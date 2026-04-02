Malvinas en la literatura: los libros que reconstruyen la memoria de la guerra

La literatura argentina sobre Malvinas reconstruye la memoria colectiva y aborda el trauma de la guerra desde distintas perspectivas

El poder de la literatura de Malvinas va más allá del relato histórico y se convierte en un ejercicio de reconstrucción de la memoria colectiva, capaz de cifrar el trauma, el dolor y la identidad de varias generaciones. La guerra atraviesa infancias, provoca silencios y abre caminos para que palabras e imágenes transformen lo que resulta imposible de nombrar. Así se consolida un puente entre testimonios personales y el diálogo social intergeneracional. En el aniversario del inicio del conflicto, Flavia Pittella analizó la presencia de Malvinas en la literatura argentina.

“La literatura de Malvinas es muy compleja y hay mucha escrita y muy buena”, aseguró la traductora en Infobae en Vivo A las Nueve. Dentro de la narrativa argentina, Los Pichiciegos de Rodolfo Fogwill ocupa un lugar central. “La razón principal es que Fogwill lo escribe tres días después de la guerra de Malvinas.

La frase es: ‘En un ataque de bronca y de cizaña contra los imbéciles, bajo los efectos de la cocaína’. La escribe con urgencia febril y muestra a soldados argentinos debajo de la tierra, disidentes, traficando información para sobrevivir”, explicó Pittella. Resaltó que el libro expone “todo el horror de la guerra” y una multiplicidad de voces del país, configurando un texto de alta literatura y de ruptura con los discursos militaristas.

La literatura argentina sobre Malvinas reconstruye la memoria colectiva y aborda el trauma de la guerra desde distintas perspectivas

El análisis literario incluyó también Las islas de Carlos Gamerro. Según Pittella, es “una obra de arte que se estudia a nivel internacional”. Destacó que la novela presenta a tres soldados argentinos que, como la mayoría, “no están allí porque lo eligen sino porque escapan de algo: uno quería irse a un recital de los Rolling Stones, otro no tenía dinero, y otro buscaba zafar de la cárcel”. Subrayó: "Tal vez el mejor libro que se haya escrito sobre Malvinas es Las islas, de Carlos Gamerro“.

La guerra, la memoria y el trauma aparecen atravesando estas obras. “En Las islas es más complejo: los heroísmos, los no heroísmos, la desmalvinización y el paso del tiempo”, puntualizó.

Ampliando el mapa: nuevas narrativas y géneros

Pittella sumó títulos recientes que diversifican la visión literaria. Nombró Maldita daga, novela donde, según sus palabras, “permitimos contarnos otras historias y animarnos al humor”, y Trasfondo, de Patricia Ratto, que “plantea la desconexión de soldados en un submarino durante la guerra. Es una novela claustrofóbica y muy informada históricamente”.

Entre los textos de autores nacidos después de la guerra, mencionó Ovejas, de Sebastián Ávila: “Es una novela onírica. Es una tropa perdida en la isla que se va encontrando con personajes extraños. Muy interesante, muy poética”.

Demasiado lejos y ¿Qué quedará de nosotros?, de Eduardo Sacheri, abordan la experiencia de las familias en Buenos Aires durante la guerra de Malvinas

En la voz de Pittella, surgió también la figura de Sergio Olguín, “uno de los escritores que más trabajó el concepto Malvinas, como compilador y como escritor”. Él llevó el mito de Fedra —madrastra e hijastro enamorados— al contexto de la guerra de 1982 y situó su trama en una familia militar atravesada por el conflicto: “Es una historia de amor trágica en medio de la guerra, con las voces de los militares muy presentes”.

Sobre Eduardo Sacheri, Pittella elogió la investigación y la construcción de Demasiado lejos, obra en la que “los personajes son vecinos de barrio que se quedan en Buenos Aires mientras sus hijos están en las islas”. Reveló un detalle del proceso: "Mientras escribía, los personajes le pedían: ‘¿Y nosotros en Malvinas qué?’. Entonces, les escribió otra novela: ¿Qué quedará de nosotros?“.

Teatro y reescrituras en torno a la memoria

Dentro de las adaptaciones teatrales, Pittella destacó Campo minado de Lola Arias: “Me gusta porque están tres soldados argentinos y tres ingleses, que no son actores, sino excombatientes. Lola los pone a escribir diarios y luego a dialogar entre ellos en el escenario. Campo minado es una obra performática que da cuenta de cómo el arte puede generar espacios de encuentro a partir de relatos personales".

En cuanto al cruce internacional, mencionó la novela Máquinas como yo de Ian McEwan, que ofrece una hipótesis contraria sobre el desenlace del conflicto. “Plantea: ¿Qué hubiera pasado si Argentina ganaba Malvinas? Inglaterra entra en una debacle económica y social. Es una novela irónica que cuestiona el efecto de la guerra en la historia”, analizó Pittella.

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