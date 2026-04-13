Cultura

México recupera un texto histórico de 300 años que fue incautado en Argentina

La Secretaría de Cultura del país norteamericano celebró el retorno de un libro impreso en 1703, junto a otras 160 piezas patrimoniales recientemente recuperadas en Canadá, Estados Unidos y Francia

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Manual Summa
El libro restituido es el "Manual Summa de las Ceremonias de la Provincia del Santo Evangelio de México según el orden del Capítulo General de Roma"

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México anunció la repatriación de un libro histórico impreso en 1703, incautado en Argentina y devuelto tras coordinaciones diplomáticas como parte de un operativo internacional que busca resguardar el patrimonio nacional.

La restitución de este volumen, asegurado por la Policía Federal Argentina y recibido en la capital mexicana, forma parte de un lote de 160 piezas patrimoniales recientemente recuperadas de Argentina, Canadá, Estados Unidos y Francia, según detalló en un comunicado la Embajada mexicana en Buenos Aires. Esta acción se inscribe en una política de recuperación sostenida, con un acumulado de 3.716 objetos patrimoniales readquiridos durante la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El libro restituido es el Manual Summa de las Ceremonias de la Provincia del Santo Evangelio de México según el orden del Capítulo General de Roma, obra que cuenta con 81 páginas impresas y encuadernadas en papel pergamino y fue escrita por el padre Isidro Alphonso Castaneira, miembro de la Orden Franciscana.

El ejemplar, que exhibe marcas de humedad relacionadas con su antigüedad superior a tres siglos, mantiene un estado de conservación considerado aceptable por los expertos. La tapa de la obra presenta la tipografía ornamental y el emblema de la congregación, elementos distintivos de la publicación novohispana.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México recupera bienes patrimoniales

La recuperación de este documento fue concretada después de que la Policía Federal Argentina llevara a cabo el decomiso y la posterior transferencia, proceso validado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el titular de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Baltazar Brito Guadarrama, quien emitió el dictamen preliminar de autenticidad a partir de las imágenes proporcionadas.

La cifra total de piezas culturales recuperadas por México durante el actual mandato alcanza los 3.716 objetos patrimoniales, según la información oficial difundida por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Solo en este primer lote de restituciones de 2026, los bienes han sido repatriados desde cuatro países en cooperación con varias agencias internacionales, en un esfuerzo continuado de protección y salvaguarda del acervo nacional.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, resaltó a la Embajada que cada pieza recuperada simboliza una fracción de la memoria histórica nacional: “Cada objeto recuperado significa una parte de la historia de nuestro país que vuelve para ser estudiada, resguardada y reconocida en su verdadero contexto”, afirmó.

La integración del libro al Registro Público del INAH será inmediata y, si se necesita algún proceso adicional de conservación o restauración, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural intervendrá con especialistas. Posteriormente, los bienes ingresados en el registro serán asignados a los museos idóneos de la red nacional, clasificándose conforme a sus características y filiación cultural para ser exhibidos y accesibles para el público, según explicó la funcionaria a la representación diplomática.

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