIP TOE en Málaga. La entrega del galardón, una medalla de plata bañada en oro de 24 quilates con dos brillantes, de manos de Antonio Banderas y la bailarina española Lucía Lacarra, marcó la apertura de un reconocimiento destinado a quienes han transformado la danza como lenguaje universal. El festival, impulsado por el Teatro del Soho CaixaBank de la ciudad andaluza, posiciona con este galardón su propia proyección internacional en el circuito de danza.

Durante la ceremonia, Julio Bocca expresó el compromiso asumido en su posición de referencia regional y recordó cómo la trayectoria artística le permitió generar y compartir experiencia con distintas generaciones del ballet mundial. “Uno trata de seguir aportando a las nuevas generaciones toda la experiencia he que adquirido y compartido con grandes figuras y maestros del mundo de la danza. El arte une y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los artistas, unirnos también y llevar eso a la gente. Además, subrayó la importancia de mantener la vocación y la ética profesional para guiar a la juventud en la carrera. En un mensaje dirigido específicamente al ecosistema formativo, Bocca identificó el arte como “una responsabilidad con la juventud”, instando a los artistas a provocar la unión del sector y a transmitir la comprensión plena de la danza como profesión.

El acto contó además con intervenciones de Antonio Banderas, presidente del Teatro del Soho CaixaBank, y de Lucía Lacarra, directora artística de TIP TOE. Ambos señalaron que el Premio Lux Ductor nació para distinguir a figuras cuyo impacto trasciende lo estrictamente interpretativo, posicionando a Bocca como ejemplo de trabajo y constancia a escala global. “No queríamos que este premio fuera otorgado simplemente a un gran bailarín en la historia de la danza, sino a una leyenda que a través de su talento y su luz va guiando a todos los bailarines que le siguen, y ese es el caso de Julio Bocca. Un ejemplo de trabajo, de constancia, de profesionalidad y no hay nadie que se pueda merecer este premio más que él”.

Antonio Banderas y Lucía Lacarra entregaron a Julio Bocca el premio Tip Toe en el festival internacional de danza de Málaga

Banderas, por su parte, destacó la dimensión artística y humana del bailarín: “Julio ha sido equilibrio y riesgo, fuerza y delicadeza. Este premio no es un objeto, sino un símbolo, una luz de guía; y esa luz es Julio, iluminando su camino y el de otros, demostrando que la excelencia no es un instante, sino una forma de vivir”. Julio Bocca, también enfatizó la importancia de haber concretado una carrera internacional “rica, exclusiva y hecha a mi manera”. Definió el escenario como “zona segura”, describiendo el espacio escénico como territorio donde pudo sentirse libre y seguro, según sus declaraciones durante la gala.

Este premio se suma a una larga lista de reconocimientos obtenidos por el exbailarín y actual director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón. La Mención de Honor Juan Bautista Alberdi, otorgada por el Congreso de la Nación Argentina, figura entre los múltiples reconocimientos obtenidos. Y a lo largo de su trayectoria ha merecido galardones como el Premio Benois de la dance, el Maria Ruanova Primus Inter Pares, la distinción de Caballero de San Martín de Tours, el Premio Gino Tanni, el reconocimiento de Dance Magazine, la Medalla de Oro en las Artes del Kennedy Center, la Orden de Caballeros de las Artes y las Letras de Francia, el Konex de Brillante y la Medalla Delmira Agustini entregada por la Presidencia de Uruguay, entre otros homenajes internacionales.

[Fotos: Festival Tip Toe]