Cultura

Cuatro enmascarados, tres minutos y diez millones de dólares: la verdadera historia del robo de las obras de Renoir, Cézanne y Matisse en Italia

El grupo de ladrones, con “gran profesionalismo” según la policía, irrumpió en la Fundación Magnani-Rocca ubicada en las afueras de la ciudad de Parma y se llevó los tres valiosos cuadros

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Imagen dividida en tres paneles verticales que muestran pinturas: una naturaleza muerta con peces, un bodegón de cerezas y un retrato de mujer con violín y arco
Un grupo de ladrones robó tres pinturas de Renoir, Cézanne y Matisse en la Fundación Magnani-Rocca cerca de Parma, Italia, en solo tres minutos

Unos ladrones irrumpieron este mes en un museo italiano y se llevaron obras de Renoir, Cézanne y Matisse valoradas en millones de dólares, informaron las autoridades italianas. Los ladrones entraron por la puerta principal de la Fundación Magnani-Rocca, un museo de arte privado en el campo, en las afueras de la ciudad de Parma, en el norte de Italia, la noche del domingo 22 de marzo, informó la policía italiana, los Carabinieri, que llevan la investigación del robo. En tres minutos, el grupo se llevó tres pinturas, según la policía.

Las obras robadas incluyen Les Poissons, de Pierre-Auguste Renoir, Naturaleza muerta con cerezas, de Paul Cézanne y Odalisca en la terraza, de Henri Matisse, con un valor conjunto de unos 10 millones de dólares, según los medios italianos en una operación de “gran profesionalismo”. Una cuarta obra fue abandonada en el lugar después de que los ladrones fueran sorprendidos por el sistema de seguridad del museo, según informó el medio italiano La Repubblica.

Les Poissons, un óleo sobre lienzo producido por Renoir alrededor de 1917 que muestra el estilo impresionista tardío del pintor francés, está valorado en casi 7 millones de dólares, señalaron medios italianos.

“Les Poissons” de Renoir, una de las piezas sustraídas está valorado en casi 7 millones de dólares
“Les Poissons” de Renoir, una de las piezas sustraídas está valorado en casi 7 millones de dólares

Según Sky TG24, un canal italiano afiliado a Sky, el museo afirmó que el robo fue “parte de una operación estructurada y organizada” y que parecía estar bien planificado.

La Fundación Magnani-Rocca no respondió a las solicitudes de comentarios.

“Odalisca en la terraza” de Matisse
“Odalisca en la terraza” de Matisse

Este es el último robo audaz y de alto perfil que sacude el mundo del arte, apenas seis meses después de que una banda irrumpiera en el Louvre, en París, y robara algunas de las joyas de la corona del museo a plena luz del día. Expertos afirman que este tipo de atracos se ha incrementado en los últimos años, especialmente porque los avances tecnológicos y las criptomonedas han facilitado el blanqueo de estos tesoros.

La Fundación Magnani-Rocca lleva el nombre de los padres de su principal benefactor, el crítico, musicólogo y escritor Luigi Magnani, un intelectual italiano que creó la colección del museo en la década de 1970, con obras de Tiziano, Durero, Rubens, Goya, Canova, Monet y otros. Abierto al público en 1990, el museo alberga una amplia colección de arte clásico y contemporáneo, incluyendo obras de Gentile da Fabriano, Francisco Goya y Vittore Carpaccio.

“Naturaleza muerta con cerezas” de Cézanne, otra de obras robadas
“Naturaleza muerta con cerezas” de Cézanne, otra de obras robadas

“Era un gran terrateniente que invertía en pinturas y acabó creando uno de los mejores museos del mundo”, dijo Antonio Mascolo, un veterano periodista de Parma. “Cuando lo entrevisté una vez, tenía una orquesta tocando en directo para nosotros. Tenía el tipo de cuadros por los que España habría estado dispuesta a declararle la guerra a Italia”.

El museo permaneció abierto tras el robo, manteniendo el incidente en secreto hasta que una sucursal regional de la radiotelevisión estatal italiana, Rai, dio la noticia el domingo. El lunes, la unidad de robos de arte de los Carabinieri confirmó que investigaba el caso, pero declinó hacer más comentarios.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Magnani Rocca Foundation/ Handout vía Reuters]

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