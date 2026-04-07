El historiador Miguel Ángel de Marco murió a los 86 años

“La historia no es algo canónico que se puede describir como una ciencia exacta. Está hecha de experiencias de vida humanas”. Así decía el historiador argentino Miguel ángel de Marco , que falleció en Buenos Aires este lunes, a los ochenta y seis años. Considerado una de las voces más autorizadas en el análisis de la historia política y militar del siglo XIX en Argentina, fue reconocido por su extensa producción bibliográfica y su labor en instituciones académicas de primer nivel. Su deceso marca el cierre de una etapa para el estudio y divulgación de la historia nacional.

De Marco recibió múltiples distinciones: la Mención de Honor General José de San Martín otorgada por el Senado argentino en 2018, los premios «Doce de Octubre» (1982) y «Del Mar» (1997) de la Armada Española y el Premio Konex de Historia en 2014. Fue designado doctor honoris causa por las universidades Juan Agustín Maza de Mendoza y del Salvador en Buenos Aires, además de desempeñarse como profesor emérito del doctorado en Historia en la Universidad del Salvador. Estas distinciones evidencian el alcance y la influencia de su obra tanto en el país como internacionalmente.

La contribución de De Marco al estudio de la historia argentina

Miguel ángel de Marco, nacido en Rosario el primero de diciembre de 1939, centró sus investigaciones en los procesos políticos, militares y navales del siglo XIX. Publicó numerosos libros y cientos de artículos, muchos de ellos dedicados a la biografía de figuras clave del país y a la reconstrucción de hechos decisivos para la conformación del Estado nacional.

Miguel Ángel De Marco y su libro sobre Roca.

Ejerció como presidente de la Academia Nacional de la Historia y ocupó el cargo de presidente del Instituto Nacional Browniano, así como de la Academia Browniana. Integró la Academia Sanmartiniana, fue académico emérito de la Academia del Mar y miembro de mérito de la Academia Portuguesa da História. Su reconocimiento internacional se amplió como correspondiente de la Real Academia de la Historia de España, de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, de la Academia de Marinha de Portugal y de distintos institutos y academias nacionales de Iberoamérica.

Los aportes de De Marco alcanzaron también el ámbito periodístico, donde dirigió la edición de La Capital de Rosario y colaboró con diarios de gran tirada nacional y prestigio, constituyéndose como punto de referencia en la divulgación histórica. Como historiador y periodista, profundizó en la relación entre la construcción estatal y la política, aportando nuevas perspectivas sobre la consolidación de la Argentina moderna.

Los temas que abordó incluyeron la federalización de Buenos Aires en 1880, la creación de la capital bonaerense y de los Territorios Nacionales de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chaco y Formosa, así como la sanción de leyes fundamentales como la de educación pública, el registro civil, la unificación del sistema monetario y la instauración del servicio militar obligatorio.

Entre sus múltiples trabajos dedicados a evocar aspectos del pasado argentino, se destacan La Armada Española en el Plata, 1845-1900 (Universidad Católica Argentina, 1981), que analiza la actuación de España en el período de la Organización Nacional; Historia de Santa Fe (Librería APIS, 1992), un recorrido por los hechos y protagonistas de la provincia; Rosario, desde sus orígenes hasta nuestros días (Librería APIS, 1994), que repasa la evolución histórica de la ciudad; La Guerra del Paraguay (Emecé, 2007), que describe la formación y desempeño del Ejército Argentino en ese conflicto; Brown: primer almirante de los argentinos (Emecé, 2021), dedicado a la figura del célebre marino; Manuelita (Emecé, 2023), centrado en la vida de la hija de Juan Manuel de Rosas; y Roca (Emecé, 2024), una biografía sobre el destacado protagonista de la historia argentina.

Roca, Alberdi y la visión de Estado

En su biografía, De Marco puso a Roca en diálogo con el pensamiento de Juan Bautista Alberdi. El historiador consideraba que Roca fue quien llevó a la práctica las ideas alberdianas de Estado y modernización, además de publicar la obra completa de Alberdi durante su presidencia.

Juan Bautista Alberdi fue el autor las ideas que siguió Roca, según De Marco. (foto: Wikipedia/William George Helsby)

De Marco lo afirmó en una entrevista con Infobae, al destacar: “Roca fue la figura que puso en plena práctica las ideas de Alberdi, con los medios de la época”. La biografía dedicada a Roca pone de relieve los diversos matices de una figura política cuya gestión resultó fundamental para la integración territorial del país y la consolidación de su soberanía. Analizó la tensión entre la reivindicación contemporánea de Roca y la estigmatización que prevaleció durante gestiones políticas recientes, mencionando que durante la primera campaña presidencial del general, desde la prensa de la época se lo describía como “un símbolo de la barbarie”.

El historiador contextualizó las decisiones de Roca en función de las circunstancias de su época, aportando que “la situación en todo el mundo hacia las tribus indígenas era la misma” y que la campaña contra los pueblos originarios respondió tanto a temores de los habitantes de frontera como a la necesidad estratégica de garantizar el desarrollo del país y de abrir el territorio a la inmigración, el ferrocarril y los caminos.

Una vida dedicada a la investigación y la docencia

Miguel ángel de Marco se desempeñó como profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras. Fue corresponsal naval y recibió el grado honorífico de comodoro de Marina. Su versatilidad y rapidez en la escritura, según confió en esa entrevista con Infobae, se originaron en su trabajo periodístico y en su experiencia editorial.

Anunció su deseo de abordar la biografía de Juan Bautista Alberdi y de escribir sus memorias, en las que proyectaba reconstruir los años de labor intelectual y los encuentros con presidentes argentinos y protagonistas de la vida pública. Queda pendiente el proyecto de nuevas obras que buscarían iluminar el pasado nacional desde una mirada integral y documentada.