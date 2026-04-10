La Plata vive su “viaje a Italia” con la edición más ambiciosa del festival gastronómico italo-argentino

Un pizzero corta con tijeras una pizza fresca de queso en una mesa de metal, junto a otra pizza de tomate y albahaca y panes artesanales.

Más de 25 mil personas se espera que participen en la nueva edición del Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata, posicionándolo como una de las principales citas de la agenda cultural y gastronómica de Argentina, de acuerdo con la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina. La versión 2024, que se celebra el segundo fin de semana de abril en el Parque Alberti, transforma el espacio abierto en experiencia para los asistentes al ofrecer entrada libre y gratuita y una programación intensiva dirigida a todos los públicos.

Durante el festival se desplegarán más de 80 puestos de comida y 56 establecimientos italianos, generando un corredor que actúa como plataforma para la promoción de productos típicos y reunión de emprendedores del sector.

El operativo logístico contempla horarios extendidos: sábado 13 de abril de 12:00 a 23:30 y domingo 14 de abril de 12:00 a 21:30, adaptados al flujo de público estimado.

Una imagen del último festival.

La presencia confirmada del chef David Veltri, jurado internacional en el Campeonato Mundial de la Pizza y figura en medios de Argentina e Italia, refuerza la propuesta del festival para la difusión de la gastronomía de origen italiano. La programación integra cocina en vivo, degustaciones, shows y competencias, y la oferta abarca desde pizza napolitana y pasta artesanal hasta productos regionales como panzerotti de Puglia, porchetta y helado.

La estrategia de integración cultural

La organización del evento está a cargo de la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina, con el apoyo de instituciones como la Accademia della Gastronomia Italiana (Perugia) y A Tavola con lo Chef (Roma), orientadas a fortalecer los vínculos culturales entre Argentina e Italia y a ampliar la red de negocios transfronterizos a través del Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina.

Cultura italiana, en La Plata.

El director general de la agencia, Nicolás Moretti, detalló: “Cultivar y promover nuestras raíces italianas en Argentina es una misión fundamental que va más allá de la gastronomía. A través de este festival, buscamos profundizar los lazos culturales que nos unen con Italia, honrando la herencia que los inmigrantes italianos han dejado en nuestra ciudad”.

En el plano operativo, la agenda incluye sorteos de viajes y cursos de italiano, feria de emprendedores con productos artesanales como aceite de oliva, cerámica, textiles, alfajores y conservas, además de clases participativas de cocina. El evento propone una oferta para público general y sector inversor.

Impacto y proyecciones

La edición anterior sirvió de referencia para la convocatoria en 2024, con un registro de más de 25 mil asistentes. La política de acceso gratuito y la ampliación de la programación, sumadas a la presencia de chefs reconocidos, buscan incrementar no solo la cantidad de visitantes sino también el alcance internacional del festival.

Instituciones como Idimed, instituto de investigación en medicina y alimentación mediterránea, y Puglia Promozione, ente regional para la promoción turística de Puglia, apoyan la estrategia de crecimiento sectorial, promoviendo tanto la transferencia cultural como el desarrollo de negocios gourmet a escala regional. La presencia de espectáculos y propuestas para familias consolida al festival como plataforma de promoción para el entramado cultural y productivo italo-argentino.