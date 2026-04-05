Cultura

Exponen los cuadernos inéditos de la internación “por una crisis mental” de Leonora Carrington

La muestra londinense presenta cartas y bocetos de una joven Leonora Carrington, fusionando su travesía personal con figuras icónicas y recuerdos de Sigmund Freud en un diálogo tan inesperado como fascinante

Guardar
Leonora Carrington
Leonora Carrington, Abajo (1940). Imagen cortesía de la Galería Wendi Norris, San Francisco, (2026 Patrimonio de Leonora Carrington / ARS, NY y DACS, Londres)

Las poco conocidas ilustraciones realizadas por Leonora Carrington durante su internación en un hospital psiquiátrico han sido reunidas y expuestas en la capital británica. El reencuentro de estos materiales en el Freud Museum de Londres, antigua residencia de Sigmund Freud, marca la primera exposición institucional en esa ciudad dedicada a la artista desde 1991 y subraya el vínculo entre su experiencia personal, la historia del arte y la psiquiatría.

La muestra incluye varias obras y cartas de Carrington pertenecientes al período de 1940, cuando fue tratada por una crisis mental en un sanatorio de Santander, en España. Según la curadora Vanessa Boni, consultada por el medio Artnet News, los dibujos contienen dos bocetos preparatorios para su pintura Down Below y exhiben la génesis de las criaturas híbridas que poblarían esa obra. El reingreso al circuito público de estos materiales se produce más de veinte años después de que los cuadernos fueran subastados y dispersados entre colecciones privadas en 2004.

Durante su internación, Leonora Carrington fue sometida a terapias de choque con Cardiazol bajo la supervisión del doctor Luis Morales, quien también la animó a dibujar compulsivamente. Esos cuadernos, con frecuentes apariciones de caballos en formas “inestables y cambiantes”, según Boni, nutrieron tanto su obra como el relato autobiográfico que la artista publicó en 1972. Para el surrealismo de Carrington, la iconografía surgía del ocultismo, la mitología y el tarot, lo que le permitió elaborar simbólicamente la experiencia traumática que describió como “muy parecida a haber estado muerta.”

Leonora Carrington
Las poco conocidas ilustraciones realizadas por Leonora Carrington durante su internación en un hospital psiquiátrico han sido reunidas y expuestas en la capital británica

En estos cuadernos, Carrington transformó la imagen del hospital en un “inframundo” habitado por bestias extrañas, fusionando su vivencia psiquiátrica con símbolos personales. Este enfoque conecta con el interés del surrealismo por los sueños y los deseos reprimidos, influido por la teoría psicoanalítica de Freud, aunque, como señala Boni en Artnet News, la artista también “resiste este tipo de lectura al convertir su conflicto interno en una mitología simbólica propia.”

La pertinencia del Freud Museum se acentúa al considerar que el propio Sigmund Freud, de origen judío, debió abandonar Viena tras el avance nazi en 1938. Su último año de vida transcurrió en la casa londinense que hoy alberga la muestra, hecho que, según Boni, otorga un significado adicional: “Ese contexto compartido de desplazamiento hace que el museo sea un escenario particularmente relevante para contemplar este trabajo.”

En la exhibición, los dibujos de Carrington dialogan con objetos de la colección de Freud, entre ellos una estatua egipcia de Anubis —deidad con cabeza de chacal, guardián del inframundo— y varias figuras de caballos, una referencia al interés del psicoanalista por los objetos que revelan aspectos profundos de la mente humana.

Leonora Carrington
En la exhibición, los dibujos de Carrington dialogan con objetos de la colección de Freud

Al salir del sanatorio, Carrington viajó brevemente a Nueva York antes de establecerse en México, país donde residió la mayor parte de su vida adulta. Durante su paso por Estados Unidos, entregó los cuadernos de Santander al coleccionista Julien Levy, quien los custodió durante 60 años antes de su dispersión en subasta en 2004. El reagrupamiento de la mayor parte de estos materiales en el Freud Museum representa “la primera vez en más de dos décadas que este conjunto se exhibe reunido”, según Artnet News.

El corpus hospitalario de Carrington incluye piezas como Chambre D’enfants a Minuit (Nursery at Midnight) y More Frontiers of Space (ambas de 1941). Estos dibujos, realizados con trazos ligeros sobre papel, constituyen una ventana al proceso creativo y al impacto que el trauma ejerció sobre la artista. La presencia recurrente del caballo se interpreta como reflejo de inestabilidad y transformación psíquica, temas centrales tanto en sus obras de esta etapa como en su trayectoria ulterior.

La muestra “Leonora Carrington: The Symptomatic Surreal” reúne estos fragmentos de una de las etapas más complejas de la vida de la artista y redefine la relación entre arte, mente y memoria al situar las piezas junto a reliquias personales del propio Freud.

Temas Relacionados

Leonora CarringtonFreud MuseumSurrealismoSalud Mental

Últimas Noticias

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

De un departamento en Manhattan y las viñetas dibujadas en servilletas a un homenaje póstumo y 200 millones de ejemplares vendidos. Un libro forjado hace 83 años entre presiones políticas, un amor distante y sugerencias inesperadas que conquistó el mundo

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

A través de capítulos breves y situaciones reales,Verónica Buchanan y Luciano Lutereau cuestionan la ansiedad contemporánea por soluciones rápidas, mostrando otra cara del psicoanálisis contemporáneo

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

En su nuevo libro, Andrew McCarthy narra un emotivo recorrido por veintidós estados, buscando respuestas sobre la amistad masculina y el impacto de la soledad en la vida adulta

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna

Antes del simbolismo, el pintor francés produjo una ruptura de los estilos de finales del siglo XIX, abriendo paso a nuevas corrientes que se extienden hasta el arte contemporáneo

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna

El arte contemporáneo revive en Hong Kong: las casas de subastas con ventas millonarias

La obra de Joan Mitchell se convirtió en la pieza más valiosa de una mujer artista subastada en Asia y se logran ventas totales sin precedentes

El arte contemporáneo revive en Hong Kong: las casas de subastas con ventas millonarias
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna