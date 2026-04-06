Cultura

Yuval Noah Harari, filósofo israelí: “En el futuro cercano, la mayor parte de la población no tendrá lugar en el mercado laboral: podrían quedar obsoletos”

El influyente historiador, escritor y profesor israelí, reconocido mundialmente por sus análisis sobre la evolución humana y los desafíos tecnológicos del futuro, vaticina un panorama muy complejo

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Yuval Noah Harari
Yuval Noah Harari, filósofo israelí: “En el futuro cercano, la mayor parte de la población no tendrá un lugar en el mercado laboral: podrían quedar obsoletos” (Foto: Eyal Warshavsky / SOPA Images/Sipa USA) (The Grosby Group)

Con Sapiens: De animales a dioses, filósofo israelí Yuval Noah Harari se colocó en el centro del debate intelectual. Cuatro años después sorprendió con otro libro que tuvo el mismo alcance: Homo Deus: Breve historia del mañana es un ensayo que explora el destino de la humanidad en el siglo XXI tras haber superado, en gran medida, los desafíos históricos del hambre, las plagas y la guerra. Fue publicado por primera vez en hebreo en 2015 y traducido al inglés y al español en 2016.

En ese libro hay varias argumentaciones e ideas, pero esta frase ha dejado a muchos lectores sin palabras: “En el futuro cercano, la mayor parte de la población humana no tendrá un lugar en el mercado laboral… millones de seres humanos podrían quedar obsoletos”. Pasaron veinte años y la lo estamos viendo: muchos trabajados han recibido inyecciones notables de IA desempleando a una gran población mundial.

Homo Deus: Breve historia del mañana" de Yuval Noah Harari
"Homo Deus: Breve historia del mañana" de Yuval Noah Harari

El libro también plantea que en la “agenda humana” estará, además de la inmortalidad y la felicidad eterna, la divinidad (homo deus): los humanos buscarán adquirir capacidades “divinas”, como la creación de vida artificial o la fusión con máquinas, pasando de la selección natural al diseño inteligente. También introduce el concepto de Dataísmo, una nueva “religión” que venera el flujo de información y los algoritmos, sugiriendo que el poder se trasladará de los individuos a la IA.

Pero en su obra no opera un pesimismo devastador. Es por eso que suele argumentar en sus libros y en las entrevistas que brinda que la capacidad humana de crear y creer en historias (como el dinero, las naciones o la religión) es lo que permitió la cooperación a gran escala y el dominio de nuestra especie. Actualmente es un orador recurrente en foros globales donde advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial, el hackeo de seres humanos y el surgimiento de nuevas desigualdades biológicas.

Yuval Noah Harari
Yuval Noah Harari (Foto: KRISTOF VAN ACCOM/Belga/Sipa USA)

Quién es Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari es un influyente historiador, escritor y profesor israelí, reconocido mundialmente por sus análisis sobre la evolución humana y los desafíos tecnológicos del futuro. Se doctoró en Historia por la Universidad de Oxford y ejerce como profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se especializa en procesos macrohistóricos y la relación entre la biología y la historia.

Sus libros han vendido más de 50 millones de copias. Entre sus grandes obras, además de Homo Deus, están Sapiens: De animales a dioses (un recorrido por la historia de la humanidad), 21 lecciones para el siglo XXI (sobre la inteligencia artificial y la desinformación), y Nexus: Una breve historia de las redes de información (historia de las redes de información y los riesgos que representan para la democracia).

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