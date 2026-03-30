El FeMo pinta Argentina de colores: comienza el gran evento del arte del mosaico

El FeMo pinta Argentina de colores: un festival con inclusión sobre el increíble arte del mosaico (Gentileza FeMo)

El Festival Federal de Mosaico (FeMo) 2026 reunirá del 2 al 5 de abril a artistas, gestoras e instituciones de once provincias argentinas con el propósito de potenciar el mosaico contemporáneo como expresión artística y herramienta de integración social. Desplegado en sedes distribuidas por todo el país, el evento busca fortalecer la identidad local y promover una estructura federal, en la que cada ciudad diseña su programa a partir de los ejes de accesibilidad, sostenibilidad y colaboración nacional. El festival, impulsado por la gestión de Romina Fascendini desde la Galería Arte Mosaico de Córdoba y Alejandra Martin en El Calafate, recibirá el reconocimiento de interés cultural por parte de la Legislatura de Córdoba y cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El certamen desplegará 31 acciones simultáneas en ciudades como Córdoba, Ushuaia, El Calafate, Plottier y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los encuentros abiertos, intervenciones artísticas, talleres y ferias pondrán en primer plano el mosaico como disciplina transversal. La edición 2026 del FeMo prioriza la formación, la difusión de artistas emergentes y consolidados, así como la generación de redes que promuevan el vínculo entre comunidad y territorio. Según la información difundida por la organización, la consigna central es celebrar “el arte musivo en alianza y simultaneidad festivalera, en diversas ciudades de Argentina”.

La Legislatura de la Provincia de Córdoba, a instancias de la legisladora Karen Acuña, distinguirá formalmente al FeMo durante uno de los actos centrales en la ciudad. Esta distinción se suma al patrocinio oficial del Ministerio de Cultura porteño, lo que ubica al festival en el radar de las agendas culturales más relevantes del país.

La edición 2026 ofrecerá murales, muestras y talleres en ciudades emblemáticas, con foco en la accesibilidad, la sostenibilidad y el reconocimiento a trayectorias destacadas como la de Andrea Wenner en pleno Palacio Barolo (Gentileza FeMo)

El Festival Federal de Mosaico se llevará a cabo en un formato descentralizado que permite a cada sede desarrollar actividades de acuerdo con su propio contexto. Esta modalidad fue delineada por Fascendini y Martin para asegurar la participación plural, promover el intercambio horizontal de saberes y estimular experiencias de formación accesibles orientadas a toda la comunidad.

A modo de ejemplo, serán parte de la programación actividades como la intervención artística en el Parque de la Vida de Córdoba, la inauguración de un mural colectivo en Ushuaia, talleres temáticos en centros culturales de Santa Rosa, exposiciones en el Palacio Barolo de la Ciudad de Buenos Aires y la muestra “Oda a artistas argentinos” en el Museo Casa del Che en Alta Gracia.

Córdoba será sede de numerosas actividades, incluyendo el Reconocimiento Legislativo al FeMo el jueves 2 de abril a las 17:00 en el Museo Metropolitano de Arte Urbano Plaza España, así como talleres y ferias de arte que se desarrollarán de 17:00 a 20:30 horas.

El FeMo 2026 estructura su propuesta a partir de tres ejes: garantizar la accesibilidad e inclusión, favorecer la sostenibilidad y responsabilidad social en cada acción y profundizar la colaboración federal entre regiones. Entre sus principales objetivos figuran la consolidación de un entramado cultural democrático, la valorización del patrimonio material e inmaterial de cada territorio y la generación de oportunidades educativas equitativas.

El Festival Federal de Mosaico (FeMo) 2026 reunirá del 2 al 5 de abril a artistas, gestoras e instituciones de once provincias argentinas (Gentileza FeMo)

Uno de los énfasis declarados por Romina Fascendini es la perspectiva de género: el festival fomenta que la creación, gestión y representación artística sean equitativas, visibilizando tanto a artistas emergentes como a los de trayectoria consolidada.

Durante los cuatro días del evento, se realizarán también conversatorios, ferias, clases teóricas y performances. Entre las acciones más destacadas aparece la jornada “Crear en comunidad” en El Calafate, donde a partir de las 14:30 del 4 de abril los participantes podrán sumarse a una experiencia colectiva en el Parque Nacional Los Glaciares. En el mismo sentido, la Compañía de Mosaicos, Artes y Oficios de Villa Urquiza albergará actividades formativas a lo largo de todas las jornadas.

El FeMo 2026 extiende su alcance desde el sur hasta el centro y norte argentino, involucrando a sedes como Ushuaia, coordinada por Maca Demattia, y Plottier, liderada por Nilda Zamudio. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cintia Besanzini y Ana Lía Dellacasa estarán al frente de las agendas de CABA 1 y CABA 2, respectivamente.

El festival prevé acciones como la inauguración del mural colectivo “Un jardín para el jardín” en el Jardín de Infantes Paulo Freire de Pablo Nogués, con obras enviadas por artistas de todo el país y la muestra “Materia fragmentada. Dos talleres, 25 miradas” en Ricon-art, Comuna 12, Villa Urquiza, abierta al público del 1 al 6 de abril.

El alcance federal del FeMo se manifiesta también en el homenaje a la trayectoria de Andrea Wenner con una muestra retrospectiva en el Palacio Barolo y en los recorridos guiados por murales en Lago Puelo, El Bolsón y El Hoyo, que buscan revalorizar el patrimonio y fortalecer la identidad regional a través del arte musivo.

La programación se completa con la creación de murales conmemorativos como “Mural Malvinas” en Ushuaia, el Mural Escudo Provincial en Santa Rosa y ferias de arte que tenderán puentes entre las comunidades y los trabajadores culturales.

Con 31 actividades coordinadas en once provincias argentinas y un reconocimiento institucional inédito, el Festival Federal de Mosaico 2026 consolida su propuesta como una plataforma de circulación cultural, innovación artística y desarrollo comunitario en el escenario contemporáneo argentino.