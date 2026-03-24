Suga de BTS colaboró en la creación de un manual de terapia musical para jóvenes con autismo

El artista Suga de BTS coautor del MIND Program impulsa la terapia musical para el tratamiento del autismo juvenil - (Foto AP/Lee Jin-man, archivo)

Min Yoon-gi, conocido internacionalmente como Suga, integrante del grupo surcoreano BTS, figura como coautor de un manual de terapia musical orientado al tratamiento del autismo. El documento fue presentado recientemente y desarrollado en colaboración con la psiquiatra Cheon Keun-ah en el Hospital Severance de Seúl.

El manual, denominado “MIND Program”, introduce un enfoque innovador para el desarrollo de habilidades sociales en personas con trastorno del espectro autista, poniendo la música en el centro del proceso terapéutico, según informó el Hospital Severance.

Suga participó activamente en la creación y puesta en marcha del manual, aportando ideas en la planificación y colaborando como voluntario en el programa piloto. Contribuyó en sesiones presenciales donde apoyó a niños y jóvenes en actividades musicales destinadas a potenciar la comunicación y la expresión emocional.

El manual MIND, desarrollado junto a la psiquiatra Cheon Keun-ah, propone rutinas creativas con música para niños y adolescentes con autismo - (Severance Hospital)

Como fruto de este trabajo conjunto, el Centro de Tratamiento Min Yoon-gi fue inaugurado en septiembre de 2025, financiado con una donación de 5 mil millones de wones (aproximadamente 3,6 millones de dólares) y concebido como espacio pionero de aplicación del programa “MIND”, que aspira a proyectarse internacionalmente.

El “MIND Program” se presenta como una herramienta terapéutica específica dirigida a niños y adolescentes con autismo, según el comunicado oficial de la institución. Se diferencia de otras guías por estructurar sesiones musicales que promueven el desarrollo social de los participantes y por ser un recurso útil tanto para profesionales como para familias. Suga figura como coautor junto a la autora principal, la doctora Cheon Keun-ah, quien dirige el equipo de investigación que impulsó el proyecto.

La histórica donación de Suga, de 5 mil millones de wones, posiciona al Centro Min Yoon-gi y la terapia musical como referencia internacional en autismo - (AP Photo/Jae C. Hong, File)

El programa MIND: estructura, enfoque musical y aportaciones innovadoras

El MIND Program, acrónimo de Música, Interacción, Red y Diversidad, está formado por 12 sesiones progresivas. Los participantes eligen instrumentos, cantan y crean música en grupo, priorizando la experiencia colectiva y la interacción grupal, sin depender del lenguaje verbal. Esto constituye un modelo clínico complementario a las terapias tradicionales, como destacó el Hospital Severance.

La propuesta invita a terapeutas y familias a adaptar el manual. Durante el proceso, los beneficiarios exploran ritmos, elaboran piezas en grupo y fortalecen vínculos personales. El Hospital Severance subraya que el desarrollo social a través de la música permite superar limitaciones de los enfoques convencionales, normalmente vinculados a la capacidad cognitiva o lingüística.

Entre las acciones destacadas se encuentra el concierto inaugural celebrado en la Universidad de Yonsei, que reunió a más de 1.600 personas. Según el hospital, diversos estudios respaldan que las experiencias musicales colectivas fomentan las relaciones sociales y el desarrollo emocional.

El Centro de Tratamiento Min Yoon-gi, inaugurado en Seúl en 2025, ofrece atención especializada en autismo y aplica el MIND Program diariamente - REUTERS

La participación activa de Suga y la alianza con la ciencia médica

El contacto entre Suga y la doctora Cheon Keun-ah se consolidó en 2024, cuando el artista expresó su interés por la salud mental juvenil y su voluntad de contribuir con propuestas innovadoras en el ámbito del autismo. Según The Korea Times y el Hospital Severance, Suga desarrolló dinámicas musicales y actuó como instructor voluntario en la fase piloto, participando directamente en actividades de grupo con los pacientes.

Durante varios meses, el músico visitó el hospital los fines de semana, tocando la guitarra y guiando la interacción musical con los jóvenes. Suga afirmó: “La música puede ser una vía positiva para expresar emociones y comunicarme con el mundo”, según declaraciones recogidas por JoongAng Ilbo.

Por su parte, la profesora Cheon Keun-ah expresó su agradecimiento por la colaboración y destacó la importancia de la alianza entre figuras públicas y la medicina para promover la salud mental. En entrevista con JoongAng Ilbo, Cheon manifestó su esperanza de que el manual impulse a más especialistas a aplicar métodos que integren la música como recurso para el desarrollo social y emocional en el autismo.

La propuesta clínica está diseñada para que terapeutas de todo el mundo adapten y utilicen el modelo musical con familias y grupos de jóvenes autistas - (Ig:@augustd)

Impacto social: donación, creación del centro y proyección internacional

Además de su labor como coautor y voluntario, Suga realizó una donación de 5 mil millones de wones (aproximadamente 3,6 millones de dólares) para construir el Centro de Tratamiento Min Yoon-gi, inaugurado en septiembre de 2025 en Seúl. Esta cifra representa la mayor aportación realizada hasta la fecha por una celebridad al sistema de salud de la Universidad de Yonsei, según palabras de la institución.

El centro ofrece programas psiquiátricos y terapéuticos para jóvenes con autismo e incorpora el “MIND Program” como parte de su práctica diaria. La meta, indican las fuentes, es lograr que el manual y la metodología se utilicen también a nivel internacional, invitando a profesionales extranjeros a adaptar el modelo.

El equipo de Cheon Keun-ah aspira a que más terapeutas en todo el mundo accedan al manual y compartan experiencias, enriqueciendo el abordaje de la terapia musical y contribuyendo a la innovación clínica desde la intersección entre cultura y medicina.

El “MIND Program” y el Centro de Tratamiento Min Yoon-gi ejemplifican el potencial transformador que surge cuando la creatividad se fusiona con la investigación científica, permitiendo el acceso a nuevas herramientas terapéuticas para el autismo y generando impacto en distintas comunidades.