Cultura

El Fondo Nacional de las Artes lanzó el Concurso de Letras 2026

La competencia permitirá presentar textos inéditos en diferentes géneros literarios, con plazos que varían según la categoría y premios que ascienden hasta tres millones de pesos para los primeros lugares, según el organismo convocante

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Fondo Nacional de las Artes lanzó el Concurso de Letras 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Fondo Nacional de las Artes convoca al Concurso de Letras 2026, abierto a escritores argentinos y extranjeros con residencia legal en Argentina, que podrán postular obras inéditas dentro de las categorías Novela, Poesía, Cuento, Ensayo/No Ficción hasta el 14 de abril, y Crónica hasta el 14 de mayo, según informó el organismo.

El monto de los reconocimientos, de acuerdo al Fondo Nacional de las Artes, será de tres millones de pesos ($3.000.000) para el primer lugar, dos millones de pesos ($2.000.000) para el segundo y un millón de pesos ($1.000.000) para el tercero en las primeras cuatro categorías. En Crónica, la suma será de tres millones de pesos ($3.000.000) al primer puesto, mientras que todas las categorías podrán otorgar menciones honoríficas no dinerarias.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El monto de los reconocimientos, de acuerdo al Fondo Nacional de las Artes, será de tres millones de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó Patricio Zunini, director de Letras del Fondo, el certamen destaca la diversidad de voces y géneros de la literatura nacional y este año introduce «una nueva categoría con la no ficción, un género que desde hace tiempo reclamaba su espacio». El lanzamiento busca, en palabras de Zunini: «darle brillo a la crónica, que año a año se reinventa».

Las bases establecen que, en Novela, Cuento y Ensayo/No Ficción, las obras deberán tener entre 100 y 350 páginas, en Poesía, entre 48 y 250 páginas, y en Crónica, entre 20.000 y 35.000 caracteres. La presentación se realiza bajo seudónimo y solo está habilitada la inscripción en línea mediante la plataforma oficial: app.fnartes.gob.ar/ingresar.

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