Cultura

El Museo del Louvre interrumpe temporalmente el ciclo de Rubens para una restauración histórica

Las obras, encargadas por María de Médici en el siglo XVII, permanecerán fuera de exhibición hasta 2030 tras los daños detectados en estudios técnicos recientes

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La restauración del ciclo de María de Médici mantendrá fuera de exhibición pública 24 pinturas de Rubens durante cuatro años a partir de 2026 - EFE/ Nerea González
La restauración del ciclo de María de Médici mantendrá fuera de exhibición pública 24 pinturas de Rubens durante cuatro años a partir de 2026 - EFE/ Nerea González

El Museo del Louvre llevará a cabo la restauración de Rubens más ambiciosa de su historia en el otoño de 2026, al confirmar que el célebre ciclo de María de Médici permanecerá fuera de la exhibición pública durante cuatro años. La institución explicó que la decisión responde a la necesidad de intervenir urgentemente las piezas, tras detectarse un deterioro relevante en barnices y antiguos retoques.

El Louvre emprenderá la restauración del ciclo de María de Médici de Rubens porque recientes estudios técnicos revelaron daños que afectan a la apreciación del conjunto. Según datos publicados por ARTnews, las obras serán retiradas de la Galería Médicis a partir del otoño de 2026 y solo regresarán a la vista del público tras completarse los trabajos, previstos para durar unos cuatro años.

Estudios técnicos recientes revelaron deterioro por oxidación de barnices y retoques antiguos en las pinturas barrocas de Rubens del Louvre - Autorretrato de Peter Paul Rubens (1623)
Estudios técnicos recientes revelaron deterioro por oxidación de barnices y retoques antiguos en las pinturas barrocas de Rubens del Louvre - Autorretrato de Peter Paul Rubens (1623)

La medida es consecuencia directa de los análisis realizados en 2016 y de una investigación técnica en 2020, coordinada por expertos del propio museo. Los curadores advirtieron que “el estado de conservación de las obras era insatisfactorio” y que los daños merecían atención inmediata.

Los problemas detectados incluyen la oxidación del barniz, que ha dado lugar a un marcado amarilleo, y la presencia de retoques antiguos que hoy resultan fácilmente visibles y afectan a la unidad visual del conjunto. Este deterioro impide que el público aprecie y valore las características originales de las pinturas.

María de Médici - Pedro Pablo Rubens
El Louvre inicia el mayor proyecto de restauración de lienzos de Rubens en su historia para preservar el ciclo de María de Médici - Detalle de “Coronación de María de Médici en Saint Denis” (1622-1625) de Pedro Pablo Rubens

La historia y el valor del ciclo de María de Médici

El ciclo de Rubens se compone de 24 pinturas de gran formato encargadas en 1621 por María de Médici, reina de Francia y viuda de Enrique IV. Estas obras ejemplifican la pintura barroca y relatan episodios clave de la vida de la monarca, fusionando historia real y elementos alegóricos.

Originalmente, los cuadros se crearon para decorar el palacio de Luxemburgo, que era la residencia parisina de la reina. Actualmente, conforman el núcleo de la Galería Médicis, una sala del Louvre dedicada a su exhibición. Según ARTnews, la superficie total del ciclo alcanza los 288 metros cuadrados (3.100 pies cuadrados), lo que refuerza su importancia patrimonial para el museo.

Aunque menos populares que la Mona Lisa o la Venus de Milo, estas pinturas se consideran piezas clave de Rubens y una de las series barrocas más extensas que se conservan fuera del norte de Europa.

El proyecto de restauración de Rubens será coordinado por Sébastien Allard, Blaise Ducos y Oriane Lavit, con respaldo financiero de 4,64 millones de dólares - (AP Foto/Michel Euler)
El proyecto de restauración de Rubens será coordinado por Sébastien Allard, Blaise Ducos y Oriane Lavit, con respaldo financiero de 4,64 millones de dólares - (AP Foto/Michel Euler)

Quién lidera y financia la restauración de Rubens

La intervención será coordinada por Sébastien Allard, director del departamento de pintura del Louvre, junto con Blaise Ducos, curador especializado en pintura holandesa y flamenca de los siglos XVII y XVIII, y Oriane Lavit, responsable de obras francesas, flamencas y holandesas del siglo XVI.

El proyecto de restauración cuenta con el apoyo de la Sociedad de Amigos del Louvre, que aportará 4,64 millones de dólares para cubrir parte de los trabajos. La Galería Médicis será transformada excepcionalmente en un estudio de restauración, lo que permitirá trabajar sobre las propias salas que albergan la colección.

Peter Paul Rubens, Cristo en la cruz, en exposición en la casa de subastas Osenat de Fontainebleau, al sur de París. Foto Ian Langsdon AFP
El regreso de los lienzos de Rubens en 2030 permitirá redescubrir la magnitud y el valor patrimonial de una de las series más emblemáticas del Louvre - AFP

Según la posición oficial transmitida por el Louvre a ARTnews, con el estado actual de las pinturas, la contemplación del ciclo resulta deficiente. El objetivo es recuperar su apariencia cromática y la integridad artística de uno de los conjuntos más destacados del museo.

El proceso de restauración que afronta el Louvre marcará un hito tanto para la institución como para la preservación del patrimonio barroco europeo.

La decisión de intervenir el ciclo de María de Médici refleja el compromiso del museo con la conservación de obras emblemáticas y la transmisión de su valor a futuras generaciones. El regreso de los lienzos de Rubens, previsto para 2030, permitirá redescubrir la magnitud y el esplendor de una de las mayores series pictóricas del siglo XVII.

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