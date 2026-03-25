Cultura

El legado de Dario Fo llega a América Latina por su centenario

Las actividades programadas incluyen representaciones internacionales y nuevas ediciones de obras, así como la integración de Franca Rame como coautora oficial en las publicaciones teatrales

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Legado de Dio Fo en América Latina y España

Italia inauguró este martes las celebraciones por el centenario del nacimiento del dramaturgo y premio nobel de literatura Dario Fo con un programa especial de espectáculos que llegará a medio mundo, también a teatros de España y América Latina.

“Tanto España como Latinoamérica siempre han sido dos centros neurálgicos para la puesta en escena de su obra en el extranjero”, afirmó a esta agencia la presidenta de la Fundación Fo Rame y nieta del autor, Mattea Fo.

El centenario de Fo incluye un programa bautizado como Cien años cien países, con el que Italia quiere llevar por medio mundo las grandes obras maestras del Nobel.

En España el centenario contará con un montaje especial en Madrid y Barcelona de la obra Coppia Aperta (1982), que protagonizarán Rafa Alarcón y Marta Chiner, entre otros eventos.

En el continente americano la organización confirmó citas en México, Brasil y Cuba.

“Estamos muy emocionados de ver cómo se pondrán en escena las obras en Sudamérica”, señaló la nieta de Fo, quien destacó la gran cantidad de producciones autorizadas que ya operan en la región.

Jacopo Fo destaca el reconocimiento
Jacopo Fo destaca el reconocimiento oficial al teatro de Dario Fo y Franca Rame como un acto de coherencia cultural en Italia

En Argentina, donde la sátira de Dario Fo es habitual en las carteleras, se potenciarán laboratorios interactivos para jóvenes y jornadas de estudio.

Una de las principales novedades editoriales será el cambio en la autoría de los textos, ya que a partir de este centenario todas las nuevas ediciones de libros y libretos de teatro incluirán a Franca Rame, la esposa de Fo, como coautora oficial.

Esto porque, según explicó Jacopo Fo, hijo de la pareja, la aportación de Rame fue “fundamental” para obras como Mistero Buffo (1969), gracias a su dominio de la tradición teatral y el argot medieval, necesarios para traducir textos.

En la presentación institucional de los actos del centenario, celebrado en el Ministerio de Cultura en Roma, se desveló también un sello conmemorativo de la serie Excelencias del Patrimonio Cultural.

Dario Fo
Dario Fo

Jacopo Fo calificó de “increíble” que este reconocimiento oficial llegue con un Gobierno de signo conservador: “Finalmente ha sido reconocido. Es un gran acto de coherencia porque Italia no valora suficiente su patrimonio teatral”, lamentó

La jornada del martes culminó por la noche con una gala en el Teatro Sistina de Roma, preludio de un año de celebraciones que recorrerá los escenarios de todo el mundo.

Desde el fallecimiento del autor en 2016, sus textos han sido editados en 24 idiomas, una vigencia que se refleja en producciones que seguirán en cartel este año, como Claxon, Trobette e Pernacchi (1981) o Chi ruba un piede è fortunato in amore (1961).

Fuente: EFE.

Fotos y video: EFE/ Daniel Cáceres (imágenes).

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