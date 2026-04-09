Isabel Allende: “Me acusan de vender mucho y por eso subestiman a los lectores”

Isabel Allende: "Si una mujer hubiera escrito un libro como 'El amor en los tiempos del cólera' la habrían tildado de sentimental"

El miércoles 29 de abril se estrenará la primera adaptación televisiva en español de La casa de los espíritus, un hito para la oferta de las plataformas de streaming. La serie de ocho capítulos está basada en la icónica novela de Isabel Allende. En un encuentro virtual con un grupo de medios, la escritora en español más leída del mundo aseguró que esta nueva versión “es más fiel” al libro y marcará un giro en la política de representación latinoamericana en la industria audiovisual: el reparto y el equipo estarán integrados exclusivamente por profesionales latinoamericanos y chilenos, en contraste con la adaptación cinematográfica de 1995, una superproducción que priorizó figuras de Hollywood como Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close y Winona Ryder, con una presencia latina limitada al mínimo.

El dato operativo que diferencia al proyecto en curso respecto a intentos anteriores es el formato de serie y un compromiso con la fidelidad: Allende explicó que “la serie, gracias al formato de ocho episodios, permite tomarse tiempo con la historia” y que la apuesta es por una adaptación “más fiel al espíritu de la novela”. La memoria de la versión fílmica de 1995 sigue siendo relevante para la autora, quien señaló que, entonces, “la industria desconfiaba de los subtítulos y buscaba rostros reconocibles aunque eso diluyera el ‘sabor’ latinoamericano de la obra original”.

Isabel Allende y la crítica misógina

Isabel Allende, con residencia en Estados Unidos desde los años ochenta, ha enfrentado una relación ambivalente con la recepción crítica y la industria editorial, y ahora se agrega la particular situación cultural-política. En la rueda de prensa, relató que La casa de los espíritus está actualmente censurada en varios estados del país, lo que considera como “un honor, porque por algo lo censuran”. A pesar de su estatus como la autora viva más leída en español y de su productividad sostenida —publica un libro nuevo cada año, iniciado sistemáticamente cada 8 de enero—, la escritora subrayó que sigue enfrentando obstáculos estructurales en el sector, entre ellos “la competencia desleal con escritores masculinos” y la persistente dureza de la crítica frente a las autoras de gran venta.

“Respecto a que te acusen de vender mucho, a mí me parece que es una tremenda subestimación de los lectores. Es decir, si esta gente lo quiere leer es porque no sirve para nada, es medio ofensivo, ¿no?“. Y agregó: “Yo no controlo lo que se va a decir de mí, entonces tampoco se me van los humos a la cabeza si dicen algo bueno ni me deprimo si dicen algo malo.”

'La casa de los espíritus' estrena su primera adaptación televisiva en español con un elenco y equipo totalmente latinoamericano (Foto: Prime Video)

El sistema de trabajo de Isabel Allende

Isabel Allende describió su sistema de trabajo con un protocolo inalterable que sostiene su flujo de producción anual. Cada jornada comienza con una hora de gimnasia matinal, tras la cual destina el resto del día a la escritura, excluyendo los domingos. “Me siento desde temprano a escribir todos los días, excepto los domingos”, precisó. El flujo se protege de distracciones mediáticas: posterga la consulta de noticias hasta el final de la tarde para asegurar una atmósfera de silencio interior. Uno de los factores clave ha sido la adaptación a rutinas estrictas, modeladas desde la infancia por influencia de su abuelo. Allende sistematizó esta disciplina en su reciente publicación, La palabra mágica, donde argumenta que la constancia es prioritaria sobre la creatividad, tanto en la vida profesional como personal.

Al abordar La palabra mágica, la autora manifestó que el objetivo del libro es impulsar a potenciales escritores enfrentados al “miedo a la página”, fenómeno que asocia al consumo de contenidos breves y visuales por parte de las generaciones jóvenes. Esa pedagogía es una constante en su obra reciente: “El propósito de este libro… es quitarle el miedo a la gente, no solo el miedo a escribir, sino que el miedo a leer”, indicó. En el volumen, combina reflexiones sobre los hábitos que sostienen su carrera y una dimensión biográfica que recorre cinco décadas de oficio.

Una trayectoria “bajo vigilancia”

El año pasado, Allende publicó Mi nombre es Emilia del Valle, novela que retoma la saga de la familia del Valle iniciada en La casa de los espíritus. Al reflexionar sobre su primer éxito, la escritora reconoció la pérdida irreversible de la “inocencia” creativa que permitió aquel debut: entonces, carecía de conocimiento sobre la industria, las lógicas del mercado o la crítica literaria. Desde su exposición inicial a ese entorno “muy exigente y muy severo, especialmente para una mujer en aquella época”, Allende identificó progresos, pero persisten patrones de “falta de respeto” y subestimación de las capacidades de las autoras.

"No podría escribir una novela sobre Donald Trump", afirmó Isabel Allende (Foto: EFE/Yuri Gripas)

En materia de crítica, la autora denunció que los superventas femeninos continúan siendo blanco de prejuicios de género. “Si El amor en los tiempos del cólera la hubiese escrito una mujer, la hubiesen tildado de sentimental”, señaló. Con respecto a su propia trayectoria comercial, Allende desestimó el descrédito atribuido a las ventas masivas, catalogándolo como “tremenda subestimación de los lectores”.

“No podría escribir sobre Trump”

En lo relativo a los temas abordados en su obra, Isabel Allende remarcó su necesidad de distancia temporal para procesar eventos complejos en formato novelístico. “Hoy no podría escribir una novela sobre Trump o sobre lo que está pasando en Estados Unidos: puedo contar casos particulares, como el de una niña ciega separada de su madre en la frontera, pero para la visión panorámica de lo que ocurre, hace falta distancia”. La autora sitúa su método en la tradición periodística que cultivó en la revista Paula en los años 60, donde ajustó técnicas como la construcción de titulares y la captura inmediata de la atención del lector.

La censura activa en el mercado estadounidense, las limitaciones a la docencia de temas vinculados a la raza y la historia reciente, y la presión sostenida de la crítica son aspectos que, según Allende, configuran tanto la agenda de sus intervenciones públicas como las fronteras temáticas de su ficción actual. “Se está censurando de una manera u otra muchas veces económicamente lo que se enseña en las universidades, en los colegios, están censurando la mitad de la historia de este país, todo lo que tenga que ver con raza, con la lucha de los trabajadores.”