Un camionero hizo a Nueva York en miniatura, se hizo viral en TikTok y hoy expone en un importante museo

La historia detrás de una de las nuevas exposiciones más llamativas en la Quinta Avenida de Nueva York reúne a un conductor de camión, dos décadas de trabajo artesanal y el poder multiplicador de las redes sociales. El Museum of the City of New York ha inaugurado He Built This City: Joe Macken’s Model, una muestra centrada en una maqueta de 50 por 27 pies que recrea con precisión milimétrica toda la ciudad, desde Manhattan hasta sectores de Long Island y Westchester.

La instalación, revelada originalmente en un video viral el verano pasado en TikTok, cambia el paradigma de la relación entre el arte espontáneo y las instituciones, al dar visibilidad de museo a un proyecto personal largo e inadvertido.

El volumen total de la obra, compuesta por 340 secciones individuales, obligó al museo a recortar algunas áreas de Staten Island y el Bronx debido a falta de espacio. El modelo tridimensional, presentado en escala 1:2400, se construyó utilizando balsa, cartón y pegamento, con un costo acumulado entre USD 20.000 y USD 40.000 en materiales según estimación de Joe Macken. Este dato, ubicado en el último tramo del reportaje original, subraya tanto la dimensión de la obra como la inversión sostenida a lo largo de 21 años.

Joe Macken (Hans Pennink)

Joe Macken, oriundo de Queens y residente actual de Clifton Park, se inspiró en la monumental Panorama of New York City, que visitó a los seis años en el Queens Museum junto a su escuela. Aquella maqueta, construida para la Exposición Universal de 1964 por Raymond Lester and Associates en tres años con un equipo de 100 personas, plantó la semilla de su vocación. Macken recordó en diálogo con Artnet News: “Recuerdo que simplemente lo rodeaba y pensaba: ‘Guau, esto es lo que quiero hacer’”.

Pasaron treinta años antes de iniciar el proyecto propio, pero desde entonces la regularidad fue absoluta: ‘‘Era constante, lo construía todos los días. Un proyecto pequeño acumulado día tras día durante años.’’ A diferencia del modelo que lo inspiró, Macken ejecutó la totalidad de la obra en soledad, utilizando herramientas sencillas compradas en Michaels craft store y valiéndose del cuchillo X-Acto como instrumento central.

La maqueta incluye cada uno de los edificios de los cinco distritos, incluso las Torres Gemelas, ausentes del perfil urbano desde 2001, visibles junto a la torre One World Trade. Según relató en la misma entrevista, incorporó la memoria visual de su infancia para lograr un registro realista y emocional.

Joe Macken tardó 30 años en realizar un modelo tridimensional de la ciudad

Hacia el tramo final de la obra, fue su hija quien sugirió a Macken, entonces ya radicado fuera del eje urbano central, que difundiera la maqueta en TikTok. El producto de ese impulso fue un video que logró millones de visualizaciones y derivó en una primera exposición en formato completo, dentro de un granero del Cobleskill Fairgrounds durante agosto pasado. Para Macken, significó contemplar por vez primera la totalidad de su Nueva York miniaturizada ensamblada fuera del depósito en el que almacenaba los paneles.

El seguimiento digital encendió el radar del Museum of the City of New York, cuya curadora principal y subdirectora, Elisabeth Sherman, lo relató así: “Uno como Joe Macken no aparece todos los días. Cuando lo hace, hay que mover cielo y tierra para lograrlo”. La búsqueda fue tan meticulosa como improvisada: ante la falta de respuesta a mensajes directos, el vicepresidente de marketing y comunicaciones del museo, Chris Gorman, contactó a un bar en Cobleskill donde Macken ofrecía una charla, logrando así concertar el acercamiento institucional.

Macken, sorprendido y agradecido, afirmó: ‘‘Nunca hubiera imaginado ver esto en un museo de Nueva York, y mucho menos en la Museum Mile de la Quinta Avenida’’. Tras una logística exhaustiva, que incluyó 14 horas de montaje, la exhibición se abrió al público en febrero.

Una vista aérea de una maqueta detallada que representa una ciudad moderna con rascacielos y edificios, mostrando la habilidad artística de Joe Macken.

La curaduría insistió en reflejar hasta el último edificio: “Joe es inflexible respecto a incluir todas las construcciones porque nunca querría que un visitante no pueda encontrar su hogar o su historia”, señaló Sherman al medio Artnet News. La expansión futura contempla añadir sectores adicionales del área metropolitana, como el aeropuerto de Newark y partes de Connecticut.

Para Sherman, frente a la obra montada, la impresión fue contundente: “Lo que realmente me impactó fue comprender la magnitud de la ciudad. Es algo de lo que hablamos, que vemos desde el aire al llegar a Nueva York, pero rara vez podemos abarcar en nuestra mente. Nos recuerda que vivimos en la mejor ciudad del mundo”.