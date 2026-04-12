Cultura

La insólita historia detrás del regreso de la pintura robada de Vincent van Gogh

Tras una odisea digna de película, la emblemática obra del pintor neerlandés vuelve a brillar en el Groninger Museum, restaurada y con cicatrices que hablan de robos, misterios y un rescate lleno de curiosidades

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La insólita historia detrás del regreso de la pintura robada de Vincent van Gogh (Marten de Leeuw/Courtesy of Gronginger Museum/Handout via REUTERS)
La insólita historia detrás del regreso de la pintura robada de Vincent van Gogh (Marten de Leeuw/Courtesy of Gronginger Museum/Handout via REUTERS)

Un cuadro de Vincent van Gogh robado en 2020 del Singer Laren, mientras se hallaba en préstamo desde el Groninger Museum, ha regresado restaurado a la exhibición pública tras un complejo proceso de recuperación y conservación.

La obra, titulada The Parsonage Garden at Nuenen in Spring (1884), fue recuperada tres años después del robo gracias a la cooperación entre la policía neerlandesa y el investigador de arte Arthur Brand. El valor histórico y simbólico del regreso reside en que es la única pintura de Van Gogh en la colección del Groninger Museum, según Karina Smrkovsky, portavoz de la institución.

El proceso de restitución estuvo marcado por episodios insólitos. Tras la sustracción, ocurrida durante la madrugada al ser forzada la entrada de vidrio del museo, la pintura permaneció desaparecida hasta septiembre de 2023.

En ese entonces, las autoridades coordinaron la devolución de la obra, que llegó dentro de una bolsa de Ikea y envuelta en una funda de almohada. Uno de los datos más notables es que, antes del regreso oficial al museo, la autenticidad del cuadro fue verificada por el jefe de la unidad de delitos artísticos de la policía neerlandesa, Richard Bronswijk, quien afirmó categóricamente: “Esta es definitivamente la verdadera, no hay ninguna duda”.

Van Gogh cuadro recuperado
Arthur Brand con la obra (Photo by Handout / ARTHUR BRAND / AFP)

La pintura, elaborada en óleo sobre madera en 1884, retrata el jardín de la casa parroquial donde Van Gogh vivía con sus padres en Nuenen. En la escena aparece una mujer paseando por el jardín, bajo árboles desnudos y ante una torre que el artista incluyó en más de 30 obras durante su estancia en esa localidad, entre finales de 1883 y 1885.

La restauradora Marjan de Visser asumió la delicada labor de intervenir la obra tras los daños sufridos fuera del ambiente controlado del museo y por restauraciones previas. Su análisis empleó tecnologías de imagen, luz ultravioleta y el estudio de cartas de Van Gogh para identificar intervenciones posteriores, como capas de pintura añadidas, fisuras cubiertas y pigmentos ajenos al original.

De Visser también eliminó detalles que un aficionado había añadido en 1903 al rostro de la figura femenina, con el objetivo de facilitar su venta en una galería de Róterdam cuando el artista aún no era reconocido. Al completar su trabajo, restituyó la imagen y el color tal como Van Gogh los concibió “más de 140 años atrás”, indicó Artnet News.

Entre los hallazgos técnicos más reveladores, la restauradora identificó zonas recubiertas con pigmentos marrones y morados, y áreas que mostraban diferente espesor y craquelado, signos de sobrepintura no original. El público puede visualizar en el propio Groninger Museum el resultado de la restauración, gracias a una pantalla digital que muestra imágenes del antes y el después.

Primer plano de una conservadora con gafas y cabello gris, iluminando una pintura con una linterna que proyecta un círculo azul en el lienzo
La restauradora Marjan de Visser asumió la delicada labor de intervenir la obra tras los daños sufridos

El regreso del cuadro cobra especial importancia: “Esta obra es muy especial para el museo. Tenemos más trabajos de Van Gogh en la colección, pero esta es la única pintura”, remarcó Karina Smrkovsky a la emisora neerlandesa RTV Noord.

El caso se diferencia por elementos atípicos en el ámbito de robos y recuperación de arte: el papel protagónico de la colaboración entre la policía y expertos como Arthur Brand, la detallada verificación de autenticidad antes del retorno a la exhibición y el modo singular en que la pintura fue devuelta.

La transparencia caracteriza la respuesta institucional: el museo optó por mostrar el cuadro incluso con las cicatrices del robo y restauración, reafirmando los valores culturales neerlandeses en torno al patrimonio.

La reapertura al público de The Parsonage Garden at Nuenen in Spring no solo restituye una de las piezas clave en la trayectoria temprana de Vincent van Gogh. También ejemplifica los desafíos persistentes en la protección del arte y la complejidad de las intervenciones técnicas requeridas para conservar la autenticidad de obras históricas sometidas al desgaste y manipulación ajena a sus creadores.

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