Santo Tomás de Aquino, filósofo italiano: “No puede haber paz donde no hay orden"

“No puede haber paz donde no hay orden”, escribió Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica (Parte II-II, Cuestión 29, Artículo 1, Solución 1). Para entenderla, hay que mirar el contexto técnico: está definiendo la paz y distinguiéndola de la simple concordia.

La Suma Teológica (Summa Theologiae) es su obra cumbre. Escrita entre 1265 y 1274, fue concebida originalmente como un manual para estudiantes de teología, buscando sintetizar todo el conocimiento cristiano bajo una estructura lógica y ordenada. El libro sigue un esquema circular llamado exitus-redditus: todo sale de Dios y todo vuelve a Él. Se divide en tres partes principales: Parte I (Prima Pars), sobre Dios y la creación, Parte II (Secunda Pars), sobre el movimiento del hombre hacia Dios, y Parte III (Tertia Pars), sobre Cristo como camino de salvación y los sacramentos.

En el libro cada tema está organizado en Cuestiones y estas en Artículos que siguen un formato rígido y dialéctico. Parte de una pregunta (por ejemplo, “¿existe Dios?”), desarrolla las objeciones (argumentos en contra), cita a la Biblia que indica la dirección correcta y refutación punto por punto de los argumentos iniciales.

Este fraile dominico y teólogo, nacido en 1225 y fallecido en 1274, es considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia occidental por lograr una síntesis entre la fe cristiana y la razón aristotélica

¿Qué significa que no hay paz sin orden?

Para Santo Tomás, la paz no es solo que la gente no se pelee (concordia externa), sino que es la “tranquilidad del orden” (citando a San Agustín). El orden significa que cada cosa esté en su lugar y se dirija a su fin natural. Por ejemplo, que la razón mande sobre los deseos, o que las leyes busquen el bien común. La paz es el resultado de ese orden. Si tus deseos internos están en conflicto o si una sociedad es injusta, no hay orden; por lo tanto, aunque no haya guerra, no hay “paz” verdadera.

Tomás explica que un hombre puede estar en “concordia” con otros (todos están de acuerdo en hacer algo malo, por ejemplo), pero no tiene paz porque sus propios deseos internos están desordenados. Estaba analizando si la paz es una virtud y cómo se relaciona con la caridad. Concluye que la paz requiere que nuestros apetitos (lo que queremos) estén unificados y ordenados hacia el Bien.

En resumen, para él la paz es una consecuencia. No podés “fabricar” paz directamente; tenés que ordenar primero las prioridades (la justicia, la ética, la razón) y la paz aparecerá como resultado natural.

La Suma Teológica (Summa Theologiae) es su obra cumbre. Escrita entre 1265 y 1274, fue concebida originalmente como un manual para estudiantes de teología, buscando sintetizar todo el conocimiento cristiano bajo una estructura lógica y ordenada

Quién fue Santo Tomás de Aquino

Tomás de Aquino (1225-1274) fue un fraile dominico, teólogo y filósofo italiano, considerado el máximo representante de la Escolástica y uno de los pensadores más influyentes de la historia occidental.

Su importancia radica en haber logrado la síntesis entre la fe cristiana y la razón aristotélica. Antes de él, muchos veían la filosofía griega (basada en la lógica y la observación) como una amenaza para la religión. Tomás demostró que ambas podían convivir porque, según él, ambas provienen de la misma fuente: Dios.

“Doctor Angélico” es el título que le dio la Iglesia Católica, donde es la autoridad filosófica principal. Escribió muchísimo. Además de la Suma Teológica, está la Suma contra Gentiles (una defensa de la fe cristiana frente a los no creyentes, especialmente filósofos árabes y judíos, usando principalmente la razón natural) y el Compendio de Teología (versión mucho más breve y directa de su pensamiento, que dejó inconclusa al morir), entre tantos otros textos.