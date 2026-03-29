Cultura

La Bienal de Arte Sacro Contemporáneo reveló lo ganadores

La muestra del Museo Nacional de Arte Decorativo cuenta con obras elegidas por un jurado especializado, además de respaldo institucional de la ciudad y el Vaticano

Guardar
Bienal de Arte Sacro 2026
La Bienal de Arte Sacro Contemporáneo reveló lo ganadores

La XIV edición de la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo hasta el 3 de mayo, que se encuentra en el Museo Nacional de Arte Decorativo, reúne 78 obras seleccionadas, de las más de 1250 postulaciones recibidas.

En la jornada inaugural se entregaron cuatro premios y dos menciones. El Primer premio fue adjudicado a Blas Aparecido por la obra Mis Chinas Viejas. El Segundo premio correspondió a Ignacio Cassas, autor de Veo desde un estómago.

La mención fue para Ramiro Pasch con Logos y el premio estímulo recayó en Leonardo Cavalcante por Suspensión. Además, se otorgaron menciones a Marcolina Di Pierro y Gaba De Dios.

Bienal de Arte Sacro 2026
El Primer premio fue adjudicado a Blas Aparecido

El jurado de premiación estuvo integrado por José Emilio Burucúa, Marcela López Sastre y Julio Sánchez Baroni.

Reconocida por la Secretaría de Cultura de la Nación como un evento de interés cultural, la Bienal cuenta con el respaldo del Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y el patrocinio del Dicasterio para la Cultura del Vaticano. La organización recae en la Fundación Vetrano y La Santa Faz, con dirección y curaduría de María Pimentel de Lanusse.

Bienal de Arte Sacro 2026
El Segundo premio correspondió a Ignacio Cassas, autor de Veo desde un estómago

Todos los artistas participantes: Aisenberg Diana, Aizicovich Andrés, Alberti Diego Javier, Altamare Gala, Aparecido Blas, Arévalo Bernabé, Barilaro Javier, Beccar Varela Gonzalo F, Bekir Fernando Diego, Bosch Marcela, Cassas Ignacio, Carosella Alejandro, Causa María, Castro Carlos Ricardo, Cavalcante Leonardo, Conde Alberto, Cristófano Natalia Ruth, Cruz Mauro Agustín, Chichizola María Marcela, Daiez Marina, de Dios Gaba, D’Stefano Malcon, Dipierro Marcolina, Di Toro Verónica, Domínguez Nacif Nicolás, Dondo Salinas Facundo Martín A., Erijimovich Lucía, Escudero Noemí, Farnhole Halley Martín, Fernández Santamaría Guadalupe, Fontanet Diego, Gaetano Gabriela, García Aurelio, Giarcovich Teresa, Gómez Guerrero Leandro.

Bienal de Arte Sacro 2026
La muestra del Museo Nacional de Arte Decorativo cuenta con obras elegidas por un jurado especializado

Además, se encuentran González Baltazar Lorenzo, González Liliana, Guardianelli Leonardo, Guascone Sandra, Hartavi Itamar, Holmberg Magdalena, Iriart Agustín, Kim Ji Hyun, Landini Ginevra, Lasso Samuel, Lindner Lux, Lista Flor, Loré Fernando, Leiro Elías, Llunez Lila, Casas Mariana, Marchi José, Marqués Rodolfo, Martin Canale Carlos, Minovich Sasha, Mirai Malicia, Morales Antonio, Morales Iván, Morua Osvaldo, Muñoz Díaz Yhomara, Mutti Spinetta Benicio, Galaxia, Oyuela Nicolás, Padilla Julia, Pasch Ramiro, Ros Alejandro – Schanton Pablo, Rossa Sofía, Salvo Hernán, Scherman Daniel Pablo, Seifo Juan Miguel, Sissia Mariana, Stella Fran, Subercaseaux María, Tarraf Juan, Torena Marcela, Valenzuela Laura, Ventimiglia Lorena, Vico Franco Darío y Ziccarello Pablo.

Temas Relacionados

Bienal de Arte Sacro ContemporáneoMuseo Nacional de Arte DecorativoArte Contemporáneo

Últimas Noticias

El Fondo Nacional de las Artes lanzó el Concurso de Letras 2026

La competencia permitirá presentar textos inéditos en diferentes géneros literarios, con plazos que varían según la categoría y premios que ascienden hasta tres millones de pesos para los primeros lugares, según el organismo convocante

El Fondo Nacional de las Artes lanzó el Concurso de Letras 2026

Roban obras de Renoir, Matisse y Cèzanne de una importante colección italiana

Los cuadros fueron robados de la colección de la Fundación Magnani Rocca, una de las más importantes

Roban obras de Renoir, Matisse y Cèzanne de una importante colección italiana

“Trainspotting” vuelve a sorprender: Irvine Welsh prepara un musical con canciones inéditas

La icónica novela tendrá una nueva vida en el West End de Londres: melodías originales, nuevos personajes y la promesa de una experiencia totalmente renovada para los fans y seguidores del legendario universo de Renton y compañía

“Trainspotting” vuelve a sorprender: Irvine Welsh prepara un musical con canciones inéditas

La insólita historia del “Palimpsesto” de Arquímedes y su página recién identificada

La hoja encontrada, con ilustraciones de un profeta y fórmulas matemáticas ocultas, suma un capítulo más a la increíble odisea de este manuscrito, que ha cruzado siglos, continentes y hasta casas de subastas legendarias

La insólita historia del “Palimpsesto” de Arquímedes y su página recién identificada

Isabel Allende elogia el final de “Cadáver exquisito”, de la argentina Agustina Bazterrica: “Yo lo habría arruinado”

La chilena está hablando de buenos finales y cita esta tremenda novela donde se “fabrican” humanos para comer. “Dale un abrazo en mi nombre”, le dijo a Infobae

Isabel Allende elogia el final de “Cadáver exquisito”, de la argentina Agustina Bazterrica: “Yo lo habría arruinado”
DEPORTES
El contundente mensaje de Haas luego del accidente de Oliver Bearman tras esquivar a Colapinto en el Gran Premio de Japón

El contundente mensaje de Haas luego del accidente de Oliver Bearman tras esquivar a Colapinto en el Gran Premio de Japón

Los mensajes hostiles que recibió Colapinto por el accidente de Bearman en el Gran Premio de Japón

“Es un equipo que no corre”: la llamativa declaración de una de las figuras de Zambia antes de enfrentar a la selección argentina

La inesperada crítica de un campeón de la Fórmula 1 a Colapinto por el accidente de Bearman

“Muchos me dieron por muerto”: la confesión de Harry Maguire sobre su resurrección en el Manchester United

TELESHOW
El divertido cumpleaños de Ana Espasandín: a pura fiesta junto a su melliza, amigos y el amor de Benjamín Vicuña

El divertido cumpleaños de Ana Espasandín: a pura fiesta junto a su melliza, amigos y el amor de Benjamín Vicuña

Murió el músico Luis González del trío Vitale Baraj González: los emotivos saludos de sus amigos y colegas

El gesto viral de Anya Taylor-Joy en la Fórmula 1 que conquistó a los argentinos: “Perdón, amor”

Así es el sorprendente y sofisticado cambio de look de Dolores Fonzi: inspiración retro y guiño vintage

El emotivo tatuaje que eligió Jimena Barón para sorprender a su familia: “Estamos todos”

INFOBAE AMÉRICA

“Basta de censura”: la Policía de Putin detuvo a al menos 12 personas que protestaban contra el bloqueo digital en Rusia

“Basta de censura”: la Policía de Putin detuvo a al menos 12 personas que protestaban contra el bloqueo digital en Rusia

Netanyahu ordenó al Ejército de Israel “expandir” la zona de seguridad en Líbano

El gesto viral de Anya Taylor-Joy en la Fórmula 1 que conquistó a los argentinos: “Perdón, amor”

Roban obras de Renoir, Matisse y Cèzanne de una importante colección italiana

Rafael Grossi reconoció que el programa nuclear iraní sufrió “enormes daños” pero advirtió: “Hay elementos que no fueron destruidos”