‘Silencio de hembra’, una obra de teatro que le pone voz a un trauma intrafamiliar

La obra de teatro "Silencio de hembra" aborda el abuso intrafamiliar y la memoria traumática desde una perspectiva artística y testimonial

La sala, a oscuras, y una joven al piano interpreta una melodía. El público, con un silencioso respeto que acompaña el momento, se ubica en las butacas alrededor de la escena. Algunos saben de qué se trata, otros, lo suponen, y los más distraídos lo descubrirán al final.

Silencio de hembra, el unipersonal interpretado por Belén Santos, con dramaturgia de Mónica Salvador y dirección de Herminia Jensezian, desnuda silencios y ausencias que cobran sentido y se enlazan como significantes de algo más oscuro. La obra, que se estrenó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y que se presenta todos los domingos a las 18, se anima a ponerle el cuerpo, la voz y el sentimiento a uno de los temas más duros: el abuso –y lo colindante, silencio y ausencia–.

Belén Santos interpreta un unipersonal escrito por Mónica Salvador, abogada especialista en derechos de la infancia y autora de la pieza teatral

Mónica Salvador, actriz y abogada especializada en derechos de la infancia, explora en su texto el proceso traumático de una joven que intenta reconstruir su historia a partir de fragmentos de memoria que, por momentos se tornan confusos.

En diálogo con Infobae Cultura, la protagonista y la directora de Silencio de hembra hablaron acerca de la creación y el fin que persigue una pieza en la que diferentes aristas como la experiencia artística y un germen más testimonial, construyen un entramado textual muy potente

—¿Cómo se construyó la dramaturgia de la obra, fue una creación colectiva?

—Belén Santos: La obra la creó mi madre, Mónica Salvador, que además de autora y actriz trabaja como abogada defendiendo los derechos de niños, niñas y adolescentes hace más de veinte años. Escribió un texto maravilloso que habla sobre los silencios intrafamiliares que llevamos en el cuerpo durante años y que un día este personaje rompe. A la hora de comenzar a trabajar con mi directora, Herminia Jensezian, fuimos muy minuciosas con el texto, fuimos parte por parte.

Durante el proceso de creación aparecieron imágenes de sombras, objetos que se nos fueron ocurriendo y el piano estaba presente en la sala Tadrón, y en un ensayo no pude resistirme y me senté a tocar. Yo tengo formación en danza además de teatro, así que en los procesos creativos el cuerpo siempre se hace presente como una necesidad para contar historias.

El uso del cuerpo, la voz y el piano en escena busca dar visibilidad al sufrimiento silenciado y fomentar la reflexión colectiva

—La música ocupa un lugar relevante, ¿es música original?

—B.L.: La música la escribió Andrea Spinadel, con quien yo tomo clases hace muchos años. Ella sabía que estaba ensayando un unipersonal, y cuando apareció la idea de tocar el piano en escena le propuse que componga y reversione la música de la cajita musical que aparece en la obra. Y así fue que a partir de la cajita musical se abrió la composición de Silencio de hembra.

—La elección de la sala, en la que las escenas pueden ser vistas desde dos puntos, ¿fue una elección de la dirección?

—Herminia Jensezian: La puesta en escena requería de una dimensión bifrontal: un espacio-espejo que servía tanto para el espectador como para el personaje. Esta decisión tiene que ver con la necesidad de visibilizar y multiplicar. Tratándose de un tema sensible como el abuso intrafamiliar, exponerlo desde el cuerpo y la palabra ameritaba tener esta particularidad.

La dirección de Herminia Jensezian optó por una puesta en escena bifrontal, permitiendo al público una visión integral y empática del espectáculo

—¿La obra podría inscribirse bajo la clasificación “de denuncia”?

—H. J: Sí, es una obra de teatro de denuncia. Toda puesta en escena presenta una visión del mundo, refleja la humanidad hacia la humanidad. En este caso se puede hablar de denuncia porque todavía necesitamos conversar mucho sobre estos temas; más aún cuando se atenta constantemente contra programas que educan y facilitan al reconocimiento temprano de estos casos; como por ejemplo la Educación Sexual Integral.

*Silencio de hembra se presenta los domingos a las 18 hs. en Tadron Teatro (Niceto Vega 4802, C. A. B. A.)

[Fotos: prensa Silencio de hembra]