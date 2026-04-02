Bruce Springsteen llevó su discurso combativo y apasionado a Minneapolis

Bruce Springsteen inaugura su gira "Land of Hope and Dreams" en Minneapolis con un mensaje de resistencia y esperanza tras la tragedia local

Bruce Springsteen tiene un talento poco común para captar los puntos álgidos de la cultura y cristalizarlos en canciones. El orgulloso hijo de Nueva Jersey lo hizo en 2001 con “American Skin (41 Shots)”, sobre el asesinato de Amadou Diallo, un hombre negro desarmado, a manos de la policía. Lo hizo en 2002 con The Rising, un álbum sobre la recuperación y la resiliencia tras el ataque al World Trade Center, y de nuevo en 2006, cuando su interpretación de canciones como “We Shall Overcome” y “My City of Ruins” en Nueva Orleans tras el huracán Katrina hizo llorar al público del Jazz & Heritage Festival.

Y en 2026, ha captado el espíritu de la época con “Streets of Minneapolis”, una oda al estilo Dylan escrita y publicada tan solo unos días después de que agentes del ICE dispararan mortalmente a Renee Nicole Good y Alex Pretti en las Ciudades Gemelas. Springsteen y la E Street Band tocaron el nuevo tema el martes, en la primera noche de su gira Land of Hope and Dreams en Minneapolis, como parte de una contundente apertura de seis canciones que incluyó Darkness on the Edge of Town, tema principal de su álbum de 1978 sobre la opresión y la depresión.

“Este pasado invierno, las tropas federales trajeron muerte y terror a las calles de Minneapolis”, dijo Springsteen, de 76 años, al abarrotado Target Center. “Bueno, eligieron la ciudad equivocada. El poder, la solidaridad del pueblo de Minneapolis, de Minnesota, fue una inspiración para todo el país. Su fortaleza y su compromiso nos dijeron que esto sigue siendo América. Y esto no puede permitirse.” La multitud de casi 18.000 personas levantó sus teléfonos encendidos, creando un mar de estrellas mientras gritaban la letra “¡ICE fuera ya!” una, dos, tres y luego cuatro veces, cada vez con más fuerza. Abuchearon los nombres de Noem y Miller y vitorearon a Good y Pretti. Cerca, un hombre sollozaba.

Springsteen dedicó sus palabras finales a la memoria de Renee Nicole Good, muerta por disparos de un integrante de ICE

Springsteen salió con fuerza, diciendo al público: “Esta noche les pedimos a todos que se unan a nosotros para elegir la esperanza sobre el miedo, la democracia sobre el autoritarismo, el estado de derecho sobre la ilegalidad, la ética sobre la corrupción desenfrenada, la resistencia sobre la complacencia, la unidad sobre la división y la paz sobre la guerra.” La última palabra, gritó, fue la primera canción de la noche, el himno de protesta de 1970 “War” de Edwin Starr. La versión fue seguida de inmediato por otra canción antibélica, “Born in the USA”. El éxito de 1984 ofreció un mensaje doblemente oportuno: actualmente está siendo utilizado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en su campaña de apoyo al caso de ciudadanía por nacimiento, que comienza a ser tratado en la Corte Suprema.

Desde que Springsteen abrió su gira europea el pasado mayo invocando “el poder justo del arte, de la música, del rock ‘n’ roll en tiempos peligrosos”, el ganador de 20 premios Grammy ha vivido un año trascendental. Un set de discos inéditos, una biografía cinematográfica, un himno de protesta, un congreso académico dedicado a su obra, y ahora esta gira. Dijo en el Target Center que los conciertos no estaban planeados, sino que fueron inspirados por la resistencia en Minnesota. La última fecha es el 27 de mayo en Washington.

Bruce Springsteen durante la protesta "No Kings" contra las políticas del gobierno de Donald Trump en St. Paul, Minnesota, el 28 de marzo de 2026

El grupo de 17 miembros contó con la participación, en varias canciones, del guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, quien ha girado antes con Springsteen. (Patti Scialfa no se presentó; la música, esposa de Springsteen, anunció que tiene cáncer en 2024.) Morello, un representante de la Generación X, es el contrapunto más dinámico al heroísmo clásico de Springsteen desde que los E Streeters perdieron al saxofonista Clarence Clemons por complicaciones de un derrame cerebral en 2011. En The Ghost of Tom Joad, una balada de protesta de 1995 basada en la novela sobre los migrantes del Dust Bowl de John Steinbeck, Las uvas de la ira, Morello tocó un solo punk-metal-hip-hop en una guitarra pintada con el mensaje “Arma a los sin techo”. Mientras giraba por el escenario, arrancando nota tras nota incendiaria, el público se puso de pie.

A continuación, los E Streeters atacaron el riff inicial de “Badlands”, otra canción de Darkness..., pero esta sobre la evasión y la redención. Como tantas de las canciones interpretadas por Springsteen, la letra cobró nuevo sentido en 2026: “El pobre quiere ser rico, el rico quiere ser rey / Y un rey no queda satisfecho, hasta que lo gobierna todo”, cantó Springsteen apenas tres días después de haber actuado en el mitin No Kings en el Capitolio Estatal de Minnesota.

Durante casi tres horas, The Boss no abandonó el escenario. Tras apagar las luces brevemente, regresó al frente al son de unas notas que probablemente todos reconocieron. “Para el maestro”, dijo, y la banda interpretó “Purple Rain”. No hay reyes, pero sí, Prince.

Pronunció un discurso final, hablando sobre la libertad para discrepar. “Ahora regreso a pensar en las últimas palabras de Renee Good antes de morir”, dijo. “Al hombre contra el que protestaba, al hombre que acabaría con su vida, le dijo: ‘Está bien, amigo, no estoy enojada contigo.’ No estoy enojado. Dios la bendiga.” Springsteen cerró con una canción de otra leyenda de Minnesota: “Chimes of Freedom” de Bob Dylan.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Galen Fletcher/The New York Times; REUTERS/Tim Evans]