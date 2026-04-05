Cultura

Lucie Haguenauer, nueva directora artística de PROA21

La institución designa a Haguenauer para coordinar la programación de sus espacios y fomentar la cooperación con artistas e instituciones, con el objetivo de fortalecer su papel dentro del ámbito del arte contemporáneo

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Lucie Haguenauer sonríe a cámara. Viste blusa sin mangas azul y negra. Al fondo, pared blanca con logo y dirección Av. Pedro de Mendoza 2073
Lucie Haguenauer, destacada figura, sonríe ante la cámara con una camisa estampada frente a una pared con el logo y la dirección "AV. PEDRO DE MENDOZA 2073".

Lucie Haguenauer asume como nueva directora artística de PROA21 desde junio de 2024, encargándose de la programación de salas y jardín y del impulso de colaboraciones entre artistas e instituciones. Con este nombramiento, la institución busca consolidar su identidad como espacio de encuentro, cruce y experimentación en artes contemporáneas.

Con más de 20 años de experiencia en cooperación artística internacional, Haguenauer estudió en La Sorbonne y en UNTREF, y dirigió el programa Orillas Nuevas en el Institut français d’Argentine / Embajada de Francia en Argentina.

De cara a los próximos dos años, la programación de PROA21 se articulará en tres ejes: “la escritura como voz del artista, el juego como espacio de encuentro y subversión, y el vínculo entre naturaleza y ciudad”, según adelantó Haguenauer.

PROA21
PROA21

La directora artística definió a PROA21 como “una usina de creación y experimentación, un espacio vivo dedicado a las artes como forma de conocimiento de lo contemporáneo”.

Desde su apertura en abril de 2018, a una cuadra de Fundación PROA, PROA21 se ha dedicado a la investigación y a promover la polifonía cultural. Su propuesta arquitectónica refleja una nueva visión sobre la historia del barrio dentro del Distrito de las Artes. La institución integra lo material y lo virtual en su enfoque, buscando crear nuevas realidades a partir de distintas herramientas y plataformas.

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