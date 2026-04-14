Cultura

Estos son los ganadores de los premios Andersen y Lindgren, los más prestigiosos de la literatura infantil y juvenil

En las jornadas inaugurales se anunciaron los ganadores de los máximos galardones de autores e ilustradores de literatura para niños y jóvenes

Guardar
Imagen de tres retratos: Jon Klassen a la izquierda con gorra, Michael Rosen al centro sonriendo con camisa a cuadros, y Cai Gao a la derecha con gafas
Durante las dos primeras jornadas de la Feria del Libro de Bolonia se anunciaron los ganadores de los premios Andersen y Astrid Lindgren

En el marco de la Feria del Libro de Bolonia se anunciaron los más altos reconocimientos internacionales en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. El lunes, día de la inaguración de la edición 2026, la 63.ª, el Premio Hans Christian Andersen distinguió al escritor Michael Rosen , del Reino Unido, y a la ilustradora Cai Gao, de China. Por su parte, este martes, se anunció en Estocolmo que el Premio Astrid Lindgren recayó en el canadiense Jon Klassen.

El Premio Hans Christian Andersen, considerado la máxima distinción global para autores e ilustradores de libros infantiles, se otorga cada dos años y reconoce trayectorias que han dejado una huella significativa en la literatura para niños. De acuerdo con el comunicado de la IBBY, Michael Rosen fue galardonado en la categoría de escritura por su “capacidad extraordinaria para dirigirse a los niños con honestidad, humor, inteligencia y respeto”. El jurado destacó su habilidad para “reflejar los ritmos del lenguaje y el pensamiento infantiles”, así como su aporte al debate sobre temas como la historia, la familia, la pérdida y la identidad.

Michael Rosen, hombre mayor con cabello y barba gris, camisa a cuadros marrón y azul. Sonríe a la cámara, sentado frente a una ventana, con un libro abierto sobre la mesa
Michael Rosen, del Reino Unido, recibe el Premio Andersen por su capacidad para conectar con los niños a través del humor, la honestidad y la inteligencia

Por su parte, Cai Gao recibió el reconocimiento en ilustración por una obra caracterizada por una “calidad artística excepcional y un lenguaje visual único que amplía las posibilidades de la ilustración infantil”, en palabras del jurado internacional presidido por Shereen Kreidieh. Entre los criterios de evaluación se incluyeron la originalidad, la innovación y la representación auténtica de aspectos culturales en las obras postuladas. El proceso de selección contempló a setenta y ocho candidatos provenientes de cuarenta y cuatro países y culminó en enero con la publicación de una lista de finalistas compuesta por seis autores y seis ilustradores, entre los que se encontraba la argentina María Wernicke.

La ceremonia del Premio Hans Christian Andersen en Bolonia reunió a referentes de la literatura infantil y juvenil y fue respaldada por Nami Island Arts & Education Inc., patrocinador oficial del galardón. El evento contó con la presencia de miembros del jurado internacional, entre quienes se encontraban expertos de Estados Unidos, Egipto, Italia, Argentina, India, Estonia, Irlanda, China, Reino Unido y Francia.

Primer plano de Cai Gao, una mujer mayor con cabello gris y gafas, vistiendo una chaqueta vaquera azul, hablando con un micrófono. Fondo oscuro
La ilustradora Cai Gao obtiene el galardón internacional gracias a su estilo artístico innovador y su aporte a la representación cultural en los libros infantiles

En paralelo, la Biblioteca Nacional de Suecia anunció en Estocolmo que el Premio Astrid Lindgren fue concedido a Jon Klassen, autor, ilustrador y diseñador nacido en Winnipeg. El fallo del jurado, citado por EFE, valoró que Klassen “retrata los retos vitales de incertidumbre y esperanza en una interacción entre color y forma con precisión, emoción e ingenio”. El autor canadiense se consolidó internacionalmente tras la publicación de I Want My Hat Back en 2011, obra que marcó el inicio de una prolífica carrera en la literatura infantil y en la animación audiovisual.

El Premio de Literatura en memoria de Astrid Lindgren (ALMA), creado en 2003 por el Gobierno de Suecia tras la muerte de la célebre escritora, reconoce a figuras y proyectos que incentivan la lectura y promueven el derecho de los niños a la cultura. Está dotado con cinco millones de coronas suecas, equivalentes a unos 464.000 euros. El jurado subrayó la elegancia y la profundidad de los relatos de Klassen y el impacto de su obra en el panorama global.

El ilustrador Jon Klassen, un hombre caucásico con gorra azul y camiseta blanca, posa con un oso de peluche marrón y una tortuga tejida en una mesa
Jon Klassen es celebrado por el jurado internacional del ALMA por sus libros, como “I Want My Hat Back”, y por retratar los retos vitales con emoción e ingenio

Klassen se suma, así, a una exquisita lista que incluye a Maurice Sendak (2003), célebre autor de Donde viven los monstruos, galardonado junto con Christine Nöstlinger, en su edición inaugural; Shaun Tan (2011); la argentina Isol (2013), la vanguardista del álbum ilustrado latinoamericano, y Wolf Erlbruch (2017), autor alemán innovador por abordar temas complejos como la muerte y la existencia, por mencionar solo algunos.

Ambos premios reafirman el papel de la Feria del Libro de Bolonia como punto de encuentro central para la divulgación y el reconocimiento de la literatura infantil y juvenil. El listado de finalistas del Andersen incluyó, también, a figuras como la chilena María José Ferrada y la estadounidense Pam Muñoz Ryan, además de Wernicke.

Fuentes consultadas: EFE, revista Babar e IBBY.

Temas Relacionados

Premio Hans Christian AndersenPremio Astrid LindgrenFeria del Libro de BoloniaLiteratura Infantil

Últimas Noticias

Mario Vargas Llosa fue “un hombre complejo al que la vida le quedaba chica”, según la definición de su hijo

Álvaro Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Alejandro Roemmers y Maribel Luque entre otros, evocaron vida y obra del escritor peruano premio Nobel, al cumplirse un año de su muerte

Mario Vargas Llosa fue “un hombre complejo al que la vida le quedaba chica”, según la definición de su hijo

Diana Szeinblum reúne a familias reales en una propuesta única de danza contemporánea

‘Mi contundente situación’, donde padres, hijos y hermanos bailan juntos explorando los lazos emocionales, se presenta del miércoles 15 al sábado 18 en el Centro de Experimentación del Teatro Colón

Diana Szeinblum reúne a familias reales en una propuesta única de danza contemporánea

El Met revindica a los maestros de la arquitectura gótica

La nueva muestra del museo neoyorquino explora las técnicas y el legado de los arquitectos medievales, poniendo en valor documentos y piezas poco conocidas que desafían la visión tradicional del Renacimiento como origen del diseño

El Met revindica a los maestros de la arquitectura gótica

Los museos europeos enfrentan el pasado colonial: un debate abierto sobre justicia e identidad

Entre ceremonias de repatriación y colecciones problemáticas, el Museo Vrolik o el Instituto Karolinska enfrentan retos legales y éticos para reconciliarse con el pasado y las comunidades expoliadas

Los museos europeos enfrentan el pasado colonial: un debate abierto sobre justicia e identidad

Recuperan pinturas del Renacimiento que un bombardeo convirtió en 30.000 fragmentos

La historia de fragmentos rescatados revela cómo tecnología y emoción pueden reconstruir legado y comunidad

Recuperan pinturas del Renacimiento que un bombardeo convirtió en 30.000 fragmentos
DEPORTES
Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami

Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami

Camilo Ugo Carabelli logró el mejor triunfo de su carrera: barrió a Karen Khachanov y avanzó en el ATP de Barcelona

Violento ataque en un clásico del básquet argentino: un hincha se metió en la cancha y le dio un cabezazo a un entrenador

La insólita reacción de un jugador con una árbitro que convalidó un gol para su equipo tras la revisión del VAR

Impacto en la Fórmula 1: la FIA prohibió " el truco de los motores" de Mercedes y Red Bull que les daba ventaja en la clasificación

TELESHOW
Las primeras imágenes de la serie vertical de Wanda Nara: sorpresas, guiños al Wandagate y personajes divertidos

Las primeras imágenes de la serie vertical de Wanda Nara: sorpresas, guiños al Wandagate y personajes divertidos

El accidente de la hija de Barby Silenzi: “Mi reina hermosa se fracturó ”

Se confirmó la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “He tomado la decisión en marzo”

La tierna foto de Gianinna Maradona antes del nuevo juicio por la muerte de Diego: “Te amo”

Gastón Portal habló de la actualidad de la industria cultural: “Es el peor momento desde la dictadura”

INFOBAE AMÉRICA

Estas son las ciudades de EEUU donde los jóvenes graduados ganan más y la vivienda es más accesible

Estas son las ciudades de EEUU donde los jóvenes graduados ganan más y la vivienda es más accesible

Mario Vargas Llosa fue “un hombre complejo al que la vida le quedaba chica”, según la definición de su hijo

Estas son las tarifas de visas de trabajo y residencia en EEUU en 2026 y cuánto cuesta cada trámite

Juan Pablo Velasco y Otto Ritter alistan cierres de campaña para el balotaje a la Gobernación de Santa Cruz

FONAT entregó 2.6 millones de dólares en compensación a víctimas de accidentes viales en 2025 en El Salvador