Muestras de Lula Mari y Ricardo Garabito abren las celebraciones de los 20 años del Museo Tigre

"Perrito con familia", sin fecha, de Ricardo Garabito

El Museo de Arte Tigre comenzó a celebrar su vigésimo aniversario con la inauguración de dos exposiciones temporarias que reúnen a referentes y nuevas voces de la pintura argentina: Garabito, dedicada a la obra temprana de Ricardo Garabito, y La casa, la cosa y las noches, que presenta más de 50 pinturas de Lula Mari.

Ambas muestras ofrecen abordajes singulares sobre la vida cotidiana, el color y la sensibilidad en el arte contemporáneo, según la información proporcionada por el museo.

"Casa de bruja" (2016) de Lula Mari

En esta edición especial, el Museo de Arte Tigre pone en valor la trayectoria de dos figuras de diferentes generaciones a través de sus lenguajes pictóricos. Además de presentar obras históricas de Garabito —nacido en Trenque Lauquen en 1930 y considerado un referente de la pintura argentina del siglo XX—, la muestra de Mari reúne “más de 50 pinturas al óleo, con gran variedad de tamaños y una demostración de técnica y destreza en los trazos, el manejo del color y los claroscuros”, detalló el museo.

Esta amplitud y variedad refuerzan el posicionamiento de la programación del MAT en su aniversario número 20, otorgando visibilidad a la creación contemporánea y a los puentes con sus propias colecciones.

El bloque central de la exposición de Lula Mari, curado por Sebastián Nóbrega, está organizado en tres núcleos temáticos: la “casa” sugiere una invitación al mundo privado, centrado en los detalles de la rutina; las “noches” proponen una exploración de la luz y la aparición de las formas; y “la cosa” representa aquello que atraviesa y conecta a las otras dimensiones.

"El arquero", sin fecha, de Ricardo Garabito

Según palabras de Nóbrega, quien señaló en el catálogo de la muestra: “Una casa que nos invita a entrar, a ver el detalle de lo cotidiano; las noches que nos muestran —con lucidez e intuición— la tarea de la luz: que las formas aparezcan, que el color sea o no sea; y la cosa que atraviesa todo: lo que se ve, lo que es y lo que se pinta”. Las escenas nocturnas, la presencia de animales, plantas y objetos componen un universo visual en “una fusión con una fauna y flora típica de nuestro Delta”.

La exposición de Ricardo Garabito recorre los inicios de su producción artística en la década de 1960, un período en el que, según explicó el curador e historiador Marcelo Pacheco en el libro Ricardo Garabito (2007), el pintor se mantuvo alejado de las corrientes de vanguardia características de la época.

"Mesa de arrime" (2025) de Lula Mari

“Garabito seguía ligado a esa modernidad, cuya gran influencia provenía de las enseñanzas de Horacio Butler y su convivencia con artistas como Leopoldo Presas, Santiago Cogorno y Raúl Russo”, analizó Pacheco. Esta influencia, sumada a una mirada atenta, irónica y humorística sobre lo cotidiano, otorga a sus personajes y objetos una atmósfera íntima y silenciosa, reconocible en el uso preciso del color.

La afinidad de Garabito con artistas cuyas obras integran actualmente la colección del Museo de Arte Tigre permite, de acuerdo a la institución, “establecer un diálogo ameno con Garabito y su periodo inicial”. Así, la muestra ofrece a los visitantes la oportunidad de situar la producción del artista en el contexto de la historia moderna argentina y descubrir los cruces generacionales con las obras de otros nombres presentes en el museo.

*Las muestras pueden visitarse hasta finales de junio, en la sede del Museo de Arte Tigre, ubicada en Av. Victorica 972.