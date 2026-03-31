Cultura

Con una cifra millonaria, una obra de Joan Mitchell se convirtió en la más cara en una subasta de Asia

La artista estadounidense hizo historia al vender su impactante díptico, que superó las expectativas y reafirmó su lugar como figura clave del expresionismo abstracto en el mercado asiático

Guardar
Una gran pintura abstracta de Joan Mitchell, con vibrantes pinceladas en amarillo, verde, azul y rojo, en una sala oscura junto a una escultura y una estructura de madera
Joan Mitchell establece un nuevo récord como la artista femenina más cara en una subasta de Asia con 'La Grande Vallée VII'

La estadounidense Joan Mitchell se coronó en la Semana del Arte de Hong Kong como la artista femenina más cara de la historia en una subasta de Asia, tras la venta de su obra La Grande Vallée VII por 137,35 millones de dólares hongkoneses (17,6 millones de dólares estadounidenses).

La casa Sotheby’s remató el domingo su subasta Modern and Contemporary Evening Auction con un 100% de lotes adjudicados y un volumen total de 548,4 millones de dólares hongkoneses (unos 70 millones de dólares), en una sesión de 54 piezas.

La estrella indiscutible fue La Grande Vallée VII, un díptico de gran formato pintado por Mitchell en 1983, que se adjudicó por 137,35 millones de dólares hongkoneses (17,6 millones de dólares estadounidenses), incluidas comisiones, por encima de su precio de salida y en el rango alto de una estimación que partía de 110 millones.

El resultado consolida a Mitchell como protagonista del “redescubrimiento” del expresionismo abstracto desde Asia, aunque el récord absoluto de la artista lo mantiene su lienzo Sin título (1959), vendido en 2023 por 29,1 millones de dólares.

La escultura 'Pumpkin' de Yayoi Kusama alcanza los 6,3 millones de dólares estadounidenses en la subasta de arte contemporáneo
La escultura 'Pumpkin' de Yayoi Kusama alcanza los 6,3 millones de dólares estadounidenses en la subasta de arte contemporáneo

El pionero de la abstracción americana Mark Rothko confirmó ese interés con la venta de su pintura No. 10, procedente de su periodo Multiform, que alcanzó 66,78 millones de dólares hongkoneses (8,5 millones de dólares), más del doble de la estimación baja de 28 millones.

El sesgo internacional de la velada se equilibró con la presencia de piezas de artistas clave del arte moderno asiático como Beijing Circus, de Sanyu, que se vendió por 47,26 millones de dólares hongkoneses (6 millones de dólares).

Otra obra destacada fue la calabaza monumental de Yayoi Kusama, Pumpkin, una escultura realizada en 2015 en resina reforzada con fibra de vidrio y pintura de poliuretano, que se adjudicó por 49,7 millones de dólares hongkoneses (6,3 millones de dólares estadounidenses).

Asimismo, la subasta incluyó obras Wu Guanzhong, Henri Matisse, Giorgio Morandi o Paul Cézanne, que reforzaron el carácter transversal de la sesión, marcada por el cruce de piezas de arte occidental, moderno chino y antigüedades.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ casa de subastas Sotheby’s y Reuters/ Hollie Adams.

Temas Relacionados

Joan MitchellSemana del Arte de Hong Kong‘La Grande Vallée VII’Hong KongSubastas de ArteExpresionismo Abstracto

Últimas Noticias

La prosa brutal de Ana Paula Maia va por el Booker Prize con su mirada sobre el lado oscuro de Brasil

La novela ‘Así en la tierra como debajo de la tierra’ retrata sin filtros un sistema carcelario marcado por la violencia y la fe católica, rasgos característicos en la obra de la escritora nacida en un suburbio de Río de Janeiro

La prosa brutal de Ana Paula Maia va por el Booker Prize con su mirada sobre el lado oscuro de Brasil

La escritora brasileña Ana Paula Maia, entre los finalistas del Premio Internacional Booker

La autora fue seleccionada por la traducción al inglés de la novela ‘Así en la tierra como debajo de la tierra’. El prestigioso galardón literario, dotado con 62 mil libras, se entregará el 19 de mayo

La escritora brasileña Ana Paula Maia, entre los finalistas del Premio Internacional Booker

Una editorial multinacional demandó a OpenAI en Alemania por el uso de sus obras

La editorial británico-estadounidense Penguin Random House pide a la justicia medidas firmes para proteger a los autores, tras alegar que el chatbot reprodujo contenido protegido y exigió mayor claridad en el uso de inteligencia artificial

Una editorial multinacional demandó a OpenAI en Alemania por el uso de sus obras

Llega Ani-Con con conciertos, feria gastronómica y concursos de cosplay

El sábado 4 y domingo 5 de abril, el Centro de Convenciones de la Ciudad reunirá a figuras internacionales y destacados exponentes del doblaje y el J-Pop junto a espacio de merchandising y publicaciones

Llega Ani-Con con conciertos, feria gastronómica y concursos de cosplay

Maquiavelo, filósofo italiano: “Resulta fácil convencer a los pueblos, lo difícil es mantenerlos convencidos”

“El Príncipe”, publicado en 1513, es un pilar de la ciencia política moderna porque piensa en la “verdad efectiva” de las cosas, en el “realismo político”, analizando cómo actúan los hombres en la realidad y no cómo deberían actuar

Maquiavelo, filósofo italiano: “Resulta fácil convencer a los pueblos, lo difícil es mantenerlos convencidos”
DEPORTES
Una figura del Arsenal de Inglaterra eligió el estadio de Rosario Central como el más hostil en el que jugó

Una figura del Arsenal de Inglaterra eligió el estadio de Rosario Central como el más hostil en el que jugó

Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Italia buscará volver a una Copa del Mundo tras 12 años en el Repechaje ante Bosnia: hora, TV y formaciones

River Plate presentó a Tobías Ramírez como nuevo refuerzo: el primer entrenamiento bajo las órdenes del Chacho Coudet

Un arquero uruguayo saltó a la tribuna para pelearse tras ser expulsado y desató una polémica que recorre el mundo: el descargo del futbolista

TELESHOW
La indignación de Cinthia Fernández ante los dichos de la madre de Santiago Martínez: “Qué caradura esta señora”

La indignación de Cinthia Fernández ante los dichos de la madre de Santiago Martínez: “Qué caradura esta señora”

Zaira Nara renovó la galería de su casa y mostró el sorprendente cambio: “Ahora solo falta quién haga el asado”

Se separaron Chechu Bonelli y Facundo Pieres: el mensaje de Zaira Nara que habría motivado la ruptura

Maxi López y su hijo Valentino contaron de qué no hablan con Wanda Nara: “Eso queda entre hombres”

La confesión de Luisana Lopilato a Mario Pergolini: “Mi hermano me salvó la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Casinos en línea seguros: el valor de las regulaciones en el juego digital

Casinos en línea seguros: el valor de las regulaciones en el juego digital

Israel dio detalles de cómo será la zona de amortiguación en El Líbano para proteger su frontera norte hasta el río Litani

La escritora brasileña Ana Paula Maia, entre los finalistas del Premio Internacional Booker

Israel dijo que al menos 850 miembros de Hezbollah fueron abatidos en el Líbano

Una editorial multinacional demandó a OpenAI en Alemania por el uso de sus obras