Así funcionaba el “corrector” de los antiguos egipcios: técnicas y materiales detrás de manuscritos y murales perfectos

La técnica de corrector mineral egipcio permitía reparar errores en papiros funerarios y libros sagrados hace 3.300 años - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un innovador estudio reveló la sorprendente fórmula mineral que los artesanos del Antiguo Egipto usaron para reparar detalles en ilustraciones funerarias y libros sagrados. Los hallazgos sobre el uso de corrector mineral en el Antiguo Egipto llamaron la atención de la comunidad científica internacional. Investigadores del Museo Fitzwilliam, en Reino Unido, identificaron una técnica de corrección basada en sustancias minerales, presente en papiros y obras de arte. El descubrimiento surgió durante los preparativos para la exhibición de un papiro funerario de 3.300 años de antigüedad, propiedad del escriba real Ramose.

El estudio, publicado por el Museo Fitzwilliam y difundido por la revista especializada ARTnews, detalló que los antiguos egipcios corregían errores en manuscritos y representaciones artísticas mediante la aplicación de una mezcla blanca de minerales sobre el área a modificar, la cual cubría los errores antes de volver a escribir o dibujar encima. Esta fórmula, compuesta por huntita, calcita y oropimente, disimulaba enmiendas tanto en textos religiosos, como el Libro de los Muertos, como en imágenes funerarias. El análisis, realizado con técnicas avanzadas como la microscopía digital 3D, identificó la precisión de la superposición y la extensión exacta de cada retoque, una técnica que hasta ahora no se había registrado con tal claridad.

La investigación aportó una respuesta a cómo los antiguos egipcios mantenían la pulcritud y uniformidad en documentos oficiales y piezas artísticas, incluso tras cometer errores. Los especialistas del Museo Fitzwilliam observaron durante la restauración que la figura de un chacal se modificó: el contorno original quedó cubierto con líneas blancas, afinando su silueta y corrigiendo la proporción del animal. Este hallazgo demostró que la corrección manual, lejos de ser un accidente aislado, formaba parte del proceso creativo y la revisión en los talleres egipcios.

Los artesanos del Antiguo Egipto usaban mezclas de huntita, calcita y oropimente para mantener la pulcritud de manuscritos y obras de arte - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de corrección en los papiros egipcios

Helen Strudwick, egiptóloga y curadora de la muestra Made in Ancient Egypt, explicó a la revista ARTnews que el equipo recurrió a diversas técnicas científicas para identificar los componentes del corrector. “Los análisis muestran que se trata de una mezcla de huntita y calcita”, detalló Strudwick. El corrector incluía además rastros de oropimente, un pigmento amarillo que lograba que el retoque coincidiera con el tono claro característico del papiro virgen.

La microscopía digital 3D resultó clave para revelar la estructura y el nivel de detalle de las correcciones. Las imágenes muestran líneas blancas a lo largo del cuerpo y las patas del chacal, que representan huellas físicas del proceso de corrección y repintado. “Es como si alguien hubiera pensado que el chacal estaba demasiado gordo y pidiera al artista que lo adelgazara; entonces, el pintor aplicaba la mezcla mineral para corregir esa parte”, relató la curadora.

Según la publicación hecha por ARTnews, esta práctica no se limitó al papiro de Ramose. La misma técnica apareció en otros documentos relevantes del Antiguo Egipto, lo que sugiere un método estandarizado en la revisión de manuscritos y arte.

Investigadores del Museo Fitzwilliam identificaron la fórmula mineral utilizada para enmendar detalles en el papiro funerario del escriba Ramose - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencias de una práctica extendida

Curadores y especialistas en papirología documentaron la presencia de esta técnica de corrección en otros papiros célebres, como el Libro de los Muertos de Nakht, que se encuentra en el British Museum, y el papiro Yuya, conservado en el Museo Egipcio de El Cairo. Estas evidencias indican que la corrección sistemática de errores era una práctica habitual en los scriptoriums egipcios, en los que equipos de artesanos y escribas producían documentos y representaciones impecables.

El papiro principal de este hallazgo apareció en Sedment, Egipto, en 1922, y actualmente se exhibe en el Fitzwilliam Museum de Cambridge. La muestra estará disponible al público hasta el 12 de abril de 2026. Según datos del propio museo, más de 60.000 visitantes asistieron desde su apertura, interesados en conocer los secretos de la escritura y el arte funerario del Nilo.

La revelación de esta técnica causó sorpresa en la comunidad científica, al evidenciar el nivel de meticulosidad y revisión que los artesanos egipcios aplicaban a sus obras. Strudwick señaló que “este tipo de correcciones nos permite entender mejor la dinámica de los talleres del Antiguo Egipto y la importancia que daban a la perfección estética y textual”.

La exhibición del papiro restaurado en el Fitzwilliam Museum de Cambridge atrajo a más de 60.000 visitantes interesados en el arte funerario egipcio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias históricas y tecnológicas

El hallazgo aportó un nuevo enfoque sobre los procesos de creación y control de calidad en el arte y la documentación egipcia. A diferencia de la percepción tradicional que atribuye a los antiguos manuscritos un carácter inalterable, los estudios actuales demostraron que existía un sistema de revisión y ajuste continuo, sustentado en conocimientos técnicos avanzados sobre pigmentos y materiales.

La identificación de correctores minerales en papiros y murales no solo revela la preocupación de los egipcios por la exactitud, sino que también abre nuevas líneas de investigación sobre las fórmulas y técnicas empleadas en otros contextos históricos. Los especialistas del Museo Fitzwilliam siguen analizando documentos y fragmentos arqueológicos para rastrear la evolución de estos métodos y su impacto en la tradición escrita.

Estos descubrimientos fortalecen la comprensión de la cultura egipcia como una civilización que valoraba la revisión y el perfeccionamiento constante de sus registros, integrando ciencia y arte en cada etapa de la producción documental.