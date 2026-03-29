La Bienal de Arte Sacro Contemporáneo reveló lo ganadores

La XIV edición de la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo hasta el 3 de mayo, que se encuentra en el Museo Nacional de Arte Decorativo, reúne 78 obras seleccionadas, de las más de 1250 postulaciones recibidas.

En la jornada inaugural se entregaron cuatro premios y dos menciones. El Primer premio fue adjudicado a Blas Aparecido por la obra Mis Chinas Viejas. El Segundo premio correspondió a Ignacio Cassas, autor de Veo desde un estómago.

La mención fue para Ramiro Pasch con Logos y el premio estímulo recayó en Leonardo Cavalcante por Suspensión. Además, se otorgaron menciones a Marcolina Di Pierro y Gaba De Dios.

El Primer premio fue adjudicado a Blas Aparecido

El jurado de premiación estuvo integrado por José Emilio Burucúa, Marcela López Sastre y Julio Sánchez Baroni.

Reconocida por la Secretaría de Cultura de la Nación como un evento de interés cultural, la Bienal cuenta con el respaldo del Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y el patrocinio del Dicasterio para la Cultura del Vaticano. La organización recae en la Fundación Vetrano y La Santa Faz, con dirección y curaduría de María Pimentel de Lanusse.

El Segundo premio correspondió a Ignacio Cassas, autor de Veo desde un estómago

Todos los artistas participantes: Aisenberg Diana, Aizicovich Andrés, Alberti Diego Javier, Altamare Gala, Aparecido Blas, Arévalo Bernabé, Barilaro Javier, Beccar Varela Gonzalo F, Bekir Fernando Diego, Bosch Marcela, Cassas Ignacio, Carosella Alejandro, Causa María, Castro Carlos Ricardo, Cavalcante Leonardo, Conde Alberto, Cristófano Natalia Ruth, Cruz Mauro Agustín, Chichizola María Marcela, Daiez Marina, de Dios Gaba, D’Stefano Malcon, Dipierro Marcolina, Di Toro Verónica, Domínguez Nacif Nicolás, Dondo Salinas Facundo Martín A., Erijimovich Lucía, Escudero Noemí, Farnhole Halley Martín, Fernández Santamaría Guadalupe, Fontanet Diego, Gaetano Gabriela, García Aurelio, Giarcovich Teresa, Gómez Guerrero Leandro.

La muestra del Museo Nacional de Arte Decorativo cuenta con obras elegidas por un jurado especializado

Además, se encuentran González Baltazar Lorenzo, González Liliana, Guardianelli Leonardo, Guascone Sandra, Hartavi Itamar, Holmberg Magdalena, Iriart Agustín, Kim Ji Hyun, Landini Ginevra, Lasso Samuel, Lindner Lux, Lista Flor, Loré Fernando, Leiro Elías, Llunez Lila, Casas Mariana, Marchi José, Marqués Rodolfo, Martin Canale Carlos, Minovich Sasha, Mirai Malicia, Morales Antonio, Morales Iván, Morua Osvaldo, Muñoz Díaz Yhomara, Mutti Spinetta Benicio, Galaxia, Oyuela Nicolás, Padilla Julia, Pasch Ramiro, Ros Alejandro – Schanton Pablo, Rossa Sofía, Salvo Hernán, Scherman Daniel Pablo, Seifo Juan Miguel, Sissia Mariana, Stella Fran, Subercaseaux María, Tarraf Juan, Torena Marcela, Valenzuela Laura, Ventimiglia Lorena, Vico Franco Darío y Ziccarello Pablo.