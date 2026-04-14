Estos son los ganadores de los premios Andersen y Lindgren, los más prestigiosos de la literatura infantil y juvenil

Durante las dos primeras jornadas de la Feria del Libro de Bolonia se anunciaron los ganadores de los premios Andersen y Astrid Lindgren

En el marco de la Feria del Libro de Bolonia se anunciaron los más altos reconocimientos internacionales en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. El lunes, día de la inaguración de la edición 2026, la 63.ª, el Premio Hans Christian Andersen distinguió al escritor Michael Rosen , del Reino Unido, y a la ilustradora Cai Gao, de China. Por su parte, este martes, se anunció en Estocolmo que el Premio Astrid Lindgren recayó en el canadiense Jon Klassen.

El Premio Hans Christian Andersen, considerado la máxima distinción global para autores e ilustradores de libros infantiles, se otorga cada dos años y reconoce trayectorias que han dejado una huella significativa en la literatura para niños. De acuerdo con el comunicado de la IBBY, Michael Rosen fue galardonado en la categoría de escritura por su “capacidad extraordinaria para dirigirse a los niños con honestidad, humor, inteligencia y respeto”. El jurado destacó su habilidad para “reflejar los ritmos del lenguaje y el pensamiento infantiles”, así como su aporte al debate sobre temas como la historia, la familia, la pérdida y la identidad.

Michael Rosen, del Reino Unido, recibe el Premio Andersen por su capacidad para conectar con los niños a través del humor, la honestidad y la inteligencia

Por su parte, Cai Gao recibió el reconocimiento en ilustración por una obra caracterizada por una “calidad artística excepcional y un lenguaje visual único que amplía las posibilidades de la ilustración infantil”, en palabras del jurado internacional presidido por Shereen Kreidieh. Entre los criterios de evaluación se incluyeron la originalidad, la innovación y la representación auténtica de aspectos culturales en las obras postuladas. El proceso de selección contempló a setenta y ocho candidatos provenientes de cuarenta y cuatro países y culminó en enero con la publicación de una lista de finalistas compuesta por seis autores y seis ilustradores, entre los que se encontraba la argentina María Wernicke.

La ceremonia del Premio Hans Christian Andersen en Bolonia reunió a referentes de la literatura infantil y juvenil y fue respaldada por Nami Island Arts & Education Inc., patrocinador oficial del galardón. El evento contó con la presencia de miembros del jurado internacional, entre quienes se encontraban expertos de Estados Unidos, Egipto, Italia, Argentina, India, Estonia, Irlanda, China, Reino Unido y Francia.

La ilustradora Cai Gao obtiene el galardón internacional gracias a su estilo artístico innovador y su aporte a la representación cultural en los libros infantiles

En paralelo, la Biblioteca Nacional de Suecia anunció en Estocolmo que el Premio Astrid Lindgren fue concedido a Jon Klassen, autor, ilustrador y diseñador nacido en Winnipeg. El fallo del jurado, citado por EFE, valoró que Klassen “retrata los retos vitales de incertidumbre y esperanza en una interacción entre color y forma con precisión, emoción e ingenio”. El autor canadiense se consolidó internacionalmente tras la publicación de I Want My Hat Back en 2011, obra que marcó el inicio de una prolífica carrera en la literatura infantil y en la animación audiovisual.

El Premio de Literatura en memoria de Astrid Lindgren (ALMA), creado en 2003 por el Gobierno de Suecia tras la muerte de la célebre escritora, reconoce a figuras y proyectos que incentivan la lectura y promueven el derecho de los niños a la cultura. Está dotado con cinco millones de coronas suecas, equivalentes a unos 464.000 euros. El jurado subrayó la elegancia y la profundidad de los relatos de Klassen y el impacto de su obra en el panorama global.

Jon Klassen es celebrado por el jurado internacional del ALMA por sus libros, como “I Want My Hat Back”, y por retratar los retos vitales con emoción e ingenio

Klassen se suma, así, a una exquisita lista que incluye a Maurice Sendak (2003), célebre autor de Donde viven los monstruos, galardonado junto con Christine Nöstlinger, en su edición inaugural; Shaun Tan (2011); la argentina Isol (2013), la vanguardista del álbum ilustrado latinoamericano, y Wolf Erlbruch (2017), autor alemán innovador por abordar temas complejos como la muerte y la existencia, por mencionar solo algunos.

Ambos premios reafirman el papel de la Feria del Libro de Bolonia como punto de encuentro central para la divulgación y el reconocimiento de la literatura infantil y juvenil. El listado de finalistas del Andersen incluyó, también, a figuras como la chilena María José Ferrada y la estadounidense Pam Muñoz Ryan, además de Wernicke.

Fuentes consultadas: EFE, revista Babar e IBBY.