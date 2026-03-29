El Fondo Nacional de las Artes lanzó el Concurso de Letras 2026

El Fondo Nacional de las Artes convoca al Concurso de Letras 2026, abierto a escritores argentinos y extranjeros con residencia legal en Argentina, que podrán postular obras inéditas dentro de las categorías Novela, Poesía, Cuento, Ensayo/No Ficción hasta el 14 de abril, y Crónica hasta el 14 de mayo, según informó el organismo.
El monto de los reconocimientos, de acuerdo al Fondo Nacional de las Artes, será de tres millones de pesos ($3.000.000) para el primer lugar, dos millones de pesos ($2.000.000) para el segundo y un millón de pesos ($1.000.000) para el tercero en las primeras cuatro categorías. En Crónica, la suma será de tres millones de pesos ($3.000.000) al primer puesto, mientras que todas las categorías podrán otorgar menciones honoríficas no dinerarias.
Según explicó Patricio Zunini, director de Letras del Fondo, el certamen destaca la diversidad de voces y géneros de la literatura nacional y este año introduce «una nueva categoría con la no ficción, un género que desde hace tiempo reclamaba su espacio». El lanzamiento busca, en palabras de Zunini: «darle brillo a la crónica, que año a año se reinventa».
Las bases establecen que, en Novela, Cuento y Ensayo/No Ficción, las obras deberán tener entre 100 y 350 páginas, en Poesía, entre 48 y 250 páginas, y en Crónica, entre 20.000 y 35.000 caracteres. La presentación se realiza bajo seudónimo y solo está habilitada la inscripción en línea mediante la plataforma oficial: app.fnartes.gob.ar/ingresar.