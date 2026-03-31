Con una cifra millonaria, una obra de Joan Mitchell se convirtió en la más cara en una subasta de Asia

Joan Mitchell establece un nuevo récord como la artista femenina más cara en una subasta de Asia con 'La Grande Vallée VII'

La estadounidense Joan Mitchell se coronó en la Semana del Arte de Hong Kong como la artista femenina más cara de la historia en una subasta de Asia, tras la venta de su obra La Grande Vallée VII por 137,35 millones de dólares hongkoneses (17,6 millones de dólares estadounidenses).

La casa Sotheby’s remató el domingo su subasta Modern and Contemporary Evening Auction con un 100% de lotes adjudicados y un volumen total de 548,4 millones de dólares hongkoneses (unos 70 millones de dólares), en una sesión de 54 piezas.

La estrella indiscutible fue La Grande Vallée VII, un díptico de gran formato pintado por Mitchell en 1983, que se adjudicó por 137,35 millones de dólares hongkoneses (17,6 millones de dólares estadounidenses), incluidas comisiones, por encima de su precio de salida y en el rango alto de una estimación que partía de 110 millones.

El resultado consolida a Mitchell como protagonista del “redescubrimiento” del expresionismo abstracto desde Asia, aunque el récord absoluto de la artista lo mantiene su lienzo Sin título (1959), vendido en 2023 por 29,1 millones de dólares.

La escultura 'Pumpkin' de Yayoi Kusama alcanza los 6,3 millones de dólares estadounidenses en la subasta de arte contemporáneo

El pionero de la abstracción americana Mark Rothko confirmó ese interés con la venta de su pintura No. 10, procedente de su periodo Multiform, que alcanzó 66,78 millones de dólares hongkoneses (8,5 millones de dólares), más del doble de la estimación baja de 28 millones.

El sesgo internacional de la velada se equilibró con la presencia de piezas de artistas clave del arte moderno asiático como Beijing Circus, de Sanyu, que se vendió por 47,26 millones de dólares hongkoneses (6 millones de dólares).

Otra obra destacada fue la calabaza monumental de Yayoi Kusama, Pumpkin, una escultura realizada en 2015 en resina reforzada con fibra de vidrio y pintura de poliuretano, que se adjudicó por 49,7 millones de dólares hongkoneses (6,3 millones de dólares estadounidenses).

Asimismo, la subasta incluyó obras Wu Guanzhong, Henri Matisse, Giorgio Morandi o Paul Cézanne, que reforzaron el carácter transversal de la sesión, marcada por el cruce de piezas de arte occidental, moderno chino y antigüedades.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ casa de subastas Sotheby’s y Reuters/ Hollie Adams.